Fabio Di Giannantonio: "O ombro disse adeus".

Fabio Di Giannantonio estava a caminho de um resultado entre os 10 primeiros no GP da Índia no domingo, mas foi forçado a abandonar a corrida mais cedo. O piloto da Gresini Ducati falou depois de uma situação "perigosa".

Depois de ter falhado por pouco os pontos no décimo lugar do sprint de MotoGP de sábado, Fabio Di Giannantonio fez uma forte corrida no domingo no GP da Índia. Partindo de 13º da grelha, o piloto romano subiu para 8º na primeira metade da corrida e estava a caminho do seu sexto resultado no Top 10 da época.

Mas na 19ª volta, o piloto da Gresini Ducati caiu subitamente da 9ª para a 16ª posição. Ele disse: "O meu arranque foi bom, porque consegui recuperar algumas posições. Estava então na 8ª posição e podia ter conseguido outro resultado entre os 10 primeiros. Mas após algumas voltas de ataque, o meu ombro cedeu", referindo-se ao seu ombro lesionado, que tinha magoado no GP de Misano.

A duas voltas do fim, o piloto de 24 anos dirigiu-se finalmente para a box da Gresini e estacionou a sua Desmosedici GP22 na garagem. "Eu queria enfrentar a dor. Mas nas últimas voltas estava apenas a tentar manter-me na moto. Devido às fortes dores, cheguei a desmaiar por momentos durante a travagem, o que foi muito perigoso. As dores eram demasiado fortes, por isso tive de parar a corrida duas voltas antes do fim", explicou a sua retirada.

Na sua segunda época de MotoGP, Di Giannantonio é apenas o 17º no Campeonato do Mundo, pelo que o facto de ter desperdiçado um bom resultado na Índia o irrita ainda mais: "Claro que estou desapontado, porque fui rápido durante todo o fim de semana e os resultados também pareciam bons até domingo". O italiano ainda tem 16 corridas de MotoGP para provar o seu valor antes de regressar à classe Moto2 em 2024.

Resultados de MotoGP, Circuito de Buddh (24/9):

1º Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn em 36:59.157 min.

2º Martin, Ducati, + 8,649 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 8,855

4º Binder, KTM, + 12,643

5º Mir, Honda, + 13,214

6º Zarco, Ducati, + 14,673

7º Morbidelli, Yamaha, + 16.946

8º Viñales, Aprilia, + 17.191

9º Marc Márquez, Honda, + 19.118

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 26,504

11º Nakagami, Honda, + 28,521

12º Oliveira, Aprilia, + 29.088

13º Pol Espargaró, KTM, + 29.728

14º Miller, KTM, + 31.324

15º Bradl, Honda, + 35,782

16º Pirro, Ducati, + 49,242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 voltas abaixo

- Bagnaia, Ducati, 8 voltas abaixo

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 voltas atrás

- Augusto Fernández, KTM, 15 voltas atrás

Resultados do MotoGP Sprint, Circuito de Buddh (23.9.):

1º Martin, Ducati, 11 voltas em 19:18.836 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1,389 seg

3º Marc Márquez, Honda, + 2,405

4º Binder, KTM, + 2.904

5º Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6º Quartararo, Yamaha, + 4,327

7º Miller, KTM, + 7.172

8º Viñales, Aprilia, + 8,798

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10º Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11º Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12º Oliveira, Aprilia, + 15,415

13º Nakagami, Honda, + 17,437

14º Pirro, Ducati, + 23,714

15º Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 voltas abaixo

- Zarco, Ducati, 5 voltas atrás

- Mir, Honda, 8 voltas atrás

- Marini, Ducati, 1ª volta não completada

- Pol Espargaró, KTM, 1ª volta não completada

- Bradl, Honda, 1ª volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 26 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 292 pontos. 2º Martin 279. 3º Bezzecchi 248. 4º Binder 192. 5º Aleix Espargaró 160. 6º Zarco 157. 7º Viñales 138. 8º Marini 135. 9º Miller 109. 10º Alex Márquez 108. 11º Quartararo 105. 12º Morbidelli 77. 13º Oliveira 69. 14º Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1. Ducati, 453 pontos. 2. KTM 253. 3. Aprilia 228. 4. Yamaha 125. 5. Honda 123.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1. Prima Pramac Racing, 436 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.