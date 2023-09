Marc Márquez : "Inutile de tester la Honda 2024".

Samedi, Marc Márquez a fêté son premier podium depuis Portimão 2023 lors du sprint du MotoGP en Inde. Dimanche, lors du Grand Prix, l'Espagnol a envoyé sa Honda RC213V dans le bac à gravier au virage 1, mais a finalement réussi à terminer 9e.

Même si le GP d'Inde a constitué une lueur d'espoir pour l'octuple champion du monde, il a déclaré : "Je me suis un peu plus amusé, mais je ne me sens toujours pas à l'aise sur la moto. Je suis rapide et je sais comment piloter la Honda. Mais je n'arrive pas à piloter facilement, car je ne suis pas dans ma zone de confort. Je n'arrive toujours pas à utiliser mon instinct naturel".

Le pilote de 30 ans n'a ensuite pas regretté sa chute. Au lieu de cela, il a expliqué pourquoi il voulait absolument suivre Pecco Bagnaia (Ducati), qui était alors troisième devant Márquez : "Pour suivre Bagnaia, j'ai dû prendre un peu plus de risques. Mais c'était le jour pour prendre ce risque supplémentaire. Car dans ma situation actuelle, peu importe que je termine cinquième ou neuvième. Je voulais prendre ce petit plus et essayer de monter sur le podium".

Lors du test de Misano à la mi-septembre, Márquez a essayé pour la première fois le prototype 2024, qui n'a toutefois pas suscité l'enthousiasme de l'Espagnol. Lorsqu'on lui a demandé s'il continuerait à travailler sur la moto de l'année prochaine, le 85e vainqueur de GP a donc eu une réponse claire : "Je roule sur la moto 23. Car, comme je l'ai déjà dit lors du test de Misano, je ne me sens pas à l'aise sur le prototype 24 et je ne pense donc pas qu'il soit nécessaire de continuer à le tester".

Résultats MotoGP, Circuit de Buddh (24.9.) :

1. Bezzecchi, Ducati, 21 rdn en 36:59,157 min.

2. Martin, Ducati, + 8,649 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 8,855

4. Binder, KTM, + 12,643

5. Mir, Honda, + 13,214

6. Zarco, Ducati, + 14,673

7. Morbidelli, Yamaha, + 16,946

8. Viñales, Aprilia, + 17,191

9. Marc Márquez, Honda, + 19,118

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 26,504

11. Nakagami, Honda, + 28,521

12. Oliveira, Aprilia, + 29,088

13. Pol Espargaró, KTM, + 29,728

14e Miller, KTM, + 31,324

15. Bradl, Honda, + 35,782

16e Pirro, Ducati, + 49,242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 tours de retard

- Bagnaia, Ducati, 8 tours de retard

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 tours de retard

- Augusto Fernández, KTM, 15 tours de retard

Résultats MotoGP Sprint, Circuit de Buddh (23.9.) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 19:18,836 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,405

4. Binder, KTM, + 2,904

5. Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6. Quartararo, Yamaha, + 4,327

7. Miller, KTM, + 7,172

8. Viñales, Aprilia, + 8,798

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10. Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11. Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12. Oliveira, Aprilia, + 15,415

13. Nakagami, Honda, + 17,437

14. Pirro, Ducati, + 23,714

15. Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

- Zarco, Ducati, 5 tours de retard

- Mir, Honda, 8 tours de retard

- Marini, Ducati, 1er tour non terminé

- Pol Espargaró, KTM, 1er tour non terminé

- Bradl, Honda, 1er tour non terminé



Classement au championnat du monde après 26 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 292 points. 2. Martin 279. 3. Bezzecchi 248. 4. Binder 192. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 157. 7. Viñales 138. 8. Marini 135. 9. Miller 109. 10. Alex Márquez 108. 11. Quartararo 105. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 453 points. 2. KTM 253. 3. Aprilia 228. 4. Yamaha 125. 5. Honda 123.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 436 points. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.