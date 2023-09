Marc Márquez: "Inutile testare la Honda 2024".

Nonostante la buona prestazione al GP d'India, la superstar della MotoGP Marc Márquez non si sente ancora a suo agio sulla sua Honda RC213V. Tuttavia, lo spagnolo non vuole continuare a lavorare sul prototipo del prossimo anno.

Sabato Marc Márquez ha festeggiato il suo primo podio da Portimão 2023 nella volata della MotoGP in India. Nel Gran Premio di domenica, lo spagnolo ha affondato la sua Honda RC213V nella ghiaia alla curva 1, ma alla fine è riuscito comunque a concludere al nono posto.

Anche se il GP d'India è stato un punto luminoso per l'otto volte campione del mondo, ha dichiarato in seguito: "Mi sono divertito un po' di più, ma non mi sento ancora a mio agio sulla moto. Sono veloce e so come guidare la Honda. Ma non mi è facile guidare perché non mi sento a mio agio. Non riesco ancora a usare il mio istinto naturale".

Il 30enne non si è poi pentito della caduta. Al contrario, ha spiegato perché era così desideroso di seguire Pecco Bagnaia (Ducati), che in quel momento era davanti a Márquez in terza posizione: "Per seguire Bagnaia, ho dovuto prendere un po' più di rischio. Ma era il giorno giusto per rischiare di più. Perché nella mia situazione attuale non importa se arrivo quinto o nono. Volevo fare quel qualcosa in più e cercare di finire sul podio".

Nel test di Misano di metà settembre, Márquez ha provato per la prima volta il prototipo 2024, che però non ha suscitato grida di entusiasmo da parte dello spagnolo . Così, quando gli è stato chiesto se avrebbe continuato a lavorare sulla moto del prossimo anno, l'85 volte vincitore di un GP ha avuto una risposta chiara: "Correrò con la moto 23". Perché, come ho detto nel test di Misano, non mi sento a mio agio sul prototipo 24, quindi non credo sia necessario continuare a testarlo".

Risultati MotoGP, Circuito di Buddh (24/9):

1° Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn in 36:59.157 min.

2° Martin, Ducati, + 8,649 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 8,855

4° Binder, KTM, + 12,643

5° Mir, Honda, + 13.214

6° Zarco, Ducati, + 14.673

7° Morbidelli, Yamaha, + 16.946

8° Viñales, Aprilia, + 17.191

9° Marc Márquez, Honda, + 19.118

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 26.504

11° Nakagami, Honda, + 28.521

12° Oliveira, Aprilia, + 29.088

13° Pol Espargaró, KTM, + 29.728

14° Miller, KTM, + 31.324

15° Bradl, Honda, + 35.782

16° Pirro, Ducati, + 49.242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 giri in meno

- Bagnaia, Ducati, 8 giri in meno

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 giri indietro

- Augusto Fernández, KTM, 15 giri indietro

Risultati MotoGP Sprint, Buddh Circuit (23.9.):

1° Martin, Ducati, 11 giri in 19:18.836 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,405

4° Binder, KTM, + 2,904

5° Bezzecchi, Ducati, + 3.266

6° Quartararo, Yamaha, + 4.327

7° Miller, KTM, + 7.172

8° Viñales, Aprilia, + 8.798

9° Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10° Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11° Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12° Oliveira, Aprilia, + 15.415

13° Nakagami, Honda, + 17.437

14° Pirro, Ducati, + 23.714

15° Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

- Zarco, Ducati, 5 giri indietro

- Mir, Honda, 8 giri indietro

- Marini, Ducati, 1° giro non completato

- Pol Espargaró, KTM, 1° giro non completato

- Bradl, Honda, 1° giro non completato



Classifica del Campionato del Mondo dopo 26 gare su 40:

1° Bagnaia, 292 punti. 2° Martin 279. 3° Bezzecchi 248. 4° Binder 192. 5° Aleix Espargaró 160. 6° Zarco 157. 7° Viñales 138. 8° Marini 135. 9° Miller 109. 10° Alex Márquez 108. 11° Quartararo 105. 12° Morbidelli 77. 13° Oliveira 69. 14° Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.



Campionato mondiale costruttori:

1. Ducati, 453 punti. 2° KTM 253. 3° Aprilia 228. 4° Yamaha 125. 5° Honda 123.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 436 punti. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.