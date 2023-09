Marc Márquez habla de su relación especial con Motegi

"Motegi es siempre una carrera especial, sobre todo como piloto de Honda", afirma entusiasmado Marc Márquez antes del GP de Japón. El piloto español, de 30 años, cuenta ya con un impresionante palmarés en el Twin Ring Motegi. Ha subido al podio allí un total de nueve veces, incluyendo cinco veces en el escalón más alto del podio: una vez en el Campeonato del Mundo de 125cc en 2010, una vez en Moto2 en 2012 y tres veces en MotoGP (2016, 2018 y 2019).

Tras dos años de ausencia, Márquez consiguió sensacionalmente la pole en su regreso a Motegi en 2022. En carrera, aún le bastó al 85 veces ganador de un GP para acabar 4º. "Es cierto, tenemos unos recuerdos inolvidables de este lugar", señaló entusiasmado la estrella de Honda. "Desde poles positions hasta victorias y campeonatos, ha habido de todo. Así que espero volver a dar a los aficionados algo por lo que alegrarse este año".

El dúo del Repsol Honda formado por Márquez y Joan Mir ha tenido un gran rendimiento recientemente en el circuito de la India. Como la pista de Motegi tiene un carácter similar, un resultado respetable del equipo también podría ser posible aquí. Pero Márquez se muestra de nuevo reacio a hacer predicciones, porque: "Las condiciones pueden cambiar rápidamente en Motegi. Por lo tanto, siempre tendremos que adaptarnos. Pero nuestro objetivo sigue siendo el mismo. Queremos hacer progresos constantes para mejorar en este sentido".

El fin de semana en el circuito de casa de Honda también es especial para Joan Mir: "Los aficionados de aquí son increíbles. Estoy deseando venir a esta pista como piloto de Honda. Tuvimos buenos resultados en la India, así que esperamos continuar esa tendencia en Japón. Pero creo que el fin de semana será un poco más complicado. Así que tendremos que esperar y ver qué pasa al final", dijo el WRC-22.

Resultados MotoGP, Circuito de Buddh (24.9.):

1º Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn en 36:59.157 min.

2º Martin, Ducati, + 8.649 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 8,855

4º Binder, KTM, + 12,643

5º Mir, Honda, + 13.214

6º Zarco, Ducati, + 14,673

7º Morbidelli, Yamaha, + 16.946

8º Viñales, Aprilia, + 17.191

9º Marc Márquez, Honda, + 19.118

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 26.504

11º Nakagami, Honda, + 28.521

12º Oliveira, Aprilia, + 29.088

13º Pol Espargaró, KTM, + 29.728

14º Miller, KTM, + 31.324

15º Bradl, Honda, + 35.782

16º Pirro, Ducati, + 49.242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 vueltas abajo

- Bagnaia, Ducati, 8 vueltas abajo

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 vueltas detrás

- Augusto Fernández, KTM, a 15 vueltas

Resultados MotoGP Sprint, Circuito de Buddh (23.9.):

1º Martin, Ducati, 11 rdsn en 19:18.836 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1.389 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2,405

4º Binder, KTM, + 2.904

5º Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6º Quartararo, Yamaha, + 4,327

7º Miller, KTM, + 7.172

8º Viñales, Aprilia, + 8.798

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10º Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11º Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12º Oliveira, Aprilia, + 15.415

13º Nakagami, Honda, + 17.437

14º Pirro, Ducati, + 23.714

15º Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 vueltas abajo

- Zarco, Ducati, 5 vueltas detrás

- Mir, Honda, 8 vueltas atrás

- Marini, Ducati, 1ª vuelta no completada

- Pol Espargaró, KTM, 1ª vuelta no completada

- Bradl, Honda, 1ª vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 26 de 40 carreras:

1º Bagnaia, 292 puntos. 2° Martin 279. 3° Bezzecchi 248. 4° Binder 192. 5° Aleix Espargaró 160. 6° Zarco 157. 7° Viñales 138. 8° Marini 135. 9° Miller 109. 10° Alex Márquez 108. 11° Quartararo 105. 12° Morbidelli 77. 13° Oliveira 69. 14° Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Rins 47. 17. Rins 48. 18. Rins 49. 15º Rins 47º 16º Marc Márquez 45º 17º Di Giannantonio 43º 18º Nakagami 40º 19º Pedrosa 32º 20º Raúl Fernández 29º 21º Bastianini 25º 22º Mir 16º 23º Pol Espargaró 11º 24º Savadori 9º 25º Folger 9º 26º Bradl 6º 27º Pirro 5º 27º Petrucci 5º.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1. Ducati, 453 puntos. 2. KTM 253. 3. Aprilia 228. 4. Yamaha 125. 5. Honda 123.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 436 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.