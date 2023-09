Marc Márquez parle de sa relation particulière avec Motegi

"Motegi est toujours une course spéciale, surtout en tant que pilote Honda", s'est enthousiasmé Marc Márquez à l'approche du GP du Japon. L'Espagnol de 30 ans a déjà une impressionnante série de succès à son actif sur le Twin Ring Motegi. Il y est monté neuf fois au total, dont cinq fois sur la plus haute marche du podium - une fois en championnat du monde 125 cm3 en 2010, une fois en Moto2 en 2012 et trois fois en MotoGP (2016, 2018 et 2019).

Après deux ans d'absence, Márquez s'est assuré la pole position de manière sensationnelle lors de son retour à Motegi en 2022. En course, le vainqueur de 85 GP a tout de même réussi à se classer quatrième : "C'est vrai que nous avons quelques souvenirs inoubliables à cet endroit", a constaté avec enthousiasme la star de Honda. "Des pole positions aux victoires en passant par les championnats, tout y était. J'espère donc donner aux fans une raison de se réjouir cette année encore".

Le duo Repsol Honda Márquez et Joan Mir s'est récemment distingué sur le circuit de stop-and-go en Inde. Comme la piste de Motegi présente des caractéristiques similaires, un résultat d'équipe respectable pourrait également être possible ici. Mais Márquez se garde bien de faire des pronostics, car "les conditions peuvent changer rapidement à Motegi. Nous devrons donc nous adapter en permanence. Mais notre objectif reste le même. Nous voulons faire des progrès constants pour nous améliorer de cette manière".

Pour Joan Mir aussi, le week-end sur le circuit de Honda est spécial : "Les fans sont incroyables ici. Je suis impatient de venir sur ce circuit en tant que pilote Honda. Nous avons obtenu de bons résultats en Inde et nous espérons donc poursuivre sur cette lancée au Japon. Mais je pense que le week-end sera un peu plus difficile. Nous devons donc attendre de voir ce qui se passera au final", a déclaré le 22e du championnat du monde.

Résultats MotoGP, Circuit de Buddh (24.9.) :

1. Bezzecchi, Ducati, 21 rdn en 36:59,157 min.

2. Martin, Ducati, + 8,649 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 8,855

4. Binder, KTM, + 12,643

5. Mir, Honda, + 13,214

6. Zarco, Ducati, + 14,673

7. Morbidelli, Yamaha, + 16,946

8. Viñales, Aprilia, + 17,191

9. Marc Márquez, Honda, + 19,118

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 26,504

11. Nakagami, Honda, + 28,521

12. Oliveira, Aprilia, + 29,088

13. Pol Espargaró, KTM, + 29,728

14e Miller, KTM, + 31,324

15. Bradl, Honda, + 35,782

16e Pirro, Ducati, + 49,242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 tours de retard

- Bagnaia, Ducati, 8 tours de retard

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 tours de retard

- Augusto Fernández, KTM, 15 tours de retard

Résultats MotoGP Sprint, Circuit de Buddh (23.9.) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 19:18,836 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,405

4. Binder, KTM, + 2,904

5. Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6. Quartararo, Yamaha, + 4,327

7. Miller, KTM, + 7,172

8. Viñales, Aprilia, + 8,798

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10. Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11. Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12. Oliveira, Aprilia, + 15,415

13. Nakagami, Honda, + 17,437

14. Pirro, Ducati, + 23,714

15. Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

- Zarco, Ducati, 5 tours de retard

- Mir, Honda, 8 tours de retard

- Marini, Ducati, 1er tour non terminé

- Pol Espargaró, KTM, 1er tour non terminé

- Bradl, Honda, 1er tour non terminé

Classement au championnat du monde après 26 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 292 points. 2. Martin 279. 3. Bezzecchi 248. 4. Binder 192. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 157. 7. Viñales 138. 8. Marini 135. 9. Miller 109. 10. Alex Márquez 108. 11. Quartararo 105. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 453 points. 2. KTM 253. 3. Aprilia 228. 4. Yamaha 125. 5. Honda 123.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 436 points. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.