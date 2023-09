Marc Márquez parla del suo rapporto speciale con Motegi

HRC ha un'importante gara in casa con il GP del Giappone, dove ha già festeggiato numerosi successi in passato con la stella della Honda Marc Márquez. Lo spagnolo è quindi fiducioso.

"Motegi è sempre una gara speciale, soprattutto come pilota Honda", ha dichiarato entusiasta Marc Márquez in vista del GP del Giappone. Il 30enne spagnolo vanta già una serie impressionante di successi al Twin Ring Motegi. È salito sul podio in totale nove volte, di cui cinque volte sul gradino più alto del podio: una volta nel Campionato del Mondo 125cc nel 2010, una volta in Moto2 nel 2012 e tre volte in MotoGP (2016, 2018 e 2019).

Dopo due anni di assenza, Márquez ha conquistato clamorosamente la pole position al suo ritorno a Motegi nel 2022. In gara, è stato comunque sufficiente per l'85 volte vincitore del GP concludere al 4° posto. "È vero, abbiamo dei ricordi indimenticabili di questo posto", ha commentato entusiasta la stella della Honda. "Dalle pole position alle vittorie, fino alle vittorie del campionato, c'è stato di tutto. Spero quindi di dare ai tifosi qualcosa di cui rallegrarsi anche quest'anno".

La coppia Repsol Honda formata da Márquez e Joan Mir si è comportata bene sul circuito stop-and-go in India di recente. Poiché la pista di Motegi ha un carattere simile, un risultato di squadra rispettabile potrebbe essere possibile anche qui. Ma Márquez è di nuovo riluttante a fare previsioni, perché: "Le condizioni possono cambiare rapidamente a Motegi. Pertanto, dovremo sempre adattarci. Ma il nostro obiettivo rimane lo stesso. Vogliamo fare progressi costanti per migliorare in questo modo".

Il fine settimana sul circuito di casa della Honda è speciale anche per Joan Mir: "I tifosi qui sono incredibili. Non vedo l'ora di venire su questa pista come pilota Honda. Abbiamo ottenuto buoni risultati in India e speriamo di continuare su questa strada anche in Giappone. Ma credo che il weekend sarà un po' più impegnativo. Quindi dovremo aspettare e vedere cosa succederà alla fine", ha detto il pilota della WRC-22.

Risultati MotoGP, Circuito di Buddh (24.9.):

1° Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn in 36:59.157 min.

2° Martin, Ducati, + 8,649 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 8,855

4° Binder, KTM, + 12,643

5° Mir, Honda, + 13.214

6° Zarco, Ducati, + 14.673

7° Morbidelli, Yamaha, + 16.946

8° Viñales, Aprilia, + 17.191

9° Marc Márquez, Honda, + 19.118

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 26.504

11° Nakagami, Honda, + 28.521

12° Oliveira, Aprilia, + 29.088

13° Pol Espargaró, KTM, + 29.728

14° Miller, KTM, + 31.324

15° Bradl, Honda, + 35.782

16° Pirro, Ducati, + 49.242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 giri in meno

- Bagnaia, Ducati, 8 giri in meno

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 giri indietro

- Augusto Fernández, KTM, 15 giri indietro

Risultati MotoGP Sprint, Buddh Circuit (23.9.):

1° Martin, Ducati, 11 giri in 19:18.836 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,405

4° Binder, KTM, + 2,904

5° Bezzecchi, Ducati, + 3.266

6° Quartararo, Yamaha, + 4.327

7° Miller, KTM, + 7.172

8° Viñales, Aprilia, + 8.798

9° Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10° Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11° Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12° Oliveira, Aprilia, + 15.415

13° Nakagami, Honda, + 17.437

14° Pirro, Ducati, + 23.714

15° Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

- Zarco, Ducati, 5 giri indietro

- Mir, Honda, 8 giri indietro

- Marini, Ducati, 1° giro non completato

- Pol Espargaró, KTM, 1° giro non completato

- Bradl, Honda, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 26 gare su 40:

1° Bagnaia, 292 punti. 2° Martin 279. 3° Bezzecchi 248. 4° Binder 192. 5° Aleix Espargaró 160. 6° Zarco 157. 7° Viñales 138. 8° Marini 135. 9° Miller 109. 10° Alex Márquez 108. 11° Quartararo 105. 12° Morbidelli 77. 13° Oliveira 69. 14° Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.



Campionato mondiale costruttori:

1. Ducati, 453 punti. 2° KTM 253. 3° Aprilia 228. 4° Yamaha 125. 5° Honda 123.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 436 punti. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.