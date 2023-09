Marc Márquez sobre a sua relação especial com Motegi

A HRC tem uma importante corrida em casa a aproximar-se com o GP do Japão, onde já celebrou inúmeros sucessos no passado com a estrela da Honda Marc Márquez. O espanhol está, portanto, esperançado.

"Motegi é sempre uma corrida especial, especialmente para um piloto Honda," disse Marc Márquez entusiasmado antes do GP do Japão. O espanhol de 30 anos já tem uma impressionante série de sucessos no Twin Ring Motegi. Já subiu ao pódio um total de nove vezes, incluindo cinco vezes no degrau mais alto do pódio - uma vez no Campeonato do Mundo de 125cc em 2010, uma vez na Moto2 em 2012 e três vezes no MotoGP (2016, 2018 e 2019).

Após uma ausência de dois anos, Márquez garantiu de forma sensacional a pole position no seu regresso a Motegi em 2022. Na corrida, ainda foi suficiente para o 85 vezes vencedor do GP terminar em 4º lugar. "É verdade, temos algumas memórias inesquecíveis deste lugar", observou a estrela da Honda com entusiasmo. "Das pole positions às vitórias, passando pelas vitórias no campeonato, foi tudo. Por isso, espero dar aos fãs algo para aplaudir novamente este ano."

A dupla da Repsol Honda, Márquez e Joan Mir, teve um forte desempenho na pista de pára-arranca na Índia recentemente. Como a pista de Motegi tem características semelhantes, um resultado respeitável da equipa também pode ser possível aqui. Mas Márquez está novamente relutante em fazer previsões, porque: "As condições podem mudar rapidamente em Motegi. Por isso, teremos sempre de nos adaptar. Mas o nosso objetivo continua a ser o mesmo. Queremos fazer progressos constantes para melhorar desta forma."

O fim de semana na pista de origem da Honda também é especial para Joan Mir: "Os fãs aqui são incríveis. Estou ansioso por vir para esta pista como piloto da Honda. Tivemos bons resultados na Índia, por isso esperamos continuar essa tendência no Japão. Mas penso que o fim de semana vai ser um pouco mais difícil. Por isso, vamos ter de esperar para ver o que acontece no final", disse o WRC-22.

Resultados MotoGP, Circuito de Buddh (24.9.):

1º Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn em 36:59.157 min.

2º Martin, Ducati, + 8,649 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 8,855

4º Binder, KTM, + 12,643

5º Mir, Honda, + 13,214

6º Zarco, Ducati, + 14,673

7º Morbidelli, Yamaha, + 16.946

8º Viñales, Aprilia, + 17.191

9º Marc Márquez, Honda, + 19.118

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 26,504

11º Nakagami, Honda, + 28,521

12º Oliveira, Aprilia, + 29.088

13º Pol Espargaró, KTM, + 29.728

14º Miller, KTM, + 31.324

15º Bradl, Honda, + 35,782

16º Pirro, Ducati, + 49,242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 voltas abaixo

- Bagnaia, Ducati, 8 voltas abaixo

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 voltas atrás

- Augusto Fernández, KTM, 15 voltas atrás

Resultados MotoGP Sprint, Circuito de Buddh (23.9.):

1º Martin, Ducati, 11 voltas em 19:18.836 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1,389 seg

3º Marc Márquez, Honda, + 2,405

4º Binder, KTM, + 2.904

5º Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6º Quartararo, Yamaha, + 4,327

7º Miller, KTM, + 7.172

8º Viñales, Aprilia, + 8,798

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10º Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11º Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12º Oliveira, Aprilia, + 15,415

13º Nakagami, Honda, + 17,437

14º Pirro, Ducati, + 23,714

15º Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 voltas abaixo

- Zarco, Ducati, 5 voltas atrás

- Mir, Honda, 8 voltas atrás

- Marini, Ducati, 1ª volta não completada

- Pol Espargaró, KTM, 1ª volta não completada

- Bradl, Honda, 1ª volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 26 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 292 pontos. 2º Martin 279. 3º Bezzecchi 248. 4º Binder 192. 5º Aleix Espargaró 160. 6º Zarco 157. 7º Viñales 138. 8º Marini 135. 9º Miller 109. 10º Alex Márquez 108. 11º Quartararo 105. 12º Morbidelli 77. 13º Oliveira 69. 14º Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1. Ducati, 453 pontos. 2º KTM 253. 3º Aprilia 228. 4º Yamaha 125. 5º Honda 123.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 436 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.