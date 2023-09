Calendrier officiel des GP 2024 : Sachsenring le 7 juillet

En raison de l'annulation du KymiRing en 2022 et du Sokol Circuit en 2023, 20 Grand Prix au maximum ont été organisés jusqu'à présent. Pour la première fois, le calendrier de la saison 2024 prévoit 22 événements.

En 2022 et 2023, 21 Grand Prix étaient déjà inscrits au calendrier, mais le KymiRing et le Sokol Circuit ont été annulés à chaque fois. En 2024, le Kazakhstan sera ajouté de manière fixe et le GP d'Aragon fera son retour. Cette année, le GP d'Aragon n'a pas eu lieu en raison des élections régionales, les politiciens responsables ne souhaitant pas signer de contrat avant leur réélection.

Ces dernières semaines, 22 Grand Prix ont été planifiés pour la première fois pour la saison de moto GP 2024. On se demandait encore quand le circuit de Sokol au Kazakhstan ferait partie du programme. Le GP d'Aragon dans le MotorLand Aragón est en tout cas de retour au calendrier en tant que quatrième événement en Espagne.

Le CEO de Dorna, Carmelo Ezpeleta, a entre-temps visité le circuit Sokol et s'est assuré que toutes les exigences du Safety-Officer FIM Tomé Alonso pour une homologation ont été remplies et que toutes les mesures demandées ont été prises. Dorna voulait déjà aller au Kazakhstan en 2023, car le promoteur local était le seul à accepter une date en juillet.

Ce qui est fixe : Après la transformation du circuit de Losail (les stands ont été déplacés de la droite vers la gauche sur la ligne droite de départ/arrivée, car la Formule 1 a construit l'immense village VIP dans l'ancien paddock), la saison débutera au Qatar, comme toujours depuis 2007 (à l'exception de 2023).

Le GP d'Autriche a été fixé au 18 août. Le GP d'Allemagne sur le Sachsenring sera déplacé au 7 juillet et aura lieu une semaine après le Dutch-TT (28-30 juin). De 1998 à 2019 inclus, le GP d'Allemagne a toujours eu lieu en juillet - en 2019 aussi, d'ailleurs, le 7 juillet exactement.

Geoff Dixon, le paddock manager de l'association des teams IRTA, a visité le circuit de Losail lors d'une escale à Doha sur le chemin de l'Inde. "L'ensemble du circuit évolue à un tout autre niveau après les travaux de rénovation", s'est-il étonné.

Les managers de Dorna gardent le week-end de Pâques (31 mars) sans GP, mais Barcelone est actuellement prévue le dimanche de Pentecôte.

Le 26 mai, le GP de Formule 1 est prévu à Monte-Carlo. Les organisateurs du calendrier MotoGP évitent cette date. C'est pourquoi le GP du Mugello est prévu pour le 2.

En 2023, il y avait trois week-ends sans GP en mai, ce qui sera évité à l'avenir. Comme la saison des GP 2024 commence deux semaines plus tôt que cette année et que Doha se déroule à nouveau en mars, la finale à Valence peut être organisée une semaine plus tôt - malgré deux événements supplémentaires.

Lors de la tournée outre-mer en automne, il n'y aura cette fois-ci que six Grand Prix au lieu de sept. Trois événements seront organisés à la suite, suivis d'un week-end de repos.

Les équipes ont d'abord eu des avis contradictoires sur la question de savoir si le GP d'Inde devait à nouveau avoir lieu en 2024. En effet, la mise en œuvre et la préparation du premier GP à Greater Noida se sont en partie déroulées de manière chaotique en raison des obstacles bureaucratiques. La plupart des chefs d'équipe et des membres de l'équipe n'étaient pas très enthousiastes face aux circonstances annexes inhabituelles (impôt sur le revenu pour les pilotes, chaos des visas, etc.

Mais dimanche, le bilan a été globalement positif, même s'il y a une marge d'amélioration. Pour la Dorna, le courage de cette aventure a été récompensé. Les usines prennent également conscience de l'énorme marché de vente que représentent 170 millions de deux-roues motorisés. Pour cela, Dorna doit se développer sur les marchés émergents, où il sera sans doute encore possible d'organiser des Grands Prix dans dix ans, alors que la fin des moteurs thermiques se profile depuis longtemps en Europe.

Dorna et la FIM n'ont publié le calendrier provisoire qu'aujourd'hui, car la Formule 1 a encore jonglé avec les dates et les organisateurs du MotoGP veulent éviter au maximum les chevauchements de dates avec la Formule 1 dans des fuseaux horaires identiques.

Le GP d'Arabie Saoudite prévu aura lieu au plus tôt en 2026. En effet, une nouvelle piste est prévue, qui sera ensuite utilisée conjointement par la Formule 1 et le MotoGP. Les Saoudiens présenteront prochainement le projet détaillé aux responsables de la Formule 1 et du MotoGP.

Le calendrier provisoire des GP 2024

10 mars : Circuit de Losail*/Katar

24 mars : Portimão/Portugal

07 avril : Termas de Río Hondo/Argentine

14 avril : Circuit of The Americas/USA

28 avril : Jerez/Espagne

12 mai : Le Mans/France

26 mai : Catalunya/Espagne

02 juin : Mugello/Italie

16 juin : Sokol Circuit**/Kazakhstan

30 juin : Assen/Pays-Bas

07 juillet : Sachsenring/Allemagne

04 août : Silverstone/GB

18 août : Red Bull Ring/Autriche

01 septembre : MotorLand Aragón/Espagne

08 septembre : Misano/Italie

22 septembre : Buddh International Circuit/Inde

29 septembre : Mandalika/Indonésie

06 octobre : Motegi/Japon

9 septembre : Sepang/Malaisie

20 octobre : Phillip Island/Australie

27 octobre : Buriram/Thaïlande

03 novembre : Sepang/Malaisie

17 novembre : Valence/Espagne

* = course de nuit sous les projecteurs

** = Piste non encore homologuée