Ufficializzato il calendario del GP 2024: Sachsenring il 7 luglio

A causa della cancellazione del KymiRing nel 2022 e del Circuito di Sokol nel 2023, finora si sono svolti al massimo 20 Gran Premi. Per la stagione 2024 sono in calendario per la prima volta 22 eventi.

Nel 2022 e nel 2023 erano già in calendario 21 Gran Premi, ma il KymiRing e il Circuito di Sokol sono stati entrambi cancellati. Nel 2024 si aggiungerà il Kazakistan e tornerà il GP di Aragona. Quest'anno, il GP di Aragona non si è svolto a causa delle elezioni regionali; i politici in carica non volevano firmare un contratto prima di essere rieletti.

Per la stagione 2024 dei GP di motociclismo, nelle ultime settimane sono stati programmati per la prima volta 22 Gran Premi. Non si sapeva ancora quando il circuito di Sokol in Kazakistan sarebbe stato aggiunto al programma. Il GP di Aragona al MotorLand Aragón è tornato in calendario come quarto evento in Spagna.

Nel frattempo, il CEO di Dorna Carmelo Ezpeleta ha visitato il circuito di Sokol e si è accertato che tutti i requisiti del responsabile della sicurezza della FIM Tomé Alonso per l'omologazione sono stati soddisfatti e che sono state adottate tutte le misure richieste. Dorna voleva andare in Kazakistan già nel 2023 perché il promotore locale era l'unico ad accettare una data a luglio.

Fissata: Dopo la ricostruzione del circuito di Losail (l'area dei box è stata spostata da destra a sinistra sul rettilineo di partenza/arrivo perché la Formula 1 ha costruito l'enorme VIP Village nel vecchio paddock), la stagione inizierà in Qatar come sempre dal 2007 (con l'eccezione del 2023).

Il GP d'Austria è stato organizzato per il 18 agosto. Il GP di Germania al Sachsenring sarà spostato al 7 luglio e si svolgerà una settimana dopo il Dutch TT (28-30 giugno). Il GP di Germania si è sempre tenuto a luglio dal 1998 al 2019 compreso, e nel 2019, tra l'altro, esattamente il 7 luglio.

Geoff Dixon, responsabile del paddock per l'associazione dei team IRTA, ha visitato il circuito di Losail mentre si recava in India durante una sosta a Doha. "L'intera struttura si muove a un livello completamente diverso dopo la ricostruzione", ha commentato.

I responsabili della Dorna hanno deciso di non far disputare il weekend di Pasqua (31 marzo), ma Barcellona è attualmente in programma per la domenica di Pentecoste.

Il GP di Formula 1 a Montecarlo è previsto per il 26 maggio. Gli organizzatori del calendario della MotoGP stanno evitando questa data. Pertanto, il GP del Mugello è programmato per il 2.

Nel 2023 ci sono stati tre weekend di maggio senza GP, cosa che verrà evitata in futuro. Poiché la stagione dei GP 2024 inizia due settimane prima rispetto a quest'anno e Doha si terrà nuovamente a marzo, il finale di Valencia può essere anticipato di una settimana, nonostante due eventi aggiuntivi.

Durante il tour d'oltremare in autunno, questa volta si svolgeranno solo sei Gran Premi invece di sette. Si terranno tre eventi di fila, seguiti da un weekend libero.

In un primo momento, i team hanno espresso pareri contrastanti sull'opportunità di riproporre il GP d'India nel 2024. Dopo tutto, la realizzazione e la preparazione del debutto del GP a Greater Noida sono state a volte accidentate a causa degli ostacoli burocratici. La maggior parte dei capi squadra e dei membri del team non erano esattamente entusiasti delle insolite circostanze che li accompagnavano (tasse sul reddito per i piloti, caos sui visti, ecc.)

Ma domenica la conclusione generale è stata positiva, anche se ci sono margini di miglioramento. Per Dorna, il coraggio di questa avventura è stato ripagato. Le fabbriche riconoscono anche l'enorme mercato di vendita con 170 milioni di veicoli a due ruote motorizzati. Per raggiungere questo obiettivo, Dorna deve espandersi nei mercati emergenti, perché probabilmente sarà ancora possibile organizzarvi dei Gran Premi tra dieci anni, quando la fine dei motori a combustione sarà ormai evidente in Europa.

La Dorna e la FIM hanno pubblicato il calendario provvisorio solo oggi, perché la Formula 1 stava ancora manipolando le date e gli organizzatori della MotoGP volevano evitare scontri con la Formula 1 in fusi orari identici.

Il previsto GP dell'Arabia Saudita si svolgerà non prima del 2026. Questo perché si sta progettando un nuovo tracciato, che sarà utilizzato congiuntamente per la Formula 1 e la MotoGP. I sauditi presenteranno presto il progetto dettagliato ai responsabili della Formula 1 e della MotoGP.

Il calendario provvisorio dei GP del 2024

10 marzo: Circuito di Losail*/Qatar

24 marzo: Portimão/Portogallo

07 aprile: Termas de Río Hondo/Argentina

14 aprile: Circuito delle Americhe/USA

28 aprile: Jerez/Spagna

12 maggio: Le Mans/Francia

26 maggio: Catalunya/Spagna

02 giugno: Mugello/Italia

16 giugno: Circuito di Sokol**/Kazakistan

30 giugno: Assen/Paesi Bassi

07 luglio: Sachsenring/Germania

04 agosto: Silverstone/GB

18 agosto: Red Bull Ring/Austria

01 settembre: MotorLand Aragón/Spagna

08 settembre: Misano/Italia

22 settembre: Circuito internazionale di Buddh/India

29 settembre: Mandalika/Indonesia

06 ottobre: Motegi/Giappone

9 settembre: Sepang/Malesia

20 ottobre: Phillip Island/Australia

27 ottobre: Buriram/Thailandia

03 novembre: Sepang/Malesia

17 novembre: Valencia/Spagna

* = Gara notturna sotto i riflettori

** = Pista non ancora omologata