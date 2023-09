Calendário oficial do GP de 2024: Sachsenring a 7 de julho

Em 2022 e 2023, 21 Grandes Prémios já estavam no calendário, mas o KymiRing e o Circuito de Sokol foram ambos cancelados. O Cazaquistão será acrescentado em 2024 e o GP de Aragão regressará. Este ano, o GP de Aragão não se realizou devido às eleições regionais; os políticos responsáveis não quiseram assinar um contrato antes de serem reeleitos.

Para a temporada de 2024 do GP de motociclismo, 22 Grandes Prémios foram agendados pela primeira vez nas últimas semanas. Ainda não se sabia quando é que o circuito de Sokol, no Cazaquistão, seria acrescentado ao programa. O GP de Aragão no MotorLand Aragón está de volta ao calendário como o quarto evento em Espanha.

O diretor executivo da Dorna, Carmelo Ezpeleta, visitou entretanto o Circuito de Sokol e certificou-se de que todos os requisitos do responsável pela segurança da FIM, Tomé Alonso, para a homologação foram cumpridos e todas as medidas solicitadas foram tomadas. A Dorna queria ir ao Cazaquistão já em 2023 porque o promotor local foi o único a aceitar a data de julho.

Fixa: Após a reconstrução do Circuito de Losail (a zona das boxes foi deslocada da direita para a esquerda na reta da partida/chegada porque a Fórmula 1 construiu a enorme Vila VIP no antigo paddock), a época começará no Qatar como sempre aconteceu desde 2007 (com exceção de 2023).

O GP da Áustria foi marcado para 18 de agosto. O GP da Alemanha em Sachsenring será transferido para 7 de julho e terá lugar uma semana após o TT holandês (28-30 de junho). O GP da Alemanha foi sempre realizado em julho, de 1998 a 2019 inclusive - incluindo em 2019, aliás, exatamente a 7 de julho.

Geoff Dixon, o responsável pelo paddock da associação de equipas IRTA, visitou o circuito de Losail a caminho da Índia durante uma escala em Doha. "Toda a instalação está a mover-se a um nível completamente diferente após a reconstrução", admirou-se.

Os responsáveis da Dorna vão manter o fim de semana da Páscoa (31 de março) sem GP, mas Barcelona está atualmente agendado para o Domingo de Pentecostes.

O GP de Fórmula 1 em Monte Carlo está agendado para 26 de maio. Os planeadores do calendário do MotoGP estão a evitar esta data. Por conseguinte, o GP de Mugello está agendado para o dia 2.

Em 2023, houve três fins-de-semana sem GP em maio, o que será evitado no futuro. Uma vez que a época de 2024 começa duas semanas mais cedo do que este ano e Doha será novamente realizada em março, a final em Valência pode ser realizada uma semana mais cedo - apesar de dois eventos adicionais.

Durante a digressão pelo estrangeiro no outono, apenas seis em vez de sete Grandes Prémios terão lugar desta vez. Serão realizadas três provas seguidas, seguidas de um fim de semana livre.

Inicialmente, houve opiniões contraditórias entre as equipas sobre se o GP da Índia deveria voltar a realizar-se em 2024. Afinal de contas, a implementação e a preparação da estreia do GP em Greater Noida foram por vezes acidentadas devido aos obstáculos burocráticos. A maioria dos chefes de equipa e dos membros da equipa não estavam propriamente entusiasmados com as circunstâncias invulgares que os acompanharam (imposto sobre o rendimento dos pilotos, caos dos vistos, etc.).

Mas no domingo, a conclusão geral foi positiva, mesmo que haja espaço para melhorias. Para a Dorna, a coragem para esta aventura valeu a pena. As fábricas também reconhecem o enorme mercado de vendas com 170 milhões de veículos motorizados de duas rodas. Para isso, a Dorna tem de se expandir para os mercados emergentes, porque provavelmente ainda será possível organizar Grandes Prémios nesses mercados dentro de dez anos, quando o fim dos motores de combustão já se tiver tornado evidente na Europa.

A Dorna e a FIM só publicaram hoje o calendário provisório, porque a Fórmula 1 ainda estava a fazer malabarismos com as datas e os organizadores do MotoGP queriam evitar choques com a Fórmula 1 em fusos horários idênticos.

O planeado GP da Arábia Saudita terá lugar, na melhor das hipóteses, em 2026. Isto porque está a ser planeada uma nova pista, que será utilizada conjuntamente para a Fórmula 1 e o MotoGP. Os sauditas apresentarão em breve o projeto detalhado aos responsáveis da Fórmula 1 e do MotoGP.

O calendário provisório dos GP de 2024

10 de março: Circuito de Losail*/Qatar

24 de março: Portimão/Portugal

07 de abril: Termas de Río Hondo/Argentina

14 de abril: Circuito das Américas/EUA

28 de abril: Jerez/Espanha

12 de maio: Le Mans/França

26 maio: Catalunha/Espanha

02 de junho: Mugello/Itália

16 de junho: Circuito de Sokol**/Kazaquistão

30 junho: Assen/Países Baixos

07 julho: Sachsenring/Alemanha

04 agosto: Silverstone/GB

18 de agosto: Red Bull Ring/Áustria

01 setembro: MotorLand Aragón/Espanha

08 setembro: Misano/Itália

22 de setembro: Circuito Internacional de Buddh/Índia

29 setembro: Mandalika/Indonésia

06 outubro: Motegi/Japão

9 de setembro: Sepang/Malásia

20 de outubro: Phillip Island/Austrália

27 outubro: Buriram/Tailândia

03 novembro: Sepang/Malásia

17 de novembro: Valência/Espanha

* = Corrida nocturna com iluminação

** = Pista ainda não homologada