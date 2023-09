GP du Sachsenring : date en juillet, billets à partir de 29 euros

Les fans de moto l'attendaient avec impatience : La date de l'un des plus grands événements sportifs d'Allemagne en 2024 est désormais officiellement fixée. Le Grand Prix moto LIQUI MOLY d'Allemagne se déroulera l'année prochaine du 5 au 7 juillet sur le circuit traditionnel du Sachsenring, près de Hohenstein-Ernstthal.

Outre l'action sur la piste avec la course de vitesse MotoGP du samedi et le Grand Prix du dimanche, un vaste programme d'accompagnement et des soirées au LIQUI MOLY Motorrad Grand Prix Deutschland garantissent une véritable expérience de festival. Les billets sont disponibles à partir de 29 euros dans la boutique en ligne à l'adresse adac.de/motogp. Les enfants et les jeunes de moins de 14 ans peuvent entrer gratuitement s'ils sont accompagnés d'un adulte payant.

"Le LIQUI MOLY Motorrad Grand Prix Deutschland sur le Sachsenring est plus apprécié que jamais par les fans et constitue une véritable success story du sport automobile allemand. Nous nous réjouissons déjà de la fête populaire du sport automobile qui aura lieu en juillet 2024 en Saxe", déclare le Dr Gerd Ennser, président de l'ADAC Sport.

Le Grand Prix moto allemand revient ainsi à sa date traditionnelle après le Dutch TT d'Assen en juillet. La course du Sachsenring de cette année - la 25e manche consécutive du championnat du monde à Hohenstein-Ernstthal - a une nouvelle fois battu un record d'affluence. 233 196 spectateurs sur trois jours, c'est un nouveau record.

Sur la piste également, le MotoGP a été plus rapide que jamais : le pilote français Ducati Johann Zarco a établi un nouveau record du tour de course et son collègue de marque italien Marco Bezzecchi un nouveau record de vitesse de pointe pour la piste de GP allemande.

La vente des billets pour le LIQUI MOLY Motorrad Grand Prix Deutschland a déjà commencé. Les billets pour ce temps fort de la moto en Allemagne sont disponibles non seulement dans la boutique en ligne, mais aussi par téléphone en appelant la hotline au 03723/8099111.

Ou par e-mail à : info@sachsenring-event.de.