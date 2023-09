GP del Sachsenring: appuntamento a luglio, biglietti a partire da 29 euro

Gli appassionati di moto lo aspettavano con ansia: È stata fissata la data di uno dei più grandi eventi sportivi in Germania nel 2024. Il Gran Premio motociclistico di Germania LIQUI MOLY al Sachsenring, vicino a Hohenstein-Ernstthal, ricco di tradizione, si svolgerà il prossimo anno dal 5 al 7 luglio.

Oltre all'azione in pista con la gara sprint della MotoGP il sabato e il Gran Premio la domenica, un ampio programma di supporto e feste al LIQUI MOLY Motorrad Grand Prix Deutschland garantiranno un'esperienza da vero festival. I biglietti sono disponibili a partire da 29 euro nel negozio online adac.de/motogp e i bambini e i giovani sotto i 14 anni sono ammessi gratuitamente se accompagnati da un adulto pagante.

"Il LIQUI MOLY Motorrad Grand Prix Deutschland al Sachsenring è più popolare che mai tra gli appassionati ed è una vera storia di successo del motorsport tedesco. Siamo già in attesa della festa popolare del motorsport in Sassonia nel luglio 2024", afferma il presidente dell'ADAC Sports, Gerd Ennser.

Il Gran Premio motociclistico di Germania tornerà quindi alla sua data tradizionale dopo il Dutch TT di Assen, a luglio. Anche quest'anno la gara del Sachsenring - il 25° appuntamento consecutivo del WRC a Hohenstein-Ernstthal - ha fatto registrare un record di presenze. 233.196 spettatori in tre giorni hanno rappresentato un nuovo record.

Anche la MotoGP è stata più veloce che mai in pista: il pilota francese della Ducati Johann Zarco ha stabilito un nuovo record sul giro di gara, il suo collega italiano Marco Bezzecchi un nuovo record di velocità massima per la pista del GP di Germania.

La prevendita dei biglietti per il LIQUI MOLY Motorcycle Grand Prix Germany è già iniziata. I biglietti per l'evento motociclistico clou in Germania sono disponibili non solo nel negozio online, ma anche per telefono alla hotline 03723/8099111.

Oppure via e-mail a: info@sachsenring-event.de.