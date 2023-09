GP de Sachsenring: Data em julho, bilhetes a partir de 29 euros

Os fãs das motas esperavam ansiosamente por isto: A data de um dos maiores eventos desportivos na Alemanha em 2024 está agora oficialmente marcada. O Grande Prémio de Motociclismo LIQUI MOLY da Alemanha no tradicional Sachsenring, perto de Hohenstein-Ernstthal, terá lugar no próximo ano, de 5 a 7 de julho.

Para além da ação na pista, com a corrida de sprint de MotoGP no sábado e o Grande Prémio no domingo, um vasto programa de apoio e festas no Grande Prémio de Motociclismo da Alemanha LIQUI MOLY garantem uma verdadeira experiência festiva. Os bilhetes estão disponíveis a partir de 29 euros na loja online adac.de/motogp e as crianças e jovens com menos de 14 anos têm entrada gratuita quando acompanhados por um adulto pagante.

"O LIQUI MOLY Motorrad Grand Prix Deutschland no Sachsenring é mais popular do que nunca entre os fãs e é uma verdadeira história de sucesso do desporto automóvel alemão. Já estamos ansiosos pela festa popular do desporto motorizado na Saxónia, em julho de 2024", afirma o presidente desportivo da ADAC, Dr. Gerd Ennser.

O Grande Prémio da Alemanha de motociclismo regressará assim à sua data tradicional após o TT holandês em Assen, em julho. A prova de Sachsenring deste ano - a 25ª ronda consecutiva do WRC em Hohenstein-Ernstthal - voltou a registar um recorde de assistência. 233.196 espectadores ao longo de três dias significou um novo recorde.

O MotoGP também foi mais rápido do que nunca na pista: o piloto francês Johann Zarco, da Ducati, estabeleceu um novo recorde de volta de corrida e o seu colega italiano Marco Bezzecchi um novo recorde de velocidade máxima para a pista do GP da Alemanha.

A venda antecipada de bilhetes para o Grande Prémio de Motociclismo LIQUI MOLY da Alemanha já começou. Os bilhetes para o grande prémio de motociclismo na Alemanha estão disponíveis não só na loja online, mas também por telefone, através da linha direta 03723/8099111.

Ou por correio eletrónico para: info@sachsenring-event.de.