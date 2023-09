Marco Bezzecchi (Ducati): "No pienso en el Campeonato del Mundo".

Marco Bezzecchi no sólo hizo historia el domingo como primer ganador del GP de la India, sino que también consiguió la 80ª victoria de Ducati en MotoGP, la décima sólo esta temporada (5x Bagnaia, 3x Bezzecchi, 2x Martin).

Con su tercera victoria en la categoría reina, Bezzecchi es ahora uno de los nueve pilotos que han ganado más de dos veces para Ducati (junto a Stoner, Bagnaia, Dovizioso, Capirossi, Bastianini, Lorenzo, Miller y Martin).

"Hemos tenido un fin de semana sólido, tengo buenas sensaciones con la moto en estos momentos y consigo ser competitivo y consistente. Estoy muy motivado, pero tenemos que seguir cuidando cada detalle aquí en Motegi para poder luchar en el grupo de los más fuertes y mostrar dos bonitas carreras", la mirada del medallista de bronce del Mundial se dirigió al próximo GP de Japón.

"Me gusta mucho Japón, los aficionados, el ambiente y el Twin Ring de Motegi, uno de mis circuitos favoritos. Siempre he sido bastante rápido aquí y también logré mi primer podio en el WRC en Moto3. En general, tengo buenas sensaciones", afirmó Bezzecchi.

Tras el cero del defensor del título Francesco "Pecco" Bagnaia en el GP de India, la cabeza de la clasificación del Campeonato del Mundo se ha vuelto a acercar tras 13 de 20 Grandes Premios. Jorge Martín está a sólo 13 puntos, segundo, y Bezzecchi le sigue a 44 puntos.

"No pienso en el Campeonato del Mundo, todavía queda mucho. Pero claro, estar más cerca, tendría que mentir si dijera que no me gusta", admitió "Bez" con una sonrisa tras su victoria superior del domingo. "Poder luchar con Pecco y Jorge -y también con Brad, que también está cerca- es un honor para mí, son grandes pilotos".

A diferencia de sus compañeros de marca Bagnaia y Martin, Bezzecchi no pilota una máquina de fábrica GP23 actual, sino la GP22 del año pasado. Preguntado por las diferencias, el joven piloto del Mooney VR46 explicó tras un momento de reflexión: "La salida es ciertamente algo - ellos tienen un sistema diferente, que desafortunadamente yo no tengo. Pero aparte de eso, no lo sé porque nunca he pilotado la moto de fábrica. No me puedo quejar de mi paquete, me gusta mucho. Pero quizá deberían darme algo para la salida, lo pediré sin duda", añadió con una sonrisa.

A muchos observadores y aficionados les recuerda a su popular mentor Valentino Rossi el aspecto de Marco dentro y fuera de la pista. ¿Qué dice el italiano de 24 años sobre la comparación con el nueve veces campeón del mundo? "Que desgraciadamente no soy él", Bez volvió a tener preparada una respuesta punzante y las risas de su parte. "Probablemente haya ganado 40 ó 50 Grandes Premios a esta edad, ni siquiera lo sé con exactitud, pero sin duda demasiados".

Bezzecchi, que ya suma nueve victorias en GP en todas las categorías, no tendrá un compañero de equipo en los boxes del Mobility Resort Motegi este fin de semana. Luca Marini se está recuperando de una operación en la clavícula izquierda en su casa en Italia, y el equipo Mooney VR46 Racing no tendrá sustituto. El piloto probador de Ducati Michele Pirro ya está en acción en lugar del piloto oficial de Ducati Enea Bastianini.

Resultados MotoGP, Circuito de Buddh (24.9.):

1º Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn en 36:59.157 min.

2º Martin, Ducati, + 8.649 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 8,855

4º Binder, KTM, + 12,643

5º Mir, Honda, + 13.214

6º Zarco, Ducati, + 14,673

7º Morbidelli, Yamaha, + 16.946

8º Viñales, Aprilia, + 17.191

9º Marc Márquez, Honda, + 19.118

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 26.504

11º Nakagami, Honda, + 28.521

12º Oliveira, Aprilia, + 29.088

13º Pol Espargaró, KTM, + 29.728

14º Miller, KTM, + 31.324

15º Bradl, Honda, + 35.782

16º Pirro, Ducati, + 49.242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 vueltas abajo

- Bagnaia, Ducati, 8 vueltas abajo

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 vueltas detrás

- Augusto Fernández, KTM, a 15 vueltas

Resultados MotoGP Sprint, Circuito de Buddh (23.9.):

1º Martin, Ducati, 11 rdsn en 19:18.836 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1.389 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2,405

4º Binder, KTM, + 2.904

5º Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6º Quartararo, Yamaha, + 4,327

7º Miller, KTM, + 7.172

8º Viñales, Aprilia, + 8.798

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10º Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11º Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12º Oliveira, Aprilia, + 15.415

13º Nakagami, Honda, + 17.437

14º Pirro, Ducati, + 23.714

15º Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 vueltas abajo

- Zarco, Ducati, 5 vueltas detrás

- Mir, Honda, 8 vueltas atrás

- Marini, Ducati, 1ª vuelta no completada

- Pol Espargaró, KTM, 1ª vuelta no completada

- Bradl, Honda, 1ª vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 26 de 40 carreras:

1º Bagnaia, 292 puntos. 2° Martin 279. 3° Bezzecchi 248. 4° Binder 192. 5° Aleix Espargaró 160. 6° Zarco 157. 7° Viñales 138. 8° Marini 135. 9° Miller 109. 10° Alex Márquez 108. 11° Quartararo 105. 12° Morbidelli 77. 13° Oliveira 69. 14° Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Rins 47. 17. Rins 48. 18. Rins 49. 15º Rins 47º 16º Marc Márquez 45º 17º Di Giannantonio 43º 18º Nakagami 40º 19º Pedrosa 32º 20º Raúl Fernández 29º 21º Bastianini 25º 22º Mir 16º 23º Pol Espargaró 11º 24º Savadori 9º 25º Folger 9º 26º Bradl 6º 27º Pirro 5º 27º Petrucci 5º.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1. Ducati, 453 puntos. 2. KTM 253. 3. Aprilia 228. 4. Yamaha 125. 5. Honda 123.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 436 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.