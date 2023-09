Marco Bezzecchi (Ducati) : "Je ne pense pas au championnat du monde".

Marco Bezzecchi n'a pas seulement inscrit son nom dans les livres d'histoire en tant que premier vainqueur du GP des Indes, il a également remporté sa 80e victoire en MotoGP pour Ducati, la dixième cette saison (5x Bagnaia, 3x Bezzecchi, 2x Martin).

Avec sa troisième victoire dans la catégorie reine, Bezzecchi est également l'un des neuf pilotes à avoir gagné plus de deux fois pour Ducati (avec Stoner, Bagnaia, Dovizioso, Capirossi, Bastianini, Lorenzo, Miller et Martin).

"Nous avons passé un week-end solide, j'ai un bon feeling avec la moto en ce moment et j'arrive à être compétitif et constant. Je suis très motivé, mais nous devons continuer à soigner chaque détail ici à Motegi pour pouvoir nous battre dans le groupe des plus forts et montrer deux belles courses", a déclaré le troisième du championnat du monde, le regard tourné vers le GP du Japon à venir.

"J'aime beaucoup le Japon, les fans, l'ambiance et le Twin Ring de Motegi, un de mes circuits préférés. J'ai toujours été assez rapide ici et j'ai également réalisé mon premier podium en Moto3 dans le championnat du monde. Dans l'ensemble, j'ai un bon sentiment", a confirmé Bezzecchi.

Aprèsle zéro pointé du champion en titre Francesco "Pecco" Bagnaia au GP d'Inde, le peloton de tête du classement du championnat du monde s'est resserré après 13 des 20 Grands Prix. Jorge Martin, deuxième, n'est plus qu'à 13 points, Bezzecchi suit avec 44 points de retard.

"Je ne pense pas au championnat du monde, il est encore très long. Mais clairement, être plus proche - je mentirais si je disais que cela ne me plaît pas", a reconnu "Bez" avec un sourire après sa victoire écrasante dimanche. "Pouvoir me battre avec Pecco et Jorge - et aussi avec Brad, qui est aussi proche - est un honneur pour moi, ce sont de grands pilotes".

Contrairement à ses collègues de marque Bagnaia et Martin, Bezzecchi ne pilote pas la GP23 d'usine actuelle, mais la GP22 de l'année dernière. Interrogé sur les différences, le jeune Mooney-VR46 a expliqué après un moment de réflexion : "Le départ est certainement quelque chose - ils ont un système différent que je n'ai malheureusement pas. Mais à part ça, je ne sais pas parce que je n'ai jamais piloté la moto d'usine. Mais je ne peux pas me plaindre de mon package, je l'aime beaucoup. Mais pour le départ, ils devraient peut-être me donner quelque chose, je le demanderai certainement", a-t-il ajouté en souriant.

Pour beaucoup d'observateurs et de fans, l'attitude de Marco sur et en dehors de la piste rappelle celle de son populaire mentor Valentino Rossi. Que dit l'Italien de 24 ans de la comparaison avec le neuvième champion du monde ? "Que je ne suis malheureusement pas lui", répond Bez avec une nouvelle réponse percutante et les rieurs de son côté. "A cet âge, il a probablement déjà remporté 40 ou 50 GP, je ne sais même pas exactement, mais en tout cas trop".

Bezzecchi, qui compte désormais tout de même neuf victoires en GP toutes catégories confondues, n'aura pas de coéquipier dans le box ce week-end au Mobility Resort Motegi. Luca Marini se remet chez lui en Italie de son opération de la clavicule gauche et le Mooney VR46 Racing Team n'a pas de remplaçant. Le pilote d'essai Ducati Michele Pirro est déjà en action à la place du pilote officiel Ducati Enea Bastianini.

Résultats MotoGP, Circuit de Buddh (24.9.) :

1. Bezzecchi, Ducati, 21 rdn en 36:59,157 min.

2. Martin, Ducati, + 8,649 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 8,855

4. Binder, KTM, + 12,643

5. Mir, Honda, + 13,214

6. Zarco, Ducati, + 14,673

7. Morbidelli, Yamaha, + 16,946

8. Viñales, Aprilia, + 17,191

9. Marc Márquez, Honda, + 19,118

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 26,504

11. Nakagami, Honda, + 28,521

12. Oliveira, Aprilia, + 29,088

13. Pol Espargaró, KTM, + 29,728

14e Miller, KTM, + 31,324

15. Bradl, Honda, + 35,782

16e Pirro, Ducati, + 49,242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 tours de retard

- Bagnaia, Ducati, 8 tours de retard

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 tours de retard

- Augusto Fernández, KTM, 15 tours de retard

Résultats MotoGP Sprint, Circuit de Buddh (23.9.) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 19:18,836 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,405

4. Binder, KTM, + 2,904

5. Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6. Quartararo, Yamaha, + 4,327

7. Miller, KTM, + 7,172

8. Viñales, Aprilia, + 8,798

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10. Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11. Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12. Oliveira, Aprilia, + 15,415

13. Nakagami, Honda, + 17,437

14. Pirro, Ducati, + 23,714

15. Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

- Zarco, Ducati, 5 tours de retard

- Mir, Honda, 8 tours de retard

- Marini, Ducati, 1er tour non terminé

- Pol Espargaró, KTM, 1er tour non terminé

- Bradl, Honda, 1er tour non terminé

Classement au championnat du monde après 26 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 292 points. 2. Martin 279. 3. Bezzecchi 248. 4. Binder 192. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 157. 7. Viñales 138. 8. Marini 135. 9. Miller 109. 10. Alex Márquez 108. 11. Quartararo 105. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 453 points. 2. KTM 253. 3. Aprilia 228. 4. Yamaha 125. 5. Honda 123.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 436 points. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.