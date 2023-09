Marco Bezzecchi (Ducati): "Non penso al Campionato del Mondo".

Purtroppo non è Valentino Rossi", ha detto Marco Bezzecchi. Tuttavia, il pupillo di Mooney VR46 ha sottolineato con il suo trionfo in India di essere saldamente tra i migliori piloti della MotoGP, anche con la GP22 dello scorso anno.

Marco Bezzecchi non solo ha fatto la storia domenica come primo vincitore del GP d'India, ma ha anche ottenuto l'80° vittoria in MotoGP per la Ducati, la decima solo in questa stagione (5x Bagnaia, 3x Bezzecchi, 2x Martin).

Con la sua terza vittoria nella classe regina, Bezzecchi è anche uno dei nove piloti ad aver vinto più di due volte per la Ducati (insieme a Stoner, Bagnaia, Dovizioso, Capirossi, Bastianini, Lorenzo, Miller e Martin).

"Abbiamo avuto un weekend solido, al momento ho un buon feeling con la moto e riesco a essere competitivo e costante. Sono molto motivato, ma dobbiamo continuare a curare ogni dettaglio qui a Motegi per poter lottare nel gruppo dei più forti e disputare due belle gare", lo sguardo del bronzo iridato è andato all'imminente GP del Giappone.

"Mi piace molto il Giappone, i tifosi, l'atmosfera e il Twin Ring di Motegi, uno dei miei circuiti preferiti. Qui sono sempre stato abbastanza veloce e ho anche ottenuto il mio primo podio nel WRC in Moto3. In generale, ho buone sensazioni", ha affermato Bezzecchi.

Dopo lo zero del campione in carica Francesco "Pecco" Bagnaia nel GP d'India, la classifica del Campionato del Mondo si è nuovamente avvicinata dopo 13 dei 20 Gran Premi disputati. Jorge Martin è a soli 13 punti di distanza in seconda posizione, con Bezzecchi a 44 punti.

"Non penso al Campionato del Mondo, è ancora molto lungo. Ma certo, essere più vicino - dovrei mentire se dicessi che non mi piace", ha ammesso "Bez" con un sorriso dopo la vittoria di domenica. "Poter lottare con Pecco e Jorge - e anche con Brad, che è molto vicino - è un onore per me, sono grandi piloti".

A differenza dei suoi colleghi di marca Bagnaia e Martin, Bezzecchi non sta pilotando l'attuale GP23, ma la GP22 dello scorso anno. Quando gli è stato chiesto di spiegare le differenze, il giovane Mooney VR46 ha spiegato, dopo un attimo di riflessione: "La partenza è sicuramente qualcosa - loro hanno un sistema diverso, che purtroppo io non ho. Ma a parte questo, non lo so perché non ho mai guidato la moto ufficiale. Non posso però lamentarmi del mio pacchetto, mi piace molto. Ma forse dovrebbero darmi qualcosa per la partenza, lo chiederò sicuramente", ha poi aggiunto con un sorriso.

Molti osservatori e fan ricordano il suo popolare mentore Valentino Rossi per il suo aspetto in pista e fuori. Cosa dice il 24enne italiano del paragone con il nove volte campione del mondo? "Che purtroppo non sono lui", ha risposto Bez ancora una volta in modo incisivo e con le risate dalla sua parte. "Probabilmente a quest'età avrà avuto 40 o 50 vittorie di GP, non lo so nemmeno con esattezza, ma sicuramente troppe".

Bezzecchi, che ora vanta nove vittorie in tutte le classi, non avrà un compagno di squadra ai box del Mobility Resort Motegi questo fine settimana. Luca Marini si sta riprendendo da un intervento chirurgico alla clavicola sinistra a casa, in Italia, e il Mooney VR46 Racing Team non avrà un sostituto. Il collaudatore Ducati Michele Pirro è già in azione al posto del pilota ufficiale Ducati Enea Bastianini.

Risultati MotoGP, Circuito di Buddh (24.9.):

1° Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn in 36:59.157 min.

2° Martin, Ducati, + 8,649 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 8,855

4° Binder, KTM, + 12,643

5° Mir, Honda, + 13.214

6° Zarco, Ducati, + 14.673

7° Morbidelli, Yamaha, + 16.946

8° Viñales, Aprilia, + 17.191

9° Marc Márquez, Honda, + 19.118

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 26.504

11° Nakagami, Honda, + 28.521

12° Oliveira, Aprilia, + 29.088

13° Pol Espargaró, KTM, + 29.728

14° Miller, KTM, + 31.324

15° Bradl, Honda, + 35.782

16° Pirro, Ducati, + 49.242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 giri in meno

- Bagnaia, Ducati, 8 giri in meno

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 giri indietro

- Augusto Fernández, KTM, 15 giri indietro

Risultati MotoGP Sprint, Buddh Circuit (23.9.):

1° Martin, Ducati, 11 giri in 19:18.836 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,405

4° Binder, KTM, + 2,904

5° Bezzecchi, Ducati, + 3.266

6° Quartararo, Yamaha, + 4.327

7° Miller, KTM, + 7.172

8° Viñales, Aprilia, + 8.798

9° Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10° Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11° Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12° Oliveira, Aprilia, + 15.415

13° Nakagami, Honda, + 17,437

14° Pirro, Ducati, + 23.714

15° Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

- Zarco, Ducati, 5 giri indietro

- Mir, Honda, 8 giri indietro

- Marini, Ducati, 1° giro non completato

- Pol Espargaró, KTM, 1° giro non completato

- Bradl, Honda, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 26 gare su 40:

1° Bagnaia, 292 punti. 2° Martin 279. 3° Bezzecchi 248. 4° Binder 192. 5° Aleix Espargaró 160. 6° Zarco 157. 7° Viñales 138. 8° Marini 135. 9° Miller 109. 10° Alex Márquez 108. 11° Quartararo 105. 12° Morbidelli 77. 13° Oliveira 69. 14° Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.



Campionato mondiale costruttori:

1. Ducati, 453 punti. 2° KTM 253. 3° Aprilia 228. 4° Yamaha 125. 5° Honda 123.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 436 punti. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.