Marco Bezzecchi (Ducati): "Não estou a pensar no Campeonato do Mundo".

Infelizmente, ele não é Valentino Rossi, disse Marco Bezzecchi. No entanto, o protegido do Mooney VR46 sublinhou com o seu triunfo na Índia que está firmemente entre os melhores pilotos de MotoGP - mesmo com a GP22 do ano passado.

Marco Bezzecchi não só fez história no domingo como o primeiro vencedor do GP da Índia, como também assegurou a 80ª vitória de MotoGP para a Ducati, a décima só esta época (5x Bagnaia, 3x Bezzecchi, 2x Martin).

Com a sua terceira vitória na categoria rainha, Bezzecchi é agora um dos nove pilotos que venceram mais de duas vezes pela Ducati (juntamente com Stoner, Bagnaia, Dovizioso, Capirossi, Bastianini, Lorenzo, Miller e Martin).

"Tivemos um fim de semana sólido, tenho uma boa sensação com a moto neste momento e consegui ser competitivo e consistente. Estou muito motivado, mas temos de continuar a cuidar de todos os pormenores aqui em Motegi para podermos lutar no grupo dos mais fortes e fazer duas boas corridas", disse o medalhista de bronze do Campeonato do Mundo, olhando para o próximo GP do Japão.

"Gosto muito do Japão, dos adeptos, do ambiente e do Twin Ring de Motegi, uma das minhas pistas preferidas. Sempre fui muito rápido aqui e também consegui o meu primeiro pódio no WRC em Moto3. No geral, tenho uma boa sensação", afirmou Bezzecchi.

Após o zero do atual campeão Francesco "Pecco" Bagnaia no GP da Índia, o topo da classificação do Campeonato do Mundo voltou a ficar mais próximo após 13 dos 20 Grandes Prémios. Jorge Martin está apenas a 13 pontos do segundo lugar, com Bezzecchi a 44 pontos de distância.

"Não estou a pensar no Campeonato do Mundo, ainda é muito longo. Mas claro, estar mais perto - teria de mentir se dissesse que não gosto", admitiu "Bez" com um sorriso após a sua vitória superior no domingo. "Poder lutar com Pecco e Jorge - e também com Brad, que também está perto - é uma honra para mim, eles são grandes pilotos."

Ao contrário dos seus colegas de marca Bagnaia e Martin, Bezzecchi não está a pilotar uma máquina de fábrica GP23 atual, mas sim a GP22 do ano passado. Questionado sobre as diferenças, o jovem Mooney VR46 explicou após um momento de reflexão: "O arranque é certamente algo - eles têm um sistema diferente, que infelizmente eu não tenho. Mas, para além disso, não sei porque nunca andei com a mota de fábrica. No entanto, não me posso queixar do meu pacote, gosto muito dele. Mas talvez devessem dar-me alguma coisa para o arranque, vou pedir isso de certeza", acrescentou com um sorriso.

Muitos observadores e fãs lembram-se do seu popular mentor Valentino Rossi pela aparência de Marco dentro e fora da pista. O que é que o italiano de 24 anos diz sobre a comparação com o nove vezes campeão do mundo? "Infelizmente, não sou como ele", respondeu Bez, mais uma vez, com uma resposta incisiva e com as gargalhadas do seu lado. "Ele deve ter 40 ou 50 vitórias em GPs nesta idade, nem sei exatamente, mas definitivamente são demasiadas."

Bezzecchi, que tem agora nove vitórias de GP em todas as classes, não terá um companheiro de equipa nas boxes do Mobility Resort Motegi este fim de semana. Luca Marini está a recuperar de uma cirurgia à clavícula esquerda em casa, em Itália, e a Mooney VR46 Racing Team não terá um substituto. O piloto de testes da Ducati, Michele Pirro, já está em ação no lugar do piloto de fábrica da Ducati, Enea Bastianini.

Resultados MotoGP, Buddh Circuit (24.9.):

1º Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn em 36:59.157 min.

2º Martin, Ducati, + 8,649 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 8,855

4º Binder, KTM, + 12,643

5º Mir, Honda, + 13,214

6º Zarco, Ducati, + 14,673

7º Morbidelli, Yamaha, + 16.946

8º Viñales, Aprilia, + 17.191

9º Marc Márquez, Honda, + 19.118

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 26,504

11º Nakagami, Honda, + 28,521

12º Oliveira, Aprilia, + 29.088

13º Pol Espargaró, KTM, + 29.728

14º Miller, KTM, + 31.324

15º Bradl, Honda, + 35,782

16º Pirro, Ducati, + 49,242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 voltas abaixo

- Bagnaia, Ducati, 8 voltas abaixo

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 voltas atrás

- Augusto Fernández, KTM, 15 voltas atrás

Resultados MotoGP Sprint, Circuito de Buddh (23.9.):

1º Martin, Ducati, 11 voltas em 19:18.836 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1,389 seg

3º Marc Márquez, Honda, + 2,405

4º Binder, KTM, + 2.904

5º Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6º Quartararo, Yamaha, + 4,327

7º Miller, KTM, + 7.172

8º Viñales, Aprilia, + 8,798

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10º Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11º Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12º Oliveira, Aprilia, + 15,415

13º Nakagami, Honda, + 17,437

14º Pirro, Ducati, + 23,714

15º Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 voltas abaixo

- Zarco, Ducati, 5 voltas atrás

- Mir, Honda, 8 voltas atrás

- Marini, Ducati, 1ª volta não completada

- Pol Espargaró, KTM, 1ª volta não completada

- Bradl, Honda, 1ª volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 26 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 292 pontos. 2º Martin 279. 3º Bezzecchi 248. 4º Binder 192. 5º Aleix Espargaró 160. 6º Zarco 157. 7º Viñales 138. 8º Marini 135. 9º Miller 109. 10º Alex Márquez 108. 11º Quartararo 105. 12º Morbidelli 77. 13º Oliveira 69. 14º Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1. Ducati, 453 pontos. 2º KTM 253. 3º Aprilia 228. 4º Yamaha 125. 5º Honda 123.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 436 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.