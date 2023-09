GP d'Autriche 2024 : date fixée, billets disponibles

Alors que le championnat du monde de MotoGP entrera dans la phase finale de la saison 2023 avec la tournée asiatique, la Fédération internationale de motocyclisme (FIM) et le promoteur du championnat du monde Dorna ont annoncé officiellement mercredi le calendrier provisoire du championnat du monde de motocyclisme 2024.

Depuis 2016, le GP d'Autriche sur le Red Bull Ring a sa place habituelle en été. En août dernier, 173.017 spectateurs ont assuré une ambiance survoltée et un décor de rêve au cœur de la Styrie. Du 16 au 18 août 2024, les stars du MotoGP seront de retour à Spielberg.

Outre la double action de course avec le sprint du samedi et la course GP du dimanche, de nombreux événements parallèles, y compris la "MotoGP Bike City", assureront comme d'habitude un festival de sport automobile de première classe. Il sera également possible de rencontrer personnellement les stars du deux-roues, de prendre des photos souvenirs et de demander des autographes.

Toutes les informations sur le MotoGP au Red Bull Ring et les billets pour le "CryptoDATA Motorrad Grand Prix von Österreich 2024" sont disponibles sur www.redbullring.com.

Le calendrier officiel des GP 2024

10 mars : Losail* Circuit/Katar

24 mars : Portimão***/Portugal

07 avril : Termas de Río Hondo/Argentine

14 avril : Circuit of The Americas/USA

28 avril : Jerez/Espagne

12 mai : Le Mans/France

26 mai : Catalunya/Espagne

02 juin : Mugello/Italie

16 juin : Sokol Circuit**/Kazakhstan

30 juin : Assen/Pays-Bas

07 juillet : Sachsenring/Allemagne

04 août : Silverstone/GB

18 août : Red Bull Ring/Autriche

01 septembre : MotorLand Aragón/Espagne

08 septembre : Misano/Italie

22 septembre : Buddh International Circuit***/Inde

29 septembre : Mandalika/Indonésie

06 octobre : Motegi/Japon

20 octobre : Phillip Island/Australie

27 octobre : Buriram/Thaïlande

03 novembre : Sepang/Malaisie

17 novembre : Valence/Espagne



* = course de nuit sous les projecteurs

** = piste non encore homologuée, contrat non fixé

*** = dépend du nouveau contrat