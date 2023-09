GP da Áustria 2024: Data marcada, bilhetes disponíveis

Juntamente com o novo calendário, a FIM e a Dorna também confirmaram na quarta-feira a data do "Grande Prémio de Motociclismo CryptoDATA da Áustria 2024", de 16 a 18 de agosto de 2024.

Enquanto o Campeonato do Mundo de MotoGP 2023 entra na fase final da temporada com a digressão asiática , a FIM e a Dorna, promotora do Campeonato do Mundo, anunciaram oficialmente o calendário provisório para o Campeonato do Mundo de Motociclismo de 2024 na quarta-feira.

Desde 2016, o GP da Áustria no Red Bull Ring tem o seu horário regular de verão. Em agosto passado, 173.017 espectadores garantiram uma atmosfera exuberante e um cenário de sonho no coração da Estíria. De 16 a 18 de agosto de 2024, as estrelas do MotoGP estarão de volta a Spielberg.

Para além da dupla ação de corrida, com um sprint no sábado e uma corrida de GP no domingo, numerosos eventos paralelos, incluindo a "MotoGP Bike City", garantirão um festival de desportos motorizados de primeira classe, como habitualmente. Isto inclui oportunidades para conhecer pessoalmente as estrelas das duas rodas, tirar fotografias de recordação e obter autógrafos.

Todas as informações sobre o MotoGP no Red Bull Ring e os bilhetes para o "CryptoDATA Motorcycle Grand Prix of Austria 2024" estão disponíveis em www.redbullring.com.

O calendário oficial do GP de 2024

10 de março: Circuito de Losail*/Qatar

24 de março: Portimão***/Portugal

07 de abril: Termas de Río Hondo/Argentina

14 de abril: Circuito das Américas/EUA

28 de abril: Jerez/Espanha

12 de maio: Le Mans/França

26 maio: Catalunha/Espanha

02 de junho: Mugello/Itália

16 de junho: Circuito de Sokol**/Kazaquistão

30 junho: Assen/Países Baixos

07 julho: Sachsenring/Alemanha

04 agosto: Silverstone/GB

18 de agosto: Red Bull Ring/Áustria

01 setembro: MotorLand Aragón/Espanha

08 setembro: Misano/Itália

22 de setembro: Circuito Internacional de Buddh***/Índia

29 de setembro: Mandalika/Indonésia

06 outubro: Motegi/Japão

20 de outubro: Phillip Island/Austrália

27 outubro: Buriram/Tailândia

03 novembro: Sepang/Malásia

17 de novembro: Valência/Espanha



* = corrida nocturna com iluminação

** = pista ainda não homologada, contrato não fixado

*** = dependente de novo contrato