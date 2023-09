Alex Rins (Honda) : Tentative de comeback au GP du Japon

Le 10 juin, Alex Rins a lourdement chuté lors du sprint du GP d'Italie dans la rapide Arrabbiata 1 (virage 8 du circuit du Mugello). Il souffre d'une double fracture du tibia et d'une double fracture du péroné. Deux opérations à Florence et à Madrid et un total de 16 jours d'hospitalisation ont été nécessaires par la suite.

Le pilote du LCR Honda n'a été qu'un spectateur dans le paddock du MotoGP en août et septembre. Il a dû repousser son retour après un premier test sur la moto d'entraînement début septembre à Aragón qui ne s'est pas déroulé comme espéré.

Hier mardi, Rins a passé un contrôle médical à Madrid, puis il s'est montré sur Instagram avec un grand sourire. "Quelqu'un est heureux", a fait savoir le sextuple vainqueur du MotoGP aux premières heures de la matinée.

Un peu plus tard, c'est la surprise : mercredi, Alex Rins a été inscrit à la dernière minute sur la liste des participants à la conférence de presse pré-événement au Mobility Resort Motegi.

Le Catalan de 27 ans est donc en route pour le GP du Japon et prévoit manifestement de faire son come-back d'un coup de baguette magique. Pourtant, lors de sa récente visite dans le paddock de Misano, il pouvait à peine marcher sans béquilles. Les vis causaient encore des douleurs, car elles n'étaient apparemment pas parfaitement fixées à l'os et étaient en partie desserrées et mobiles.

"Je ne sais rien de précis moi-même. Apparemment, il veut essayer", a répondu Stefan Bradl à SPEEDWEEK.com qui l'interrogeait mercredi.

Le Bavarois se tient en tout cas prêt à intervenir même à court terme. En tant que pilote d'essai et de réserve de Honda, il a déjà remplacé Franco Morbidelli sur le Sachsenring en 2018 après la première séance d'essais chez Marc VDS.