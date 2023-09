Alex Rins (Honda): Tentativo di rimonta nel GP del Giappone

In realtà, dopo l'India, anche Stefan Bradl avrebbe dovuto sostituire Alex Rins alla LCR per il GP del Giappone. Ora, però, il vincitore di Austin vuole tornare a gareggiare a Motegi questo fine settimana per la prima volta dopo l'incidente del Mugello.

Il 10 giugno, Alex Rins è caduto pesantemente nella volata del GP d'Italia nella veloce Arrabbiata 1 (curva 8 del Circuito del Mugello). Nella caduta ha riportato una doppia frattura della tibia e del polpaccio, anch'esso rotto in due punti. Sono state necessarie due operazioni a Firenze e a Madrid e un totale di 16 giorni di ospedale.

Il pilota della LCR Honda è stato solo uno spettatore nel paddock della MotoGP in agosto e settembre. Ha dovuto rimandare il suo ritorno in pista dopo che un primo test sulla moto da allenamento all'inizio di settembre ad Aragón non è andato come sperato.

Ieri, martedì, Rins si è sottoposto a un controllo medico a Madrid, dopo il quale si è mostrato su Instagram con un ampio sorriso. "Qualcuno è felice", ha fatto sapere il sei volte vincitore della MotoGP nelle prime ore del mattino.

La sorpresa è arrivata poco dopo: mercoledì Alex Rins è stato aggiunto alla lista dei partecipanti alla conferenza stampa pre-evento al Mobility Resort di Motegi.

Quindi il 27enne catalano si sta recando al GP del Giappone e pare stia pianificando il suo ritorno in fretta e furia. Eppure, durante la sua ultima visita al paddock di Misano, era ancora a malapena in grado di camminare senza stampelle. Le viti causavano ancora dolore, poiché a quanto pare non erano perfettamente collegate all'osso ed erano allentate e mobili in alcune parti.

"Io stesso non so nulla di certo. A quanto pare vuole provare", ha risposto Stefan Bradl alla domanda di SPEEDWEEK.com mercoledì.

In ogni caso, il bavarese è disponibile anche per un incarico a breve termine. Come pilota collaudatore e sostituto della Honda, ha già sostituito Franco Morbidelli una volta nel 2018 al Sachsenring dopo la prima sessione di prove di Marc VDS.