Alex Rins (Honda): Tentativa de regresso no GP do Japão

Na verdade, Stefan Bradl também estava programado para substituir Alex Rins na LCR para o GP do Japão depois da Índia. Agora, no entanto, o vencedor de Austin quer voltar a competir em Motegi este fim de semana pela primeira vez desde o acidente de Mugello.

A 10 de junho, Alex Rins sofreu um forte acidente no sprint do GP de Itália na rápida Arrabbiata 1 (curva 8 do circuito de Mugello). No processo, sofreu uma dupla fratura da tíbia e um osso da barriga da perna que também ficou partido em dois sítios. Como resultado, foram necessárias duas operações em Florença e Madrid e um total de 16 dias no hospital.

O piloto da LCR Honda foi apenas um espetador no paddock de MotoGP em agosto e setembro. Teve de adiar o seu regresso depois de um primeiro teste com a moto de treino no início de setembro em Aragão não ter corrido como esperado.

Ontem, terça-feira, Rins foi submetido a um exame médico em Madrid, após o qual se mostrou no Instagram com um largo sorriso. "Alguém está feliz", deixou transparecer o seis vezes vencedor do MotoGP nas primeiras horas da manhã.

A surpresa veio um pouco mais tarde: na quarta-feira, Alex Rins foi adicionado à lista de participantes da conferência de imprensa pré-evento no Mobility Resort Motegi.

Assim, o catalão de 27 anos está a caminho do GP do Japão e, ao que parece, está a planear o seu regresso com pressa. No entanto, mal conseguia andar sem muletas durante a sua mais recente visita ao paddock de Misano. Os parafusos continuavam a causar dores, uma vez que aparentemente não estavam perfeitamente ligados ao osso e estavam soltos e móveis em algumas partes.

"Eu próprio não tenho a certeza de nada. Aparentemente, ele quer tentar", respondeu Stefan Bradl à pergunta do SPEEDWEEK.com na quarta-feira.

Em qualquer caso, o bávaro também está disponível para uma missão de curto prazo. Como piloto de testes e substituição da Honda, ele já substituiu Franco Morbidelli uma vez em 2018 em Sachsenring após a primeira sessão de treinos na Marc VDS.