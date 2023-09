Motegi : Cal Crutchlow doit aider l'équipe d'usine Yamaha

Cal Crutchlow participera au GP du Japon avec une wildcard sous les couleurs du Yamalube RS4GP Racing Team. "C'est en fait mon équipe de test avec laquelle je travaille pendant la saison", a expliqué le Britannique de 37 ans à ce sujet.

Le triple vainqueur de GP a mis un terme à sa carrière de pilote titulaire après la saison 2020. Dès 2021, il a remplacé Franco Morbidelli puis Maverick Viñales en tant que pilote d'essai et de réserve de Yamaha, à quatre reprises au total. L'année précédente, il est même revenu au championnat du monde MotoGP pour six Grand Prix, car Andrea Dovizioso avait fait ses adieux prématurés à Misano. Aujourd'hui, Yamaha envoie Crutchlow pour la première fois en course avec une wildcard.

Selon le constructeur japonais, l'objectif de cette wildcard au GP à domicile est de tester différentes pièces de prototypes en condition de course et de faire avancer le développement de la M1. "La mission de Yamaha est de reconquérir le titre", a souligné Kazuhiro Masuda, directeur de l'équipe d'essai.

"Nous avons vraiment travaillé dur cette année pour améliorer la moto pour les pilotes d'usine - pour la saison en cours et la suivante", a ajouté Crutchlow, qui a notamment effectué un test privé à Motegi le 11 août dans ce but. "Cette wildcard nous permettra d'essayer quelque chose d'un peu différent le week-end et de trouver les meilleurs réglages possibles afin d'aider les pilotes d'usine pour ce week-end de course, le reste de la saison et éventuellement l'année prochaine".

En compagnie de Fabio Quartararo et Franco Morbidelli, le pilote d'essai Yamaha a rendu visite à l'usine d'Iwata mercredi, avant de se rendre au Mobility Resort Motegi. "J'apprécie toujours d'être au Japon. J'ai passé un bon moment au siège de Yamaha et j'ai maintenant hâte de passer un week-end divertissant", a souligné Cal.

Classement au championnat du monde après 26 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 292 points. 2. Martin 279. 3. Bezzecchi 248. 4. Binder 192. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 157. 7. Viñales 138. 8. Marini 135. 9. Miller 109. 10. Alex Márquez 108. 11. Quartararo 105. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 453 points. 2. KTM 253. 3. Aprilia 228. 4. Yamaha 125. 5. Honda 123.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 436 points. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.