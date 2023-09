Motegi: Cal Crutchlow aiuterà il team ufficiale Yamaha

Cal Crutchlow è stato utilizzato come sostituto in diverse occasioni nel Campionato del Mondo MotoGP dopo il suo ritiro, e questo fine settimana sarà anche la sua prima apparizione come wildcard nel suo ruolo di collaudatore Yamaha a Motegi.

Cal Crutchlow correrà il GP del Giappone come wildcard con i colori del team Yamalube RS4GP Racing. "È praticamente il mio test team con cui lavoro durante la stagione", ha spiegato il 37enne britannico.

Il tre volte vincitore di un GP ha concluso la sua carriera di pilota titolare dopo la stagione 2020, dopo essere già intervenuto come collaudatore e pilota di riserva della Yamaha nel 2021, prima per Franco Morbidelli e poi per Maverick Viñales in un totale di quattro occasioni. L'anno scorso è persino tornato nel Campionato del Mondo MotoGP per sei Gran Premi a causa dell'uscita anticipata di Andrea Dovizioso a Misano. Ora la Yamaha manderà Crutchlow in gara per la prima volta con una wildcard.

Secondo il costruttore giapponese, la partecipazione come wildcard al GP di casa servirà a testare vari prototipi in assetto da gara e a portare avanti lo sviluppo della M1. "La missione della Yamaha è quella di riportare il titolo", ha sottolineato Kazuhiro Masuda, direttore del team di collaudo.

"Abbiamo lavorato molto duramente quest'anno per migliorare la moto per i piloti ufficiali, per questa stagione e per la prossima", ha aggiunto Crutchlow, che tra l'altro ha completato un test privato a Motegi l'11 agosto a questo scopo. "Questa wildcard ci darà l'opportunità di provare qualcosa di diverso questo fine settimana e di trovare la migliore messa a punto possibile per aiutare i piloti della Casa per questo fine settimana di gara, per il resto della stagione e possibilmente per il prossimo anno".

Insieme a Fabio Quartararo e Franco Morbidelli, il collaudatore Yamaha ha visitato la fabbrica di Iwata mercoledì prima di recarsi al Mobility Resort di Motegi. "Mi piace sempre stare in Giappone. Mi sono divertito alla sede della Yamaha e ora non vedo l'ora di passare un weekend divertente", ha sottolineato Cal.

Classifica del Campionato del Mondo dopo 26 gare su 40:

1° Bagnaia, 292 punti. 2° Martin 279. 3° Bezzecchi 248. 4° Binder 192. 5° Aleix Espargaró 160. 6° Zarco 157. 7° Viñales 138. 8° Marini 135. 9° Miller 109. 10° Alex Márquez 108. 11° Quartararo 105. 12° Morbidelli 77. 13° Oliveira 69. 14° Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.



Campionato mondiale costruttori:

1. Ducati, 453 punti. 2° KTM 253. 3° Aprilia 228. 4° Yamaha 125. 5° Honda 123.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 436 punti. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.