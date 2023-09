Motegi: Cal Crutchlow vai ajudar a equipa de fábrica da Yamaha

Cal Crutchlow tem sido utilizado como substituto em várias ocasiões no Campeonato do Mundo de MotoGP após a sua reforma, e este fim de semana será também a sua primeira participação como wildcard no seu papel de piloto de testes da Yamaha em Motegi.

Cal Crutchlow vai correr no GP do Japão com um wildcard com as cores da equipa Yamalube RS4GP Racing. "Essa é basicamente a minha equipa de testes com a qual trabalho durante a época", explicou o britânico de 37 anos.

O três vezes vencedor do GP encerrou sua carreira como piloto regular após a temporada de 2020, tendo já entrado como piloto de teste e reserva da Yamaha em 2021, primeiro para Franco Morbidelli e depois para Maverick Viñales em um total de quatro ocasiões. No ano passado, ele até voltou ao Campeonato do Mundo de MotoGP para seis Grandes Prémios porque Andrea Dovizioso saiu mais cedo em Misano. Agora, a Yamaha está a enviar Crutchlow para a corrida pela primeira vez com um wildcard.

De acordo com o construtor nipónico, a presença do wildcard no GP caseiro será focada no teste de várias peças do protótipo em corrida e na continuação do desenvolvimento da M1. "A missão da Yamaha é trazer de volta o título", sublinhou Kazuhiro Masuda, diretor da equipa de testes.

"Temos trabalhado arduamente este ano para melhorar a moto para os pilotos de fábrica - para esta época e para a próxima", acrescentou Crutchlow, que entre outras coisas completou um teste privado em Motegi a 11 de agosto com este objetivo. "Este wildcard vai dar-nos a oportunidade de experimentar algo um pouco diferente este fim de semana e encontrar a melhor afinação possível para ajudar os pilotos de fábrica neste fim de semana de corrida, no resto da época e possivelmente no próximo ano."

Juntamente com Fabio Quartararo e Franco Morbidelli, o piloto de testes da Yamaha visitou a fábrica de Iwata na quarta-feira antes de seguir para o Mobility Resort Motegi. "Gosto sempre de estar no Japão. Passei um bom bocado na sede da Yamaha e agora estou ansioso por um fim de semana divertido," salientou Cal.

Classificação do Campeonato do Mundo após 26 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 292 pontos. 2º Martin 279. 3º Bezzecchi 248. 4º Binder 192. 5º Aleix Espargaró 160. 6º Zarco 157. 7º Viñales 138. 8º Marini 135. 9º Miller 109. 10º Alex Márquez 108. 11º Quartararo 105. 12º Morbidelli 77. 13º Oliveira 69. 14º Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1. Ducati, 453 pontos. 2º KTM 253. 3º Aprilia 228. 4º Yamaha 125. 5º Honda 123.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 436 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.