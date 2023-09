Pecco Bagnaia (Ducati): "No estoy preocupado".

Francesco "Pecco" Bagnaia asumió la culpa de la caída del domingo en el GP de la India, pero el Campeón del Mundo también dejó claro que desde Misano ha estado luchando con una GP23 inusualmente nerviosa, especialmente en las frenadas. "Nuestro mayor punto fuerte siempre fue la fase de frenada, y en este momento es nuestra debilidad", se quejó.

Estos problemas se vienen produciendo desde el GP de San Marino, hace dos semanas y media. "En Misano fui conservador el viernes y el sábado por culpa de la pierna, pero el domingo estaba listo para luchar", recordaba el italiano de 26 años en su GP de casa. "Por supuesto que no estaba al 100%, pero los problemas que tuve en carrera fueron las fases de frenada. A menudo bloqueaba la rueda delantera y tenía que luchar con el chattering de la rueda trasera. Quizás eso debería haber sido una señal de alarma de que algo no funcionaba bien. Pero estaba demasiado concentrado en mi pierna. En la India, mi estado mejoró y ya no era un problema a la hora de pilotar. Sin embargo, desde el principio tuve que volver a luchar con el 'bloqueo delantero' y las fuertes vibraciones en la rueda trasera".

Sin embargo, al piloto oficial de Ducati no le quita el sueño esta circunstancia. "Tuvimos una reunión el sábado [en la India]. Para el domingo, por supuesto, fue imposible resolver todos los problemas, pero para el GP de Japón seguro que lo entenderemos mejor. Mi equipo lo resolverá. No estoy preocupado porque confío al 100% en mi equipo y sé que encontraremos una solución, y nuestro gran punto fuerte volverá a ser la fase de frenado", afirmó Pecco, que ha ganado cinco de las 13 carreras de GP disputadas hasta ahora esta temporada, pero también ha sufrido cinco caídas en carrera.

Con vistas a la ventaja de 13 puntos en la clasificación del campeonato, el vigente campeón añadió: "Seguro que no será fácil, Jorge [Martin] tiene el impulso... Pero quiero encontrar el camino de vuelta a mi posición. En Austria lideramos las carreras de una manera increíble; en Barcelona estuve luchando con la Aprilia y el siguiente piloto de Ducati estaba muy por detrás. Desde que llegamos a Misano, sin embargo, algo fue diferente".

Por tanto, para el líder del Mundial está claro: "La prioridad en Japón es solucionar los problemas que encontramos el pasado fin de semana. Será importante aprovechar al máximo cada sesión, así que espero que el tiempo sea constante los tres días. Estoy convencido de que pronto encontraremos una solución con mi equipo. Estoy preparado y motivado y apoyo a mi equipo al 100%, nunca nos rendimos en una situación como ésta."

Bagnaia compartirá el box del Ducati Lenovo en el Mobility Resort Motegi, como ya hizo en el GP de India, con Michele Pirro en sustitución del lesionado Enea Bastianini.

Resultados MotoGP, Circuito de Buddh (24.9.):

1º Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn en 36:59.157 min.

2º Martin, Ducati, + 8.649 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 8,855

4º Binder, KTM, + 12,643

5º Mir, Honda, + 13.214

6º Zarco, Ducati, + 14,673

7º Morbidelli, Yamaha, + 16.946

8º Viñales, Aprilia, + 17.191

9º Marc Márquez, Honda, + 19.118

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 26.504

11º Nakagami, Honda, + 28.521

12º Oliveira, Aprilia, + 29.088

13º Pol Espargaró, KTM, + 29.728

14º Miller, KTM, + 31.324

15º Bradl, Honda, + 35.782

16º Pirro, Ducati, + 49.242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 vueltas abajo

- Bagnaia, Ducati, 8 vueltas abajo

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 vueltas detrás

- Augusto Fernández, KTM, a 15 vueltas

Resultados MotoGP Sprint, Circuito de Buddh (23.9.):

1º Martin, Ducati, 11 rdsn en 19:18.836 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1.389 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2,405

4º Binder, KTM, + 2.904

5º Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6º Quartararo, Yamaha, + 4,327

7º Miller, KTM, + 7.172

8º Viñales, Aprilia, + 8.798

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10º Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11º Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12º Oliveira, Aprilia, + 15.415

13º Nakagami, Honda, + 17.437

14º Pirro, Ducati, + 23.714

15º Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 vueltas abajo

- Zarco, Ducati, 5 vueltas detrás

- Mir, Honda, 8 vueltas atrás

- Marini, Ducati, 1ª vuelta no completada

- Pol Espargaró, KTM, 1ª vuelta no completada

- Bradl, Honda, 1ª vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 26 de 40 carreras:

1º Bagnaia, 292 puntos. 2° Martin 279. 3° Bezzecchi 248. 4° Binder 192. 5° Aleix Espargaró 160. 6° Zarco 157. 7° Viñales 138. 8° Marini 135. 9° Miller 109. 10° Alex Márquez 108. 11° Quartararo 105. 12° Morbidelli 77. 13° Oliveira 69. 14° Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Rins 47. 17. Rins 48. 18. Rins 49. 15º Rins 47º 16º Marc Márquez 45º 17º Di Giannantonio 43º 18º Nakagami 40º 19º Pedrosa 32º 20º Raúl Fernández 29º 21º Bastianini 25º 22º Mir 16º 23º Pol Espargaró 11º 24º Savadori 9º 25º Folger 9º 26º Bradl 6º 27º Pirro 5º 27º Petrucci 5º.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1. Ducati, 453 puntos. 2. KTM 253. 3. Aprilia 228. 4. Yamaha 125. 5. Honda 123.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 436 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.