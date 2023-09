Pecco Bagnaia (Ducati) : "Je ne suis pas inquiet".

SiFrancesco "Pecco" Bagnaia a pris la responsabilité de sa chute lors du GP d'Inde dimanche, le champion du monde a également fait savoir qu'il était confronté depuis Misano à une GP23 inhabituellement nerveuse, notamment au freinage. "Notre plus grande force a toujours été la phase de freinage - et en ce moment, c'est notre faiblesse", se plaignait-il.

Ces problèmes apparaissent depuis le GP de Saint-Marin, il y a deux semaines et demie. "A Misano, j'ai été conservateur le vendredi et le samedi à cause de ma jambe, mais le dimanche, j'étais prêt à me battre", a déclaré l'Italien de 26 ans en revenant sur son GP à domicile. "Bien sûr, je n'étais pas à 100 %, mais ce sont les phases de freinage qui m'ont posé problème en course. J'ai souvent bloqué la roue avant et j'ai dû lutter contre le chattering de la roue arrière. Cela aurait peut-être dû être un signal d'alarme indiquant que quelque chose ne fonctionnait pas correctement. Mais j'étais trop concentré sur ma jambe. En Inde, mon état s'est amélioré et je n'ai plus eu de problème de conduite. Mais dès le début, j'ai à nouveau été confronté au 'front locking' et à de fortes vibrations de la roue arrière".

Le pilote officiel Ducati n'en a pas pour autant perdu le sommeil. "Nous avions un meeting samedi [en Inde]. Pour le dimanche, il était évidemment impossible de résoudre tous les problèmes, mais pour le GP du Japon, nous comprendrons certainement mieux la situation. Mon équipe va le résoudre. Je ne suis pas inquiet parce que je fais confiance à 100% à mon équipe et que je sais que nous trouverons une solution et que notre grande force sera à nouveau la phase de freinage", a affirmé Pecco, qui a remporté cinq des 13 courses de GP de cette saison, mais qui a aussi dû essuyer cinq chutes en course.

En ce qui concerne son avance de 13 points au classement du championnat du monde, le champion en titre a ajouté : "Bien sûr, ce ne sera pas facile, Jorge [Martin] a le momentum... Mais je veux revenir à ma position. Nous avons mené les courses d'une manière incroyable en Autriche ; à Barcelone, je me suis battu contre l'Aprilia et le pilote Ducati le plus proche était loin derrière. Mais depuis que nous sommes arrivés à Misano, quelque chose a changé".

C'est pourquoi il est clair pour le leader du championnat du monde : "La priorité au Japon sera de résoudre les problèmes que nous avons constatés le week-end dernier. Il sera important de profiter de chaque session, c'est pourquoi j'espère que la météo sera constante pendant les trois jours. Je suis convaincu qu'avec mon équipe, nous trouverons rapidement une solution. Je suis prêt et motivé et je soutiens mon équipe à 100%, nous n'abandonnons jamais dans une telle situation".

Comme lors du GP d'Inde, Bagnaia partagera le box Ducati-Lenovo au Mobility Resort Motegi avec Michele Pirro, qui remplacera Enea Bastianini, blessé.

Résultats MotoGP, Circuit de Buddh (24.9.) :

1. Bezzecchi, Ducati, 21 rdn en 36:59,157 min.

2. Martin, Ducati, + 8,649 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 8,855

4. Binder, KTM, + 12,643

5. Mir, Honda, + 13,214

6. Zarco, Ducati, + 14,673

7. Morbidelli, Yamaha, + 16,946

8. Viñales, Aprilia, + 17,191

9. Marc Márquez, Honda, + 19,118

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 26,504

11. Nakagami, Honda, + 28,521

12. Oliveira, Aprilia, + 29,088

13. Pol Espargaró, KTM, + 29,728

14e Miller, KTM, + 31,324

15. Bradl, Honda, + 35,782

16e Pirro, Ducati, + 49,242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 tours de retard

- Bagnaia, Ducati, 8 tours de retard

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 tours de retard

- Augusto Fernández, KTM, 15 tours de retard

Résultats MotoGP Sprint, Circuit de Buddh (23.9.) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 19:18,836 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,405

4. Binder, KTM, + 2,904

5. Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6. Quartararo, Yamaha, + 4,327

7. Miller, KTM, + 7,172

8. Viñales, Aprilia, + 8,798

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10. Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11. Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12. Oliveira, Aprilia, + 15,415

13. Nakagami, Honda, + 17,437

14. Pirro, Ducati, + 23,714

15. Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

- Zarco, Ducati, 5 tours de retard

- Mir, Honda, 8 tours de retard

- Marini, Ducati, 1er tour non terminé

- Pol Espargaró, KTM, 1er tour non terminé

- Bradl, Honda, 1er tour non terminé

Classement au championnat du monde après 26 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 292 points. 2. Martin 279. 3. Bezzecchi 248. 4. Binder 192. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 157. 7. Viñales 138. 8. Marini 135. 9. Miller 109. 10. Alex Márquez 108. 11. Quartararo 105. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 453 points. 2. KTM 253. 3. Aprilia 228. 4. Yamaha 125. 5. Honda 123.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 436 points. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.