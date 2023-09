Pecco Bagnaia (Ducati): "Non sono preoccupato".

Francesco "Pecco" Bagnaia si è preso la colpa dell'incidente nel GP d'India di domenica, ma il campione del mondo ha anche chiarito che da Misano in poi ha avuto problemi con una GP23 insolitamente nervosa, soprattutto in frenata. "Il nostro maggior punto di forza è sempre stata la fase di frenata, mentre al momento è il nostro punto debole", si è lamentato.

Questi problemi si sono verificati a partire dal GP di San Marino di due settimane e mezzo fa. "A Misano sono stato prudente venerdì e sabato a causa della gamba, ma domenica ero pronto a combattere", ha detto il 26enne italiano ripensando al suo GP di casa. "Naturalmente non ero al 100%, ma i problemi che ho avuto in gara sono stati le fasi di frenata. Spesso mi si bloccava la ruota anteriore e dovevo combattere con il chattering sulla ruota posteriore. Forse questo avrebbe dovuto essere un segnale d'allarme che qualcosa non funzionava bene. Ma ero troppo concentrato sulla gamba. In India, le mie condizioni sono migliorate e non è stato più un problema guidare. Tuttavia, fin dall'inizio ho dovuto lottare di nuovo contro il 'bloccaggio anteriore' e le forti vibrazioni alla ruota posteriore".

Tuttavia, il pilota della Ducati non sta perdendo il sonno per questa circostanza. "Abbiamo fatto una riunione sabato [in India]. Per domenica, ovviamente, era impossibile risolvere tutti i problemi, ma per il GP del Giappone capiremo sicuramente meglio. Il mio team risolverà il problema. Non sono preoccupato perché ho fiducia al 100% nella mia squadra e so che troveremo una soluzione - e il nostro grande punto di forza sarà di nuovo la fase di frenata", ha affermato Pecco, che finora ha vinto cinque dei 13 GP disputati in questa stagione, ma ha anche subito cinque incidenti di gara.

In vista dei 13 punti di vantaggio nella classifica del campionato, il campione in carica ha aggiunto: "Certo, non sarà facile, Jorge [Martin] ha lo slancio... Ma voglio ritrovare la mia posizione. In Austria abbiamo condotto le gare in modo incredibile; a Barcellona ero in lotta con l'Aprilia e il prossimo pilota Ducati era molto indietro. Da quando siamo arrivati a Misano, però, qualcosa è cambiato".

Quindi, per il leader del Campionato del Mondo è chiaro: "La priorità in Giappone è risolvere i problemi che abbiamo riscontrato lo scorso fine settimana. Sarà importante sfruttare al meglio ogni sessione, quindi spero in un tempo costante per tutti e tre i giorni. Sono convinto che con la mia squadra troveremo presto una soluzione. Sono pronto e motivato e sostengo la mia squadra al 100%, non ci arrendiamo mai in una situazione come questa".

Bagnaia condividerà il box Ducati Lenovo al Mobility Resort Motegi, così come ha fatto nel GP d'India, con Michele Pirro che sostituirà l'infortunato Enea Bastianini.

Risultati MotoGP, Circuito di Buddh (24.9.):

1° Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn in 36:59.157 min.

2° Martin, Ducati, + 8,649 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 8,855

4° Binder, KTM, + 12,643

5° Mir, Honda, + 13.214

6° Zarco, Ducati, + 14.673

7° Morbidelli, Yamaha, + 16.946

8° Viñales, Aprilia, + 17.191

9° Marc Márquez, Honda, + 19.118

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 26.504

11° Nakagami, Honda, + 28.521

12° Oliveira, Aprilia, + 29.088

13° Pol Espargaró, KTM, + 29.728

14° Miller, KTM, + 31.324

15° Bradl, Honda, + 35.782

16° Pirro, Ducati, + 49.242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 giri in meno

- Bagnaia, Ducati, 8 giri in meno

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 giri indietro

- Augusto Fernández, KTM, 15 giri indietro

Risultati MotoGP Sprint, Buddh Circuit (23.9.):

1° Martin, Ducati, 11 giri in 19:18.836 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,405

4° Binder, KTM, + 2,904

5° Bezzecchi, Ducati, + 3.266

6° Quartararo, Yamaha, + 4.327

7° Miller, KTM, + 7.172

8° Viñales, Aprilia, + 8.798

9° Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10° Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11° Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12° Oliveira, Aprilia, + 15.415

13° Nakagami, Honda, + 17,437

14° Pirro, Ducati, + 23.714

15° Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

- Zarco, Ducati, 5 giri indietro

- Mir, Honda, 8 giri indietro

- Marini, Ducati, 1° giro non completato

- Pol Espargaró, KTM, 1° giro non completato

- Bradl, Honda, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 26 gare su 40:

1° Bagnaia, 292 punti. 2° Martin 279. 3° Bezzecchi 248. 4° Binder 192. 5° Aleix Espargaró 160. 6° Zarco 157. 7° Viñales 138. 8° Marini 135. 9° Miller 109. 10° Alex Márquez 108. 11° Quartararo 105. 12° Morbidelli 77. 13° Oliveira 69. 14° Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.



Campionato mondiale costruttori:

1. Ducati, 453 punti. 2° KTM 253. 3° Aprilia 228. 4° Yamaha 125. 5° Honda 123.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 436 punti. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.