Pecco Bagnaia (Ducati): "Não estou preocupado".

Com a sua queda no primeiro GP da Índia, Pecco Bagnaia criou emoção no Campeonato do Mundo de MotoGP, uma vez que Jorge Martin está apenas a 13 pontos de distância. No Japão, o piloto de fábrica quer recuperar o seu papel de líder.

Francesco "Pecco" Bagnaia assumiu a culpa pelo acidente no GP da Índia de domingo, mas o Campeão do Mundo também deixou claro que, desde Misano, tem tido dificuldades com uma GP23 invulgarmente nervosa, especialmente nos travões. "A nossa maior força sempre foi a fase de travagem - e neste momento é a nossa fraqueza", queixou-se.

Estes problemas têm-se verificado desde o GP de San Marino, há duas semanas e meia. "Em Misano, fui conservador na sexta-feira e no sábado por causa da perna, mas no domingo estava pronto para lutar", recordou o italiano de 26 anos sobre o seu GP caseiro. "Claro que não estava a 100 por cento, mas os problemas que tive na corrida foram as fases de travagem. Muitas vezes bloqueei a roda dianteira e tive de lutar com a vibração da roda traseira. Talvez isso devesse ter sido um sinal de alarme de que algo não estava a funcionar corretamente. Mas eu estava demasiado concentrado na minha perna. Na Índia, o meu estado melhorou e já não era um problema quando andava de bicicleta. No entanto, desde o início que tive de lutar com o 'bloqueio frontal' e fortes vibrações na roda traseira novamente."

No entanto, o piloto de fábrica da Ducati não está a perder o sono com esta circunstância. "Tivemos uma reunião no sábado [na Índia]. Para domingo, claro, foi impossível resolver todos os problemas, mas para o GP do Japão vamos perceber melhor de certeza. A minha equipa vai resolver o problema. Não estou preocupado porque tenho 100 por cento de confiança na minha equipa e sei que vamos encontrar uma solução - e a nossa grande força será a fase de travagem novamente", afirmou Pecco, que venceu cinco das 13 corridas de GP até agora nesta temporada, mas também sofreu cinco quedas de corrida.

No que diz respeito aos 13 pontos de vantagem na classificação do campeonato, o atual campeão acrescentou: "Claro que não vai ser fácil, o Jorge [Martin] tem o ímpeto... Mas quero encontrar o caminho de volta à minha posição. Liderámos as corridas na Áustria de uma forma inacreditável; em Barcelona estava a lutar com a Aprilia e o piloto seguinte da Ducati estava muito atrás. Desde que chegámos a Misano, no entanto, algo estava diferente."

Por isso, para o líder do Campeonato do Mundo é claro: "A prioridade no Japão é resolver os problemas que encontrámos no fim de semana passado. Será importante tirar o máximo partido de todas as sessões, pelo que espero que o tempo seja consistente nos três dias. Estou convencido de que em breve encontraremos uma solução com a minha equipa. Estou pronto e motivado e apoio a minha equipa a 100 por cento, nunca desistimos numa situação como esta."

Bagnaia vai partilhar a box da Ducati Lenovo no Mobility Resort Motegi, tal como fez no GP da Índia, com Michele Pirro a substituir o lesionado Enea Bastianini.

Resultados MotoGP, Buddh Circuit (24.9.):

1º Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn em 36:59.157 min.

2º Martin, Ducati, + 8,649 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 8,855

4º Binder, KTM, + 12,643

5º Mir, Honda, + 13,214

6º Zarco, Ducati, + 14,673

7º Morbidelli, Yamaha, + 16.946

8º Viñales, Aprilia, + 17.191

9º Marc Márquez, Honda, + 19.118

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 26,504

11º Nakagami, Honda, + 28,521

12º Oliveira, Aprilia, + 29.088

13º Pol Espargaró, KTM, + 29.728

14º Miller, KTM, + 31.324

15º Bradl, Honda, + 35,782

16º Pirro, Ducati, + 49,242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 voltas abaixo

- Bagnaia, Ducati, 8 voltas abaixo

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 voltas atrás

- Augusto Fernández, KTM, 15 voltas atrás

Resultados MotoGP Sprint, Circuito de Buddh (23.9.):

1º Martin, Ducati, 11 voltas em 19:18.836 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1,389 seg

3º Marc Márquez, Honda, + 2,405

4º Binder, KTM, + 2.904

5º Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6º Quartararo, Yamaha, + 4,327

7º Miller, KTM, + 7.172

8º Viñales, Aprilia, + 8,798

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10º Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11º Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12º Oliveira, Aprilia, + 15,415

13º Nakagami, Honda, + 17,437

14º Pirro, Ducati, + 23,714

15º Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 voltas abaixo

- Zarco, Ducati, 5 voltas atrás

- Mir, Honda, 8 voltas atrás

- Marini, Ducati, 1ª volta não completada

- Pol Espargaró, KTM, 1ª volta não completada

- Bradl, Honda, 1ª volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 26 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 292 pontos. 2º Martin 279. 3º Bezzecchi 248. 4º Binder 192. 5º Aleix Espargaró 160. 6º Zarco 157. 7º Viñales 138. 8º Marini 135. 9º Miller 109. 10º Alex Márquez 108. 11º Quartararo 105. 12º Morbidelli 77. 13º Oliveira 69. 14º Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1. Ducati, 453 pontos. 2º KTM 253. 3º Aprilia 228. 4º Yamaha 125. 5º Honda 123.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 436 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.