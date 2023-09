Miguel Oliveira: alegría por la acogida en la embajada

Las declaraciones de Miguel Oliveira tras el estreno de MotoGP en la India fueron muy aleccionadoras. El portugués terminó duodécimo, a medio minuto del ganador Marco Bezzecchi, y aún más por detrás de su compañero en el equipo RNF Raúl Fernández. Por primera vez, el pentacampeón de MotoGP tuvo que admitir por sí mismo que no tenía ninguna posibilidad.

Oliveira, sin embargo, afrontará sin duda la próxima cita en Japón con renovada motivación y vigor. Para distraerse, el piloto de 28 años tuvo una cita muy honorable antes del Gran Premio de Japón en Motegi. Oliveira recibió una invitación oficial a la embajada portuguesa en Tokio, donde fue recibido por el actual embajador, Vitor Sereno.

El trasfondo: Japón y la otrora nación marinera de Portugal celebran este año 480 años de sus relaciones políticas y económicas. "Por primera vez en mi carrera, me han recibido en una embajada portuguesa", declaró un encantado Oliveira, que goza desde hace tiempo de un estatus de culto en su país natal y es celebrado como un héroe nacional gracias a los cinco triunfos de MotoGP que ha logrado hasta la fecha (todos con KTM).

"Sienta bien que te aprecien tan lejos de tu país natal y a la vez sentirte de nuevo tan cerca de tu país. Es un gran honor y un verdadero privilegio para mí", subrayó Oliveira, que inmediatamente añadió con un guiño: "¡Hablábamos portugués en Japón! Quiero daros las gracias por este momento único".

