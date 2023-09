Miguel Oliveira : heureux d'être reçu à l'ambassade

Après l'amertume du week-end MotoGP en Inde, le pilote RNF-Aprilia Miguel Oliveira a reçu un honneur particulier avant le "Motul Grand Prix of Japan" à Motegi, qu'il a visiblement apprécié.

Les déclarations de Miguel Oliveira après la première du MotoGP en Inde ont été très décevantes. Le Portugais a terminé douzième, à une demi-minute du vainqueur Marco Bezzecchi, qui plus est derrière son coéquipier de la RNF Raúl Fernández. Pour la première fois, le quintuple vainqueur du MotoGP a dû admettre, selon ses propres dires, qu'il n'avait aucune chance.

Mais Oliveira va définitivement aborder la tâche qui l'attend au Japon avec une motivation et un élan nouveaux. Pour se distraire, le pilote de 28 ans a eu droit à un rendez-vous très honorable avant le Grand Prix du Japon à Motegi. Oliveira a en effet reçu une invitation officielle à l'ambassade du Portugal à Tokyo, où il a été reçu par l'ambassadeur actuel Vitor Sereno.

Le contexte : le Japon et le Portugal, ancienne nation de marins, célèbrent cette année 480 ans de relations politiques et économiques. "Pour la première fois de ma carrière, j'ai été reçu dans une ambassade portugaise", s'est réjoui Oliveira, qui jouit depuis longtemps d'un statut culte dans son pays et qui est célébré comme un héros national grâce à ses cinq triomphes en MotoGP (tous sur KTM).

"Cela fait du bien d'être honoré si loin de son pays d'origine et de se sentir à nouveau si proche de son pays. C'est un grand honneur et un vrai privilège pour moi", a souligné Oliveira, qui a ajouté avec un clin d'œil : "Nous avons parlé portugais au Japon ! Je tiens à vous remercier chaleureusement pour ce moment unique".

Résultats MotoGP, Circuit de Buddh (24.9.) :

1. Bezzecchi, Ducati, 21 rdn en 36:59,157 min.

2. Martin, Ducati, + 8,649 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 8,855

4. Binder, KTM, + 12,643

5. Mir, Honda, + 13,214

6. Zarco, Ducati, + 14,673

7. Morbidelli, Yamaha, + 16,946

8. Viñales, Aprilia, + 17,191

9. Marc Márquez, Honda, + 19,118

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 26,504

11. Nakagami, Honda, + 28,521

12. Oliveira, Aprilia, + 29,088

13. Pol Espargaró, KTM, + 29,728

14e Miller, KTM, + 31,324

15. Bradl, Honda, + 35,782

16e Pirro, Ducati, + 49,242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 tours de retard

- Bagnaia, Ducati, 8 tours de retard

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 tours de retard

- Augusto Fernández, KTM, 15 tours de retard

Résultats MotoGP Sprint, Circuit de Buddh (23.9.) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 19:18,836 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,405

4. Binder, KTM, + 2,904

5. Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6. Quartararo, Yamaha, + 4,327

7. Miller, KTM, + 7,172

8. Viñales, Aprilia, + 8,798

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10. Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11. Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12. Oliveira, Aprilia, + 15,415

13. Nakagami, Honda, + 17,437

14. Pirro, Ducati, + 23,714

15. Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

- Zarco, Ducati, 5 tours de retard

- Mir, Honda, 8 tours de retard

- Marini, Ducati, 1er tour non terminé

- Pol Espargaró, KTM, 1er tour non terminé

- Bradl, Honda, 1er tour non terminé

Classement au championnat du monde après 26 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 292 points. 2. Martin 279. 3. Bezzecchi 248. 4. Binder 192. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 157. 7. Viñales 138. 8. Marini 135. 9. Miller 109. 10. Alex Márquez 108. 11. Quartararo 105. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 453 points. 2. KTM 253. 3. Aprilia 228. 4. Yamaha 125. 5. Honda 123.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 436 points. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.