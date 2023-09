Miguel Oliveira: gioia per l'accoglienza in ambasciata

Il pilota della RNF Aprilia Miguel Oliveira ha ricevuto un'onorificenza speciale in vista del Motul Grand Prix of Japan a Motegi, dopo l'amaro fine settimana della MotoGP in India, che ha chiaramente apprezzato.

Le dichiarazioni di Miguel Oliveira dopo la prima gara del MotoGP in India sono state molto rassicuranti. Il portoghese si è classificato dodicesimo, a mezzo minuto dal vincitore Marco Bezzecchi e ancor più dal suo compagno di squadra della RNF Raúl Fernández. Per la prima volta, il cinque volte vincitore della MotoGP ha dovuto ammettere per sua stessa ammissione di essere senza possibilità.

Oliveira, tuttavia, affronterà sicuramente il prossimo impegno in Giappone con rinnovata motivazione e vigore. Per distrarsi, il 28enne ha avuto un appuntamento molto onorevole prima del Gran Premio del Giappone a Motegi. Oliveira ha ricevuto un invito ufficiale all'ambasciata portoghese a Tokyo, dove è stato accolto dall'attuale ambasciatore Vitor Sereno.

Il contesto: il Giappone e il Portogallo, un tempo nazione marinara, celebrano quest'anno 480 anni di relazioni politiche ed economiche. "Per la prima volta nella mia carriera, sono stato ricevuto in un'ambasciata portoghese", ha detto un felicissimo Oliveira, che da tempo gode di uno status di culto in patria ed è celebrato come un eroe nazionale grazie ai cinque trionfi in MotoGP che ha ottenuto finora (tutti in sella alla KTM).

"È una bella sensazione essere apprezzati così lontano dal proprio Paese e sentirsi al contempo così vicini alla propria terra. È un grande onore e un vero privilegio per me", ha sottolineato Oliveira, che ha subito aggiunto con una strizzatina d'occhio: "In Giappone parlavamo portoghese! Voglio ringraziarvi molto per questo momento unico".

Risultati MotoGP, Buddh Circuit (24.9.):

1° Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn in 36:59.157 min.

2° Martin, Ducati, + 8,649 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 8,855

4° Binder, KTM, + 12,643

5° Mir, Honda, + 13.214

6° Zarco, Ducati, + 14.673

7° Morbidelli, Yamaha, + 16.946

8° Viñales, Aprilia, + 17.191

9° Marc Márquez, Honda, + 19.118

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 26.504

11° Nakagami, Honda, + 28.521

12° Oliveira, Aprilia, + 29.088

13° Pol Espargaró, KTM, + 29.728

14° Miller, KTM, + 31.324

15° Bradl, Honda, + 35.782

16° Pirro, Ducati, + 49.242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 giri in meno

- Bagnaia, Ducati, 8 giri in meno

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 giri indietro

- Augusto Fernández, KTM, 15 giri indietro

Risultati MotoGP Sprint, Buddh Circuit (23.9.):

1° Martin, Ducati, 11 giri in 19:18.836 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,405

4° Binder, KTM, + 2,904

5° Bezzecchi, Ducati, + 3.266

6° Quartararo, Yamaha, + 4.327

7° Miller, KTM, + 7.172

8° Viñales, Aprilia, + 8.798

9° Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10° Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11° Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12° Oliveira, Aprilia, + 15.415

13° Nakagami, Honda, + 17.437

14° Pirro, Ducati, + 23.714

15° Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

- Zarco, Ducati, 5 giri indietro

- Mir, Honda, 8 giri indietro

- Marini, Ducati, 1° giro non completato

- Pol Espargaró, KTM, 1° giro non completato

- Bradl, Honda, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 26 gare su 40:

1° Bagnaia, 292 punti. 2° Martin 279. 3° Bezzecchi 248. 4° Binder 192. 5° Aleix Espargaró 160. 6° Zarco 157. 7° Viñales 138. 8° Marini 135. 9° Miller 109. 10° Alex Márquez 108. 11° Quartararo 105. 12° Morbidelli 77. 13° Oliveira 69. 14° Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.



Campionato mondiale costruttori:

1. Ducati, 453 punti. 2° KTM 253. 3° Aprilia 228. 4° Yamaha 125. 5° Honda 123.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 436 punti. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.