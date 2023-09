Miguel Oliveira: Alegria com a receção na embaixada

O piloto da RNF Aprilia, Miguel Oliveira, recebeu uma honra especial antes do Grande Prémio Motul do Japão em Motegi, depois de um fim de semana amargo de MotoGP na Índia, que ele claramente apreciou.

As declarações de Miguel Oliveira após a estreia do MotoGP na Índia foram muito preocupantes. O português terminou em décimo segundo lugar, meio minuto atrás do vencedor Marco Bezzecchi, e ainda mais atrás do seu companheiro de equipa na RNF, Raúl Fernández. Pela primeira vez, o pentacampeão de MotoGP teve de admitir, por si próprio, que não tinha hipóteses.

Oliveira, no entanto, vai definitivamente abordar a próxima tarefa no Japão com motivação e vigor renovados. Para se distrair, o piloto de 28 anos teve um compromisso muito honroso antes do Grande Prémio do Japão em Motegi. Oliveira recebeu um convite oficial para a embaixada portuguesa em Tóquio, onde foi recebido pelo atual embaixador Vítor Sereno.

O contexto: o Japão e a antiga nação marítima de Portugal celebram este ano 480 anos de relações políticas e económicas. "Pela primeira vez na minha carreira, fui recebido numa embaixada portuguesa", disse um feliz Oliveira, que há muito goza de um estatuto de culto no seu país natal e é celebrado como um herói nacional graças aos cinco triunfos de MotoGP que alcançou até agora (todos com a KTM).

"É bom ser apreciado tão longe do nosso país natal e, ao mesmo tempo, sentirmo-nos novamente próximos do nosso país. É uma grande honra e um verdadeiro privilégio para mim", sublinhou Oliveira e acrescentou de imediato com uma piscadela de olho: "Falámos português no Japão! Quero agradecer-vos muito por este momento único".

Resultados MotoGP, Circuito de Buddh (24.9.):

1º Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn em 36:59.157 min.

2º Martin, Ducati, + 8,649 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 8,855

4º Binder, KTM, + 12,643

5º Mir, Honda, + 13,214

6º Zarco, Ducati, + 14,673

7º Morbidelli, Yamaha, + 16.946

8º Viñales, Aprilia, + 17.191

9º Marc Márquez, Honda, + 19.118

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 26,504

11º Nakagami, Honda, + 28,521

12º Oliveira, Aprilia, + 29.088

13º Pol Espargaró, KTM, + 29.728

14º Miller, KTM, + 31.324

15º Bradl, Honda, + 35,782

16º Pirro, Ducati, + 49,242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 voltas abaixo

- Bagnaia, Ducati, menos 8 voltas

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 voltas atrás

- Augusto Fernández, KTM, 15 voltas atrás

