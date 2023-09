Marc Márquez: ¿Qué más habla en favor de Honda? Nada.

En realidad, es difícil imaginar que Marc Márquez anuncie su marcha del mayor fabricante de motos del mundo en el GP de Japón, en el Mobility Resort Motegi, de todos los lugares, que pertenece al imperio Honda. Pero todo lo que no sea una separación de HRC después de once años, aunque el contrato se extiende hasta finales de 2024, sería un milagro.

¿Qué podría hablar a favor de seguir con Honda?

- Marc Márquez recibe un salario estimado en 18 millones de euros al año en HRC. En Gresini Ducati se ofreció básicamente gratis.

- Los directivos de Honda hablan de Marc Márquez, podría ser ese piloto que devuelva a los japoneses a la senda de la victoria. Pero hace tiempo que perdió la fe en las capacidades de los ingenieros de HRC.

¿Cuáles son los argumentos a favor de un cambio a Gresini Honda?

- El hermano Alex ya elogió el atento apoyo del jefe de carrera de Ducati, Gigi Dall'Igna, en el primer test de Ducati en Valencia en 2023. En Honda hay a veces un ambiente gélido, no se produce una comunicación digna de ese nombre.

- Marc Má7qreu no entendió el despido del director técnico Takaeo Yokoyama hace un año, ni siquiera conocía el cargo del nuevo director técnico Ken Kawauchi ("Ah, ¿director técnico es?") en el GP de Sepang y ahora sabe que el japonés es otro desubicado.

- Todos los pilotos de Ducati excepto Di Giannantonio son capaces de llevar la Desmosedici al podio o a la primera fila de la parrilla, incluso con los modelos del año pasado. Bezzecchi ya ha conseguido tres victorias dominicales en 2023 con la GP22. Su hermano Alex Márquez también ha ganado una carrera al sprint en 2022 con Gresini.

- Marc Márquez lleva dos años sin ganar un Gran Premio con la Honda RC213V. El último podio en un domingo (2º puesto en Phillip Island) fue hace casi un año.

- Marc Màrquez ya se mostró decepcionado hace un año, cuando probó la Honda 2023 en Misano, Valencia, Sepang y Portimão, y dijo claramente: "Esta no es una moto Sieder".

- Marc Márquez lleva casi cuatro años sin ver una pieza nueva en HRC que realmente haya hecho su moto más competitiva.

- Las excepciones confirman la regla: circuitos como Texas (victoria de Rins), Buddh Circut y posiblemente Motegi favorecen a la Honda. "Pero también hubo cuatro Ducati más rápidas en la India", sabe Marc.

- Otras superestrellas como Hailwood, Agostini, Lawson y Stoner también han salido victoriosos con otra marca después de sus éxitos con una.

- Marc Márquez puede encontrar un año en Gresini Ducati para recuperar parte de su antigua regularidad (2019: 12 victorias y 6 segundos puestos en 19 grandes premios, 2014: diez primeras carreras todas ganadas) y luego ver qué fábrica le quiere para 2025.

- Las posibilidades de éxito en Gresini están ahí, incluso con una GP23. Después de todo, Enea Bastianini consiguió allí cuatro victorias en MotoGP en 2022 y el tercer puesto en el Campeonato del Mundo.

- Marc Márquez es ambicioso, pero no se anda con exageraciones. "Tengo que pensar cuál es la mejor solución para mí. Necesito una moto con la que pueda luchar por puestos entre el 5 y el 8 en todas partes", dijo en Misano.

- Marc Márquez, tras los Grandes Premios de Sajonia y Asen completamente destrozado (no pudo participar en la carrera dos veces el domingo), ha reducido significativamente su disposición a asumir riesgos desde el GP de Silverstone, como confirma casi a diario. Esto sugiere que ve su situación en Honda como desesperada.

- Marc Márquez planteó demandas claras en HRC en verano, exigiendo, por ejemplo, que los mejores ingenieros fueran robados de Ducati y Aprilia. Pero hasta ahora no se ha conocido ningún compromiso de ingenieros de renombre. KTM, por otra parte, ha aprovechado muchos conocimientos de Ducati y Aprilia e incluso de Honda en los últimos años. Aprilia también se ha reforzado con reputados especialistas de Ducati.

- Incluso si Honda tuviera éxito, con una gran cantidad de dinero, en atraer a un Gigi Dall'Igna con algunas personas importantes de Ducati a HRC: Para 2024, el caracol japonés ya no puede convertirse en una moto ganadora. Gigi llegó a Ducati en octubre de 2013, la primera carrera la ganó Iannone en agosto de 2016, el primer título mundial Bagnaia en 2022. Márquez, de 30 años, no tiene tanto tiempo.

- Con el desesperante nuevo chasis que el piloto probador Stefan Bradl utilizó durante tres días en Misano como wild card, Marc Márquez perdió poco tiempo en el test del lunes en Misano. "Sigo pilotando la moto 2023. Como dije en el test de Misano, no me siento cómodo con el prototipo 2024. Por lo tanto, no creo que sea necesario seguir probándola."

- "Marc ya no tiene mucho interés en desarrollar la moto", se dice desde el equipo Repsol Honda desde hace semanas.

- El director deportivo de Ducati, Paolo Ciabatti, dijo en la India: "Gresini tiene la oportunidad. Están esperando la decisión de Marc. Hablará con la dirección de Honda en Japón y entonces decidirá".

Como he dicho, no puedo mirar dentro de la cabeza de Marc Márquez. Pero hablo con mucha gente del paddock y presto atención a los matices de lo que dice Marc Márquez. El día antes del primer entrenamiento de Misano recalcó: "Ya lo tengo decidido, el test del lunes con el prototipo 2024 ya no influirá en mi decisión".

Y el domingo en la India recalcó: "Correré los Grandes Premios que quedan con la moto 2023. Porque como ya dije en el test de Misano, no me siento cómodo con el prototipo 2024, así que no creo que sea necesario probarlo más."

Lo siento: pero ahí no queda mucho entusiasmo por Honda.

Y sospechosamente, desde el GP de Spielberg, Ducati y Gresini no tienen en realidad un candidato de reemplazo en Gresini en caso de que Marc no se presente. Joan Mir está tan descartado como Franco Morbidelli (con Pramac) y Tony Arbolino (de vuelta con Marc VDS en Moto2). Y Ducati dejó que Johann Zarco, sexto en el Mundial, se fuera a Honda, entre otras cosas por Marc Márquez.