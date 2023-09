Marc Márquez : Qu'est-ce qui parle encore en faveur de Honda ? Rien du tout !

En fait, il est difficile d'imaginer que c'est précisément lors du GP du Japon sur le circuit Mobility Resort Motegi, qui appartient à l'empire Honda, que Marc Márquez annoncera son départ du plus grand constructeur de motos du monde. Mais tout autre chose qu'une séparation d'avec le HRC après onze ans, alors que le contrat court jusqu'à fin 2024, relèverait du miracle.

Qu'est-ce qui pourrait plaider en faveur d'un maintien chez Honda ?

- Marc Márquez perçoit chez HRC un salaire estimé à 18 millions d'euros par an. Chez Gresini Ducati, il s'est en principe proposé gratuitement.

- Les managers de Honda disent à Marc Márquez qu'il pourrait être le pilote qui remettra le constructeur japonais sur la voie de la victoire. Mais il a perdu depuis longtemps la foi dans les capacités des ingénieurs du HRC.

Qu'est-ce qui plaide en faveur d'un transfert chez Gresini Honda ?

- Le frère Alex a loué l'encadrement attentif du directeur de course Ducati Gigi Dall'Igna dès le premier test Ducati en 2023 à Valence. Chez Honda, l'ambiance est parfois glaciale, une communication digne de ce nom n'a pas lieu.

- Il y a un an, Marc Má7qreu ne comprenait pas le licenciement du directeur technique Takaeo Yokoyama, lors du GP de Sepang, il ne connaissait même pas la désignation du poste du nouveau directeur technique Ken Kawauchi ("Ah, directeur technique, c'est lui ?") et il sait depuis que le Japonais est une autre erreur de casting.

- Tous les pilotes Ducati, à l'exception de Di Giannantonio, sont capables de monter sur le podium ou de se placer sur la première ligne de départ avec la Desmosedici, même avec des modèles de l'année précédente. Bezzecchi a déjà remporté trois victoires dominicales en 2023 avec la GP22. Son frère Alex Márquez a lui aussi déjà gagné une course de sprint en 2022 chez Gresini !

- Marc Márquez n'a pas gagné de Grand Prix avec la Honda RC213V depuis deux ans. Son dernier podium dominical (deuxième place à Phillip Island) remonte à bientôt un an.

- Marc Màrquez était déjà déçu il y a un an, lorsqu'il a testé et clippé la Honda 2023 à Misano, Valence, Sepang et Portimão : "Ce n'est pas une moto Sieder".

- Depuis près de quatre ans, Marc Márquez n'a pas vu chez HRC une nouvelle pièce qui aurait rendu sa moto vraiment plus compétitive.

- Les exceptions confirment la règle : des pistes comme le Texas (victoire de Rins), le Buddh Circut et éventuellement Motegi favorisent la Honda. "Mais il y avait aussi quatre Ducati plus rapides en Inde", sait Marc.

- D'autres superstars comme Hailwood, Agostini, Lawson et Stoner sont également restées victorieuses sur une autre marque après leurs succès avec une marque.

- Marc Márquez peut retrouver une année chez Gresini Ducati une partie de sa constance d'antan (2019 : 12 victoires et 6 deuxièmes places en 19 Grand Prix, 2014 : les dix premières courses toutes gagnées) et voir ensuite quelle usine le veut pour 2025.

- Les chances de succès chez Gresini existent, même avec une GP23. En effet, Enea Bastianini y a remporté quatre victoires en MotoGP en 2022 et s'est classé troisième au championnat du monde.

- Marc Márquez est ambitieux, mais il ne se salit plus exagérément. "Je dois réfléchir à la meilleure solution pour moi. J'ai besoin d'une moto avec laquelle je puisse me battre partout pour des places entre 5 et 8", a-t-il déclaré à Misano.

- Après les Grand Prix de Saxe et d'Asen complètement ratés (Il n'a pas pu participer à la course à deux reprises le dimanche), Marc Márquez a nettement réduit sa prise de risque depuis le GP de Silverstone, comme il le confirme presque quotidiennement. Cela indique qu'il considère sa situation chez Honda comme désespérée.

- Marc Márquez a posé des exigences claires au HRC cet été, demandant par exemple que des ingénieurs de haut niveau soient débauchés de Ducati et d'Aprilia. Mais jusqu'à présent, aucun engagement de techniciens de renom n'a été annoncé. En revanche, KTM a pompé ces dernières années beaucoup de savoir-faire chez Ducati et Aprilia, et même chez Honda. Aprilia s'est également renforcée avec des spécialistes Ducati renommés.

- Même si Honda parvenait, avec une somme d'argent colossale, à attirer un Gigi Dall'Igna de Ducati vers le HRC avec quelques éléments de haut niveau : Pour 2024, l'escargot japonais ne peut plus être transformé en une moto gagnante. Gigi est arrivé chez Ducati en octobre 2013, la première course a été remportée par Iannone en août 2016, le premier titre de champion du monde par Bagnaia en 2022. Márquez, 30 ans, n'a pas autant de temps.

- Avec le nouveau châssis sans espoir que le pilote d'essai Stefan Bradl a utilisé pendant trois jours à Misano en tant que pilote wildcard, Marc Márquez n'a pas perdu beaucoup de temps lors du test de lundi à Misano. "Je continue à rouler sur la moto 2023. Comme je l'ai déjà dit lors du test de Misano, je ne me sens pas à l'aise sur le prototype 2024. Je ne pense donc pas qu'il soit nécessaire de continuer à le tester".

- "Marc n'est plus très intéressé par le développement de la moto", entend-on depuis des semaines du côté de l'équipe Repsol-Honda.

- Le directeur sportif de Ducati, Paolo Ciabatti, a déclaré en Inde : "Gresini a l'opportunité. Ils attendent la décision de Marc. Il parlera avec la direction de Honda au Japon et prendra sa décision".

Comme je l'ai dit, je ne peux pas entrer dans la tête de Marc Márquez. Mais je parle avec beaucoup de gens dans le paddock et je suis attentif aux nuances dans les déclarations de Marc Márquez. Il a souligné la veille de la première séance d'entraînement de Misano : "J'ai pris ma décision, le test de lundi avec le prototype 2024 n'influencera plus ma décision".

Et en Inde, il a souligné dimanche : "Je vais courir les autres Grands Prix sur la moto 2023. Car, comme je l'ai déjà dit lors du test de Misano, je ne me sens pas à l'aise sur le prototype 2024 et je ne pense donc pas qu'il soit nécessaire de continuer à le tester".

Désolé : mais il n'y a plus beaucoup d'enthousiasme pour Honda dans ces propos.

Et de manière suspecte, Ducati et Gresini n'ont plus de candidat de remplacement chez Gresini depuis le GP de Spielberg, au cas où Marc ne viendrait pas. Car Joan Mir n'entre pas en ligne de compte, pas plus que Franco Morbidelli (chez Pramac) et Tony Arbolino (de nouveau chez Marc VDS en Moto2). Quant à Johann Zarco, sixième au championnat du monde, Ducati l'a laissé partir chez Honda, notamment à cause de Marc Márquez.