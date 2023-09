Marc Márquez: cos'altro parla della Honda? Niente!

In realtà, è difficile immaginare che Marc Márquez annuncerà la sua partenza dalla più grande casa motociclistica del mondo in occasione del GP del Giappone al Mobility Resort Motegi, tra tutti i luoghi, che appartiene all'impero Honda. Ma qualsiasi cosa che non sia una separazione dalla HRC dopo undici anni, anche se il contratto dura fino alla fine del 2024, sarebbe un miracolo.

Cosa potrebbe essere a favore della permanenza in Honda?

- Marc Márquez riceve uno stipendio stimato in 18 milioni di euro all'anno alla HRC. Alla Gresini Ducati si è praticamente offerto gratis.

- I dirigenti Honda parlano di Marc Márquez, che potrebbe essere il pilota che riporta i giapponesi sulla strada della vittoria. Ma da tempo ha perso la fiducia nelle capacità degli ingegneri HRC.

Quali sono gli argomenti a favore di un passaggio a Gresini Honda?

- Il fratello Alex ha già elogiato l'attento supporto del boss della Ducati Gigi Dall'Igna in occasione del primo test Ducati a Valencia nel 2023. Alla Honda a volte c'è un'atmosfera gelida, la comunicazione degna di questo nome non avviene.

- Marc Má7qreu non ha capito il licenziamento del Direttore Tecnico Takaeo Yokoyama un anno fa, non conosceva nemmeno la qualifica del nuovo Direttore Tecnico Ken Kawauchi ("Ah, Direttore Tecnico è?") al GP di Sepang e ora sa che il giapponese è un'altra scelta sbagliata.

- Tutti i piloti Ducati, tranne Di Giannantonio, sono in grado di guidare la Desmosedici sul podio o in prima fila, anche con i modelli dello scorso anno. Bezzecchi ha già conquistato tre vittorie domenicali nel 2023 con la GP22. Anche il fratello Alex Márquez ha vinto una gara sprint nel 2022 con Gresini!

- Marc Márquez non vince un Gran Premio con la Honda RC213V da due anni. L'ultimo podio di domenica (2° posto a Phillip Island) risale a quasi un anno fa.

- Marc Màrquez era già deluso un anno fa, quando ha provato la Honda 2023 a Misano, Valencia, Sepang e Portimão e ha detto chiaramente: "Questa non è una moto Sieder".

- Da quasi quattro anni Marc Márquez non vede una nuova parte in HRC che abbia reso la sua moto davvero più competitiva.

- Le eccezioni confermano la regola: piste come il Texas (vittoria di Rins), il Buddh Circut e forse Motegi favoriscono la Honda. "Ma in India c'erano anche quattro Ducati più veloci", sa Marc.

- Anche altre superstar come Hailwood, Agostini, Lawson e Stoner sono rimaste vittoriose su un'altra marca dopo i loro successi con una di esse.

- Marc Márquez può trovare un anno in Gresini Ducati per ritrovare un po' della consistenza di un tempo (2019: 12 vittorie e 6 secondi posti in 19 Gran Premi, 2014: prime dieci gare tutte vinte) e poi vedere quale casa lo vuole per il 2025.

- Le possibilità di successo a Gresini ci sono, anche con una GP23. Dopo tutto, Enea Bastianini vi ha ottenuto quattro vittorie in MotoGP nel 2022 e il terzo posto nel Campionato del Mondo.

- Marc Márquez è ambizioso, ma non vuole più fare il passo più lungo della gamba. "Devo pensare a quale sia la soluzione migliore per me. Ho bisogno di una moto con la quale possa lottare per i posti tra il 5 e l'8 ovunque", ha detto a Misano.

- Marc Márquez, dopo i Gran Premi completamente naufragati in Sassonia e ad Asen (non ha potuto partecipare alla gara per due volte domenica), dal GP di Silverstone ha ridotto notevolmente la sua disponibilità a correre rischi, come conferma quasi quotidianamente. Questo suggerisce che vede la sua situazione alla Honda come senza speranza.

- Marc Márquez ha avanzato chiare richieste alla HRC in estate, chiedendo, ad esempio, che venissero prelevati i migliori ingegneri da Ducati e Aprilia. Ma finora non è emerso alcun impegno da parte di ingegneri di grosso calibro. KTM, invece, negli ultimi anni ha attinto molto know-how da Ducati, Aprilia e persino da Honda. Anche Aprilia si è rafforzata con rinomati specialisti Ducati.

- Anche se la Honda riuscisse, con un'enorme quantità di denaro, ad attirare un Gigi Dall'Igna con alcuni personaggi di spicco della Ducati alla HRC: Per il 2024, la lumaca giapponese non può più essere trasformata in una moto vincente. Gigi è entrato in Ducati nell'ottobre 2013, la prima gara è stata vinta da Iannone nell'agosto 2016, il primo titolo mondiale da Bagnaia nel 2022. Il trentenne Márquez non ha tutto questo tempo.

- Con il nuovo telaio senza speranze che il collaudatore Stefan Bradl ha usato per tre giorni a Misano come pilota wildcard, Marc Márquez ha perso poco tempo nel test di lunedì a Misano. "Continuo a guidare la moto 2023. Come ho detto nel test di Misano, non mi sento a mio agio sul prototipo 2024. Pertanto, non credo sia necessario continuare a provarlo".

- "Marc non ha più interesse a sviluppare la moto", si dice da settimane nel team Repsol Honda.

- Il direttore sportivo della Ducati, Paolo Ciabatti, ha dichiarato in India: "Gresini ha la possibilità di farlo. Stanno aspettando la decisione di Marc. Parlerà con la dirigenza Honda in Giappone e poi deciderà".

Come ho detto, non posso guardare nella testa di Marc Márquez. Ma parlo con molte persone nel paddock e presto attenzione alle sfumature di ciò che Marc Márquez dice. Il giorno prima delle prime prove di Misano ha sottolineato: "Ho deciso, il test di lunedì con il prototipo 2024 non influenzerà più la mia decisione".

E domenica in India ha sottolineato: "Correrò i restanti Gran Premi con la moto 2023. Perché, come ho detto nel test di Misano, non mi sento a mio agio sul prototipo 2024, quindi non credo sia necessario testarlo ulteriormente".

Scusate: ma non c'è molto entusiasmo per la Honda.

E, cosa sospetta, dopo il GP di Spielberg, Ducati e Gresini non hanno ancora un sostituto in Gresini nel caso in cui Marc non si presenti. Joan Mir è fuori discussione così come Franco Morbidelli (con la Pramac) e Tony Arbolino (tornato con Marc VDS in Moto2). E la Ducati ha lasciato che il sesto nel campionato mondiale Johann Zarco passasse alla Honda, non da ultimo a causa di Marc Márquez.