Marc Márquez: O que é que a Honda diz mais? Nada!

De facto, é difícil imaginar que Marc Márquez anuncie a sua saída do maior fabricante de motos do mundo no GP do Japão, no Mobility Resort Motegi, que pertence ao império Honda. Mas tudo o que não seja uma separação da HRC após onze anos, embora o contrato vá até ao final de 2024, seria um milagre.

O que é que poderia falar a favor da permanência na Honda?

- Marc Márquez recebe um salário estimado em 18 milhões de euros por ano na HRC. Na Gresini Ducati, ele basicamente se ofereceu de graça.

- Os responsáveis da Honda estão a falar de Marc Márquez, que pode ser o piloto que vai colocar os japoneses de novo no caminho das vitórias. Mas há muito que perdeu a confiança nas capacidades dos engenheiros da HRC.

Quais são os argumentos a favor de uma mudança para a Gresini Honda?

- O irmão Alex já elogiou o apoio atencioso do chefe de corrida da Ducati, Gigi Dall'Igna, no primeiro teste da Ducati em Valência, em 2023. Na Honda existe por vezes uma atmosfera gélida, a comunicação digna desse nome não tem lugar.

- Marc Má7qreu não compreendeu a demissão do Diretor Técnico Takaeo Yokoyama há um ano, nem sequer sabia o cargo do novo Diretor Técnico Ken Kawauchi ("Ah, Diretor Técnico é ele?") no GP de Sepang e agora sabe que o japonês é mais um erro de casting.

- Todos os pilotos da Ducati, exceto Di Giannantonio, são capazes de levar a Desmosedici para o pódio ou para a primeira linha da grelha, mesmo com os modelos do ano passado. Bezzecchi já conquistou três vitórias no domingo em 2023 com a GP22. O irmão Alex Márquez também venceu uma corrida de sprint em 2022 com a Gresini!

- Marc Márquez não vence um Grande Prémio com a Honda RC213V há dois anos. O último pódio num domingo (2º lugar em Phillip Island) foi há quase um ano.

- Marc Márquez já estava desiludido há um ano quando testou a Honda 2023 em Misano, Valência, Sepang e Portimão e disse claramente: "Esta não é uma moto Sieder".

- Marc Márquez não viu uma peça nova na HRC que tenha realmente tornado a sua moto mais competitiva durante quase quatro anos.

- As excepções provam a regra: pistas como o Texas (vitória de Rins), Buddh Circut e possivelmente Motegi favorecem a Honda. "Mas também houve quatro Ducati mais rápidas na Índia", sabe Marc.

- Outras superestrelas como Hailwood, Agostini, Lawson e Stoner também saíram vitoriosos com outra marca depois de terem tido sucesso com uma.

- Marc Márquez pode encontrar um ano na Gresini Ducati para recuperar alguma da sua antiga consistência (2019: 12 vitórias e 6 segundos lugares em 19 Grandes Prémios, 2014: primeiras dez corridas todas ganhas) e depois ver qual a fábrica que o quer para 2025.

- As chances de sucesso em Gresini estão lá, mesmo com um GP23. Afinal, Enea Bastianini conquistou quatro vitórias no MotoGP em 2022 e o terceiro lugar no Campeonato do Mundo.

- Marc Márquez é ambicioso, mas já não está a fazer uma confusão exagerada. "Preciso de uma moto com a qual eu possa lutar por lugares entre 5 e 8 em todos os lugares", disse ele em Misano.

- Marc Márquez, após o Grande Prémio completamente destruído na Saxónia e em Asen (não pôde participar na corrida duas vezes no domingo), reduziu significativamente a sua vontade de correr riscos desde o GP de Silverstone, como confirma quase diariamente. Isto sugere que ele vê a sua situação na Honda como sem esperança.

- Marc Márquez fez exigências claras à HRC no verão, exigindo, por exemplo, que os melhores engenheiros fossem retirados da Ducati e da Aprilia. Mas, até agora, ainda não se registaram quaisquer compromissos de engenheiros de renome. A KTM, por outro lado, tem aproveitado muito do know-how da Ducati, da Aprilia e até da Honda nos últimos anos. A Aprilia também se reforçou com especialistas de renome da Ducati.

- Mesmo que a Honda conseguisse, com uma enorme quantidade de dinheiro, atrair para a HRC um Gigi Dall'Igna e algumas pessoas de topo da Ducati: Para 2024, o caracol japonês já não pode ser transformado numa mota vencedora. Gigi juntou-se à Ducati em outubro de 2013, a primeira corrida foi ganha por Iannone em agosto de 2016, o primeiro título mundial por Bagnaia em 2022. Márquez, de 30 anos, não tem tanto tempo.

- Com o novo chassis sem esperança que o piloto de testes Stefan Bradl usou durante três dias em Misano como piloto wildcard, Marc Márquez perdeu pouco tempo no teste de segunda-feira em Misano. "Continuo a rodar com a moto de 2023. Como disse no teste de Misano, não me sinto confortável com o protótipo 2024. Por isso, acho que não é necessário continuar a testá-lo."

- "Marc não tem mais interesse em desenvolver a moto", tem sido a palavra da equipa Repsol Honda há semanas.

- O diretor desportivo da Ducati, Paolo Ciabatti, disse na Índia: "A Gresini tem a oportunidade. Estão à espera da decisão do Marc. Ele vai falar com a direção da Honda no Japão e depois decide".

Como eu disse, não posso ver o que se passa na cabeça de Marc Márquez. Mas falo com muitas pessoas no paddock e presto atenção às nuances do que Marc Márquez diz. Na véspera do primeiro treino em Misano, ele enfatizou: "Já me decidi, o teste de segunda-feira com o protótipo 2024 não influenciará mais minha decisão".

E na Índia, no domingo, sublinhou: "Vou correr os restantes Grandes Prémios com a moto de 2023. Porque, como disse no teste de Misano, não me sinto confortável com o protótipo 2024, por isso não acho que seja necessário testá-lo mais".

Desculpem: mas não há muito entusiasmo pela Honda.

E, suspeitamente, desde o GP de Spielberg, a Ducati e a Gresini não têm um candidato de substituição na Gresini para o caso de Marc não aparecer. Joan Mir está tão fora de questão quanto Franco Morbidelli (com a Pramac) e Tony Arbolino (de volta à Marc VDS na Moto2). E a Ducati deixou o sexto no campeonato do mundo Johann Zarco ir para a Honda, também por causa de Marc Márquez.