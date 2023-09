Brad Binder ( KTM): "Motegi nos gusta a mí y a la KTM".

Los dos cuartos puestos de Brad Binder en el Circuito de Buddh han ampliado su ventaja sobre el quinto clasificado, Aleix Espargaró, a 32 puntos. Ahora, el famoso frenador de última hora está ansioso por ver qué rendimiento puede ofrecer el piloto oficial de Red Bull KTM en el circuito de Motegi. Las curvas 2 y 10 son de primera velocidad. Como la recta sólo tiene 728 km de longitud, algunos pilotos se conforman con 5 marchas en lugar de seis.

"Lo que más me gusta del Gran Premio de Japón es que es muy diferente a todos los demás", señala el sudafricano. "Sólo con coger el avión y llegar aquí, te sientes como si hubieras llegado a otro mundo. Japón es tan limpio, tan perfecto, muy diferente a lo que estamos acostumbrados en el resto del mundo. Por eso me gusta estar aquí".

El Twin Ring Motegi también le sienta bien a Binder: pilotó aquí la KTM del Red Bull Ajo hasta el 3º y 2º puesto en Moto3 allá por 2014 y 2016. El año pasado se aseguró aquí el único podio de KTM en MotoGP en Japón hasta la fecha: 2º puesto, con su nuevo compañero de equipo en KTM, Jack Miller, a su lado como ganador en aquel momento.

¿Qué espera Brad Binder del próximo fin de semana? "Después del durísimo fin de semana en la India, también esperamos mucho de Motegi, porque la KTM se adaptó muy bien a este circuito el año pasado. Por supuesto que venimos con una moto cambiada, pero es mejor que la de 2023, nunca se sabe a ciencia cierta. Pero hasta ahora hemos sido más rápidos que el año pasado en todos los circuitos. Espero lo mismo para este fin de semana. Estoy preparado para la lucha. Quiero causar una buena impresión aquí".

Después de todo, Binder no ha ganado una carrera dominical en Spielberg desde 2021. La primera de sus dos victorias en MotoGP llegó en Brno en 2020 - en lo que fue totalmente su tercera salida en la categoría reina.

En la India se habló de que Binder y su compañero de equipo en KTM, Miller, podrían estrenar en Japón el nuevo chasis de carbono, con el que el piloto probador Dani Pedrosa terminó cuarto en dos ocasiones en Misano.

"No sé exactamente de qué disponemos aquí. Los chicos de los boxes no pudieron preparar la moto aquí hasta el jueves. Todavía están trabajando a tiempo completo. Y aún no he tenido tiempo de hablar con ellos", aseguró Brad.

Resultados MotoGP, Circuito de Buddh (24.9.):

1º Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn en 36:59.157 min.

2º Martin, Ducati, + 8.649 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 8,855

4º Binder, KTM, + 12,643

5º Mir, Honda, + 13.214

6º Zarco, Ducati, + 14,673

7º Morbidelli, Yamaha, + 16.946

8º Viñales, Aprilia, + 17.191

9º Marc Márquez, Honda, + 19.118

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 26.504

11º Nakagami, Honda, + 28.521

12º Oliveira, Aprilia, + 29.088

13º Pol Espargaró, KTM, + 29.728

14º Miller, KTM, + 31.324

15º Bradl, Honda, + 35.782

16º Pirro, Ducati, + 49.242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 vueltas abajo

- Bagnaia, Ducati, 8 vueltas abajo

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 vueltas detrás

- Augusto Fernández, KTM, a 15 vueltas

Resultados MotoGP Sprint, Circuito de Buddh (23.9.):

1º Martin, Ducati, 11 rdsn en 19:18.836 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1.389 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2,405

4º Binder, KTM, + 2.904

5º Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6º Quartararo, Yamaha, + 4,327

7º Miller, KTM, + 7.172

8º Viñales, Aprilia, + 8.798

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10º Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11º Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12º Oliveira, Aprilia, + 15.415

13º Nakagami, Honda, + 17.437

14º Pirro, Ducati, + 23.714

15º Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 vueltas abajo

- Zarco, Ducati, 5 vueltas detrás

- Mir, Honda, 8 vueltas atrás

- Marini, Ducati, 1ª vuelta no completada

- Pol Espargaró, KTM, 1ª vuelta no completada

- Bradl, Honda, 1ª vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 26 de 40 carreras:

1º Bagnaia, 292 puntos. 2° Martin 279. 3° Bezzecchi 248. 4° Binder 192. 5° Aleix Espargaró 160. 6° Zarco 157. 7° Viñales 138. 8° Marini 135. 9° Miller 109. 10° Alex Márquez 108. 11° Quartararo 105. 12° Morbidelli 77. 13° Oliveira 69. 14° Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Rins 47. 17. Rins 48. 18. Rins 49. 15º Rins 47º 16º Marc Márquez 45º 17º Di Giannantonio 43º 18º Nakagami 40º 19º Pedrosa 32º 20º Raúl Fernández 29º 21º Bastianini 25º 22º Mir 16º 23º Pol Espargaró 11º 24º Savadori 9º 25º Folger 9º 26º Bradl 6º 27º Pirro 5º 27º Petrucci 5º.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1. Ducati, 453 puntos. 2. KTM 253. 3. Aprilia 228. 4. Yamaha 125. 5. Honda 123.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 436 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.