Brad Binder ( KTM) : "Motegi me plaît et la KTM aussi".

Grâce à ses deux quatrièmes places sur le circuit de Buddh, Brad Binder a porté son avance sur Aleix Espargaró, cinquième du championnat, à 32 points. Le pilote officiel Red Bull KTM est maintenant impatient de voir ce qu'il peut faire sur le circuit de Motegi, qui est un véritable "stop and go". Les virages 2 et 10 sont ici des virages à première vitesse. Comme la ligne droite ne fait que 728 km de long, certains pilotes se contentent de cinq vitesses au lieu de six.

"Ce que j'aime le plus dans le Grand Prix du Japon, c'est qu'il est très différent de tous les autres", a constaté le Sud-Africain. "Dès que tu montes dans l'avion et que tu arrives ici, tu as l'impression d'être arrivé dans un autre monde. Le Japon est si propre, si parfait, une sacrée différence par rapport à ce à quoi nous sommes habitués dans le reste du monde. C'est pourquoi je me plais ici".

Le Twin Ring Motegi convient également à Binder : il y a déjà piloté la Red Bull-Ajo-KM en Moto3 en 2014 et en 2016 pour les 3e et 2e places. L'année dernière, il y avait assuré le seul podium KTM-MotoGP au Japon jusqu'à présent : la 2e place, son nouveau coéquipier KTM Jack Miller se tenant alors à ses côtés en tant que vainqueur.

Qu'attend Brad Binder du week-end à venir ? "Après le week-end super difficile de l'Inde, nous comptons aussi sur Motegi, car la KTM s'est vraiment bien adaptée à ce circuit l'an dernier. Bien sûr, nous arrivons avec une moto différente, mais elle est meilleure que celle de 2023. Certes, on ne sait jamais vraiment. Mais jusqu'à présent, nous avons été plus rapides que l'année dernière sur toutes les pistes. Je m'attends à la même chose ce week-end. Je suis prêt à me battre. Je veux absolument faire bonne impression ici".

Car Binder n'a plus gagné de course dominicale à Spielberg depuis 2021. La première de ses deux victoires en MotoGP a été obtenue à Brno en 2020, lors de sa troisième participation totale dans la catégorie reine.

En Inde, on a entendu dire que Binder et son coéquipier KTM Miller pourraient être équipés pour la première fois au Japon des nouveaux châssis en carbone avec lesquels le pilote d'essai Dani Pedrosa s'est classé deux fois quatrième à Misano.

"Je ne sais pas exactement ce que nous avons à disposition ici. Les gars dans le box ne pourraient pas préparer la moto ici avant jeudi. Ils sont encore en plein travail. Et je n'ai pas encore eu le temps de leur parler", a assuré Brad.

Résultats MotoGP, Circuit de Buddh (24.9.) :

1. Bezzecchi, Ducati, 21 rdn en 36:59,157 min.

2. Martin, Ducati, + 8,649 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 8,855

4. Binder, KTM, + 12,643

5. Mir, Honda, + 13,214

6. Zarco, Ducati, + 14,673

7. Morbidelli, Yamaha, + 16,946

8. Viñales, Aprilia, + 17,191

9. Marc Márquez, Honda, + 19,118

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 26,504

11. Nakagami, Honda, + 28,521

12. Oliveira, Aprilia, + 29,088

13. Pol Espargaró, KTM, + 29,728

14e Miller, KTM, + 31,324

15. Bradl, Honda, + 35,782

16e Pirro, Ducati, + 49,242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 tours de retard

- Bagnaia, Ducati, 8 tours de retard

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 tours de retard

- Augusto Fernández, KTM, 15 tours de retard

Résultats MotoGP Sprint, Circuit de Buddh (23.9.) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 19:18,836 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,405

4. Binder, KTM, + 2,904

5. Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6. Quartararo, Yamaha, + 4,327

7. Miller, KTM, + 7,172

8. Viñales, Aprilia, + 8,798

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10. Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11. Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12. Oliveira, Aprilia, + 15,415

13. Nakagami, Honda, + 17,437

14. Pirro, Ducati, + 23,714

15. Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

- Zarco, Ducati, 5 tours de retard

- Mir, Honda, 8 tours de retard

- Marini, Ducati, 1er tour non terminé

- Pol Espargaró, KTM, 1er tour non terminé

- Bradl, Honda, 1er tour non terminé

Classement au championnat du monde après 26 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 292 points. 2. Martin 279. 3. Bezzecchi 248. 4. Binder 192. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 157. 7. Viñales 138. 8. Marini 135. 9. Miller 109. 10. Alex Márquez 108. 11. Quartararo 105. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 453 points. 2. KTM 253. 3. Aprilia 228. 4. Yamaha 125. 5. Honda 123.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 436 points. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.