Brad Binder ( KTM): "Motegi soddisfa me e la KTM".

I due quarti posti di Brad Binder al Buddh Circuit hanno portato a 32 punti il suo vantaggio su Aleix Espargaró, quinto classificato. Ora il noto frenatore ritardatario è ansioso di vedere che tipo di prestazioni può offrire il pilota della Red Bull KTM sul circuito stop-and-go di Motegi. Le curve 2 e 10 sono curve da prima marcia. Dato che il rettilineo è lungo solo 728 km, alcuni piloti si accontentano di 5 marce invece che di sei.

"Quello che mi piace di più del Gran Premio del Giappone è che è molto diverso da tutti gli altri", ha osservato il sudafricano. "Solo salendo sull'aereo e arrivando qui, ti sembra di essere arrivato in un altro mondo. Il Giappone è così pulito, così perfetto, una bella differenza rispetto a ciò a cui siamo abituati nel resto del mondo. Ecco perché mi piace questo posto".

Anche il Twin Ring Motegi è adatto a Binder: qui ha guidato la Red Bull Ajo KTM fino al 3° e al 2° posto in Moto3 nel 2014 e nel 2016. L'anno scorso ha assicurato l'unico podio KTM MotoGP in Giappone fino ad oggi: il 2° posto, con il suo nuovo compagno di squadra KTM Jack Miller accanto a lui come vincitore in quel momento.

Cosa si aspetta Brad Binder dal prossimo fine settimana? "Dopo il durissimo weekend in India, ci aspettiamo molto anche per Motegi, perché la KTM si è adattata molto bene a questo circuito l'anno scorso. Ovviamente la moto è cambiata, ma è migliore di quella del 2023. Non si può mai sapere con certezza. Ma finora siamo stati più veloci dell'anno scorso su tutte le piste. Mi aspetto lo stesso per questo fine settimana. Sono pronto per la battaglia. Voglio davvero fare una buona impressione qui".

Dopotutto, Binder non vince una gara domenicale a Spielberg dal 2021. La prima delle sue due vittorie in MotoGP è arrivata a Brno nel 2020, in quella che era la sua terza uscita nella classe regina.

In India si è parlato del fatto che Binder e il compagno di squadra KTM Miller potrebbero essere equipaggiati con il nuovo telaio in carbonio per la prima volta in Giappone, con il quale il collaudatore Dani Pedrosa è arrivato due volte quarto a Misano.

"Non so esattamente cosa abbiamo a disposizione qui. I ragazzi del box hanno potuto preparare la moto qui solo giovedì. Stanno ancora lavorando a tempo pieno. E non ho ancora avuto il tempo di parlare con loro", ha assicurato Brad.

Risultati MotoGP, Circuito di Buddh (24.9.):

1° Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn in 36:59.157 min.

2° Martin, Ducati, + 8,649 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 8,855

4° Binder, KTM, + 12,643

5° Mir, Honda, + 13.214

6° Zarco, Ducati, + 14.673

7° Morbidelli, Yamaha, + 16.946

8° Viñales, Aprilia, + 17.191

9° Marc Márquez, Honda, + 19.118

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 26.504

11° Nakagami, Honda, + 28.521

12° Oliveira, Aprilia, + 29.088

13° Pol Espargaró, KTM, + 29.728

14° Miller, KTM, + 31.324

15° Bradl, Honda, + 35.782

16° Pirro, Ducati, + 49.242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 giri in meno

- Bagnaia, Ducati, 8 giri in meno

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 giri indietro

- Augusto Fernández, KTM, 15 giri indietro

Risultati MotoGP Sprint, Buddh Circuit (23.9.):

1° Martin, Ducati, 11 giri in 19:18.836 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,405

4° Binder, KTM, + 2,904

5° Bezzecchi, Ducati, + 3.266

6° Quartararo, Yamaha, + 4.327

7° Miller, KTM, + 7.172

8° Viñales, Aprilia, + 8.798

9° Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10° Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11° Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12° Oliveira, Aprilia, + 15.415

13° Nakagami, Honda, + 17,437

14° Pirro, Ducati, + 23.714

15° Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

- Zarco, Ducati, 5 giri indietro

- Mir, Honda, 8 giri indietro

- Marini, Ducati, 1° giro non completato

- Pol Espargaró, KTM, 1° giro non completato

- Bradl, Honda, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 26 gare su 40:

1° Bagnaia, 292 punti. 2° Martin 279. 3° Bezzecchi 248. 4° Binder 192. 5° Aleix Espargaró 160. 6° Zarco 157. 7° Viñales 138. 8° Marini 135. 9° Miller 109. 10° Alex Márquez 108. 11° Quartararo 105. 12° Morbidelli 77. 13° Oliveira 69. 14° Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.

Campionato mondiale costruttori:

1. Ducati, 453 punti. 2° KTM 253. 3° Aprilia 228. 4° Yamaha 125. 5° Honda 123.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 436 punti. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.