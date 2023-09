Brad Binder (KTM): "Motegi agrada-me a mim e à KTM".

Os dois quartos lugares de Brad Binder no Circuito de Buddh aumentaram a sua vantagem sobre o quinto classificado, Aleix Espargaró, para 32 pontos. Agora, o famoso freio tardio está ansioso para ver que tipo de desempenho o piloto de fábrica da Red Bull KTM pode mostrar no circuito de Motegi. As curvas 2 e 10 são curvas de primeira velocidade. Como a reta tem apenas 728 km de comprimento, alguns pilotos contentam-se com 5 mudanças em vez de seis.

"O que eu mais gosto no Grande Prémio do Japão é que é muito diferente de todos os outros", observou o sul-africano. "Só de entrar no avião e depois chegar aqui, sentimo-nos como se tivéssemos chegado a outro mundo. O Japão é tão limpo, tão perfeito, muito diferente daquilo a que estamos habituados no resto do mundo. É por isso que gosto de cá estar".

O Twin Ring Motegi também agrada a Binder: ele conduziu a Red Bull Ajo KTM até ao 3º e 2º lugares em Moto3 em 2014 e 2016. No ano passado, assegurou o único resultado de pódio da KTM MotoGP no Japão até à data: 2º lugar, com o seu novo companheiro de equipa da KTM, Jack Miller, ao seu lado como vencedor na altura.

O que espera Brad Binder do próximo fim de semana? "Depois do fim de semana muito difícil na Índia, estamos com grandes expectativas para Motegi, porque a KTM adaptou-se muito bem a este circuito no ano passado. É claro que vamos com uma mota diferente, mas é melhor do que a de 2023. Nunca se sabe ao certo. Mas até agora temos sido mais rápidos do que no ano passado em todas as pistas. Espero o mesmo para este fim de semana. Estou pronto para a luta. Quero realmente deixar uma boa impressão aqui".

Afinal, Binder não vence uma corrida de domingo em Spielberg desde 2021. A primeira de suas duas vitórias no MotoGP veio em Brno em 2020 - no que foi totalmente sua terceira saída na classe rainha.

Na Índia, falou-se que Binder e o colega de equipa da KTM, Miller, poderiam ser equipados com o novo chassis de carbono pela primeira vez no Japão, com o qual o piloto de testes Dani Pedrosa terminou em quarto lugar duas vezes em Misano.

"Não sei exatamente o que temos disponível aqui. O pessoal das boxes só conseguiu preparar a moto aqui na quinta-feira. Ainda estão a trabalhar a tempo inteiro. E eu ainda não tive tempo de falar com eles", garantiu Brad.

Resultados MotoGP, Circuito de Buddh (24.9.):

1º Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn em 36:59.157 min.

2º Martin, Ducati, + 8,649 s

3º Quartararo, Yamaha, + 8,855

4º Binder, KTM, + 12,643

5º Mir, Honda, + 13,214

6º Zarco, Ducati, + 14,673

7º Morbidelli, Yamaha, + 16.946

8º Viñales, Aprilia, + 17.191

9º Marc Márquez, Honda, + 19.118

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 26,504

11º Nakagami, Honda, + 28,521

12º Oliveira, Aprilia, + 29.088

13º Pol Espargaró, KTM, + 29.728

14º Miller, KTM, + 31.324

15º Bradl, Honda, + 35,782

16º Pirro, Ducati, + 49,242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 voltas abaixo

- Bagnaia, Ducati, menos 8 voltas

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 voltas atrás

- Augusto Fernández, KTM, 15 voltas atrás

Resultados MotoGP Sprint, Circuito de Buddh (23.9.):

1º Martin, Ducati, 11 voltas em 19:18.836 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1,389 seg

3º Marc Márquez, Honda, + 2,405

4º Binder, KTM, + 2.904

5º Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6º Quartararo, Yamaha, + 4,327

7º Miller, KTM, + 7.172

8º Viñales, Aprilia, + 8,798

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10º Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11º Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12º Oliveira, Aprilia, + 15,415

13º Nakagami, Honda, + 17,437

14º Pirro, Ducati, + 23,714

15º Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 voltas abaixo

- Zarco, Ducati, 5 voltas atrás

- Mir, Honda, 8 voltas atrás

- Marini, Ducati, 1ª volta não completada

- Pol Espargaró, KTM, 1ª volta não completada

- Bradl, Honda, 1ª volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 26 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 292 pontos. 2º Martin 279. 3º Bezzecchi 248. 4º Binder 192. 5º Aleix Espargaró 160. 6º Zarco 157. 7º Viñales 138. 8º Marini 135. 9º Miller 109. 10º Alex Márquez 108. 11º Quartararo 105. 12º Morbidelli 77. 13º Oliveira 69. 14º Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1. Ducati, 453 pontos. 2º KTM 253. 3º Aprilia 228. 4º Yamaha 125. 5º Honda 123.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 436 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.