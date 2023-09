Aleix Espargaró: "Nunca he sido pesimista, con una excepción

Al menos el problema del calor no debería asolar a Aprilia en el GP de Japón de este fin de semana, pero Aleix Espargaró no espera ningún milagro con la RS-GP en Motegi. ¿Cree que Honda puede hacerlo mejor?

A pesar de que el Circuito Internacional de Buddh, cerca de Nueva Delhi, era nuevo para todos, Aprilia experimentó una sensación de déjà vu el pasado fin de semana, ya que la gira asiática del fabricante con sede en Noale arrancó con cualquier cosa menos su mejor rendimiento, como hace un año en el extranjero, cuando Aleix Espargaró y el rendimiento de la RS-GP cayeron en picado.

El español de 34 años viajó de India a Japón sin puntos tras una caída en el sprint y un abandono técnico el domingo, ahora está a 32 puntos del cuarto clasificado del Campeonato del Mundo, Brad Binder. El bicampeón de la temporada no cree que las temperaturas relativamente más frescas de Mobility Resort Motegi ("¡Hace calor para los estándares de Motegi!") vayan a resolver todos sus problemas. "En las carreras realmente calurosas tenemos problemas con el calor, ha sido así durante cuatro o cinco temporadas. En términos de temperatura de la pista será mejor aquí, pero en general no es nuestra mejor pista".

De hecho, Aprilia nunca ha terminado más arriba del 7º puesto en Motegi (por Álvaro Bautista en 2016, Aleix Espargaró en 2017 y Maverick Viñales en 2022).

No obstante, Maverick Viñales y Raúl Fernández, compañeros de marca de Espargaró, afrontan el GP de Japón con mucha confianza. "Vale, entonces habrá que estar con ellos", sonrió Aleix. Luego dejó claro: "No soy ni positivo ni pesimista; nunca soy pesimista, aparte de Austria. Pero si miras el trazado [de Motegi], tiene más de Austria que de Argentina, ya me entiendes..."

"Claro que es bueno ser positivo desde la cabeza. Eso es una cosa, pero también hay que ser realista", subrayó Aleix Espargaró. "Esta es una pista de stop and go y nos cuesta frenar la moto -a los cuatro pilotos de Aprilia, eso seguro- y no tenemos el mejor par motor de la categoría. Así que está claro que no va a ser fácil".

Después de todo, Aprilia debería estar un paso por delante en la puesta a punto de la RS-GP para pistas como ésta que hace un año. "El año pasado empezamos aquí con nuestra puesta a punto base después de rodar en Aragón y perdimos mucho tiempo. Este año empezaremos con una puesta a punto que hemos intentado elaborar como una especie de "configuración de parada y arranque". El equilibrio y la distribución del peso son un poco diferentes, así que esperamos que eso nos ayude al principio", ha revelado el tricampeón de MotoGP.

Aleix Espargaró también se refiere a la experiencia del pasado fin de semana: "En Buddh, en una pista con mucho stop-and-go, fui muy competitivo en carrera. Me sentí muy orgulloso del paso que dimos. En Austria tampoco fue tan mal. Todavía no es fantástico, pero es mejor".

Mientras que la RS-GP tiene problemas con los circuitos de stop-and-go, Honda se presentó inesperadamente fuerte en la India, con Marc Márquez tercero en el Sprint y Joan Mir quinto en el Gran Premio. ¿Qué cree el piloto oficial de Aprilia que harán los japoneses en su GP de casa? "La Honda es una moto en la que, desde fuera, la falta de agarre es el problema. En una pista de 'stop and go', donde no se usa tanto el neumático trasero, quizá puedan ser fuertes. Marc es uno de los mejores pilotos -si no el mejor- con los frenos. Creo que pueden ser fuertes. Por eso, el GP de casa también es siempre una buena motivación".

Resultados MotoGP, Circuito de Buddh (24.9.):

1º Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn en 36:59.157 min.

2º Martin, Ducati, + 8.649 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 8,855

4º Binder, KTM, + 12,643

5º Mir, Honda, + 13.214

6º Zarco, Ducati, + 14,673

7º Morbidelli, Yamaha, + 16.946

8º Viñales, Aprilia, + 17.191

9º Marc Márquez, Honda, + 19.118

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 26.504

11º Nakagami, Honda, + 28.521

12º Oliveira, Aprilia, + 29.088

13º Pol Espargaró, KTM, + 29.728

14º Miller, KTM, + 31.324

15º Bradl, Honda, + 35.782

16º Pirro, Ducati, + 49.242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 vueltas abajo

- Bagnaia, Ducati, 8 vueltas abajo

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 vueltas detrás

- Augusto Fernández, KTM, a 15 vueltas

Resultados MotoGP Sprint, Circuito de Buddh (23.9.):

1º Martin, Ducati, 11 rdsn en 19:18.836 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1.389 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2,405

4º Binder, KTM, + 2.904

5º Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6º Quartararo, Yamaha, + 4,327

7º Miller, KTM, + 7.172

8º Viñales, Aprilia, + 8.798

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10º Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11º Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12º Oliveira, Aprilia, + 15.415

13º Nakagami, Honda, + 17.437

14º Pirro, Ducati, + 23.714

15º Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 vueltas abajo

- Zarco, Ducati, 5 vueltas detrás

- Mir, Honda, 8 vueltas atrás

- Marini, Ducati, 1ª vuelta no completada

- Pol Espargaró, KTM, 1ª vuelta no completada

- Bradl, Honda, 1ª vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 26 de 40 carreras:

1º Bagnaia, 292 puntos. 2° Martin 279. 3° Bezzecchi 248. 4° Binder 192. 5° Aleix Espargaró 160. 6° Zarco 157. 7° Viñales 138. 8° Marini 135. 9° Miller 109. 10° Alex Márquez 108. 11° Quartararo 105. 12° Morbidelli 77. 13° Oliveira 69. 14° Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Rins 47. 17. Rins 48. 18. Rins 49. 15º Rins 47º 16º Marc Márquez 45º 17º Di Giannantonio 43º 18º Nakagami 40º 19º Pedrosa 32º 20º Raúl Fernández 29º 21º Bastianini 25º 22º Mir 16º 23º Pol Espargaró 11º 24º Savadori 9º 25º Folger 9º 26º Bradl 6º 27º Pirro 5º 27º Petrucci 5º.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1. Ducati, 453 puntos. 2. KTM 253. 3. Aprilia 228. 4. Yamaha 125. 5. Honda 123.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 436 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.