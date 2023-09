Aleix Espargaró : jamais pessimiste, à une exception près

Même si le circuit international de Buddh, près de New Delhi, était nouveau pour tout le monde, Aprilia a vécu une certaine impression de déjà-vu le week-end dernier, car le constructeur de Noale n'a pas réussi à entamer sa tournée asiatique comme il l'avait fait il y a un an outre-mer, lorsque les performances d'Aleix Espargaró et de la RS-GP s'étaient effondrées.

Après une chute au sprint et un abandon technique dimanche, l'Espagnol de 34 ans a quitté l'Inde pour le Japon sans marquer de points et avec 32 points de retard sur le quatrième du championnat Brad Binder. Le double vainqueur de la saison ne pense pas que les températures relativement plus fraîches du Mobility Resort Motegi ("Pour des conditions de Motegi, c'est chaud !") résoudront tous les problèmes. "Dans les courses vraiment chaudes, nous avons des difficultés, nous avons des problèmes avec la chaleur, c'est comme ça depuis quatre ou cinq saisons. Du point de vue de la température de la piste, ce sera mieux ici, mais en général, ce n'est pas notre meilleur circuit".

En effet, Aprilia n'a jamais dépassé la septième place à Motegi (par Álvaro Bautista en 2016, Aleix Espargaró en 2017 et Maverick Viñales en 2022).

Les collègues de marque d'Espargaró, Maverick Viñales et Raúl Fernández, attendent néanmoins le GP du Japon avec une grande confiance. "D'accord, alors nous devons nous en tenir à eux", a déclaré Aleix en souriant. Puis il a été clair : "Je ne suis ni positif ni pessimiste - je ne suis jamais pessimiste, à l'exception de l'Autriche. Mais quand on regarde le tracé [de Motegi], il ressemble plus à l'Autriche qu'à l'Argentine, si vous voyez ce que je veux dire..."

"Bien sûr, c'est bien d'être positif dans sa tête. C'est une chose, mais il faut aussi être réaliste", soulignait Aleix Espargaró, "c'est un circuit stop-and-go et nous avons du mal à freiner la moto - les quatre pilotes Aprilia, c'est sûr - et nous n'avons pas le meilleur couple du plateau. Il est donc clair que cela ne sera pas facile".

Toujours est-il qu'Aprilia devrait avoir fait un pas de plus qu'il y a un an en ce qui concerne les réglages de la RS-GP pour ce type de circuit. "L'année dernière, nous avons commencé ici avec notre set-up de base après avoir roulé en Aragón et nous avons perdu beaucoup de temps. Cette année, nous allons commencer avec un set-up que nous avons essayé d'élaborer comme une sorte de 'stop-and-go setting'. L'équilibre et la répartition des masses sont un peu différents, espérons que cela nous aidera au début", a révélé le triple vainqueur du MotoGP.

Aleix Espargaró se réfère également à l'expérience du week-end dernier : "A Buddh, sur un circuit avec beaucoup de stop-and-go, j'ai été très compétitif en course. J'étais très fier du pas que nous avions fait. En Autriche, ce n'était pas si mal non plus. Ce n'est pas encore fantastique, mais c'est mieux".

Alors que la RS-GP a du mal avec les circuits "stop and go", Honda s'est présentée de manière inattendue en Inde avec la troisième place de Marc Márquez au sprint et la cinquième place de Joan Mir en Grand Prix. De quoi le pilote d'usine Aprilia croit-il les Japonais capables lors du GP à domicile ? "Vu de l'extérieur, le problème de la Honda est le manque d'adhérence. Sur un circuit de type "stop and GP", où l'on sollicite moins longtemps le pneu arrière, ils peuvent peut-être être forts. Marc est l'un des meilleurs pilotes - si ce n'est le meilleur - sur les freins. Je pense qu'ils peuvent être forts. En plus, le GP à domicile est toujours une bonne motivation".

Résultats MotoGP, Circuit de Buddh (24.9.) :

1. Bezzecchi, Ducati, 21 rdn en 36:59,157 min.

2. Martin, Ducati, + 8,649 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 8,855

4. Binder, KTM, + 12,643

5. Mir, Honda, + 13,214

6. Zarco, Ducati, + 14,673

7. Morbidelli, Yamaha, + 16,946

8. Viñales, Aprilia, + 17,191

9. Marc Márquez, Honda, + 19,118

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 26,504

11. Nakagami, Honda, + 28,521

12. Oliveira, Aprilia, + 29,088

13. Pol Espargaró, KTM, + 29,728

14e Miller, KTM, + 31,324

15. Bradl, Honda, + 35,782

16e Pirro, Ducati, + 49,242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 tours de retard

- Bagnaia, Ducati, 8 tours de retard

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 tours de retard

- Augusto Fernández, KTM, 15 tours de retard

Résultats MotoGP Sprint, Circuit de Buddh (23.9.) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 19:18,836 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,405

4. Binder, KTM, + 2,904

5. Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6. Quartararo, Yamaha, + 4,327

7. Miller, KTM, + 7,172

8. Viñales, Aprilia, + 8,798

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10. Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11. Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12. Oliveira, Aprilia, + 15,415

13. Nakagami, Honda, + 17,437

14. Pirro, Ducati, + 23,714

15. Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

- Zarco, Ducati, 5 tours de retard

- Mir, Honda, 8 tours de retard

- Marini, Ducati, 1er tour non terminé

- Pol Espargaró, KTM, 1er tour non terminé

- Bradl, Honda, 1er tour non terminé

Classement au championnat du monde après 26 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 292 points. 2. Martin 279. 3. Bezzecchi 248. 4. Binder 192. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 157. 7. Viñales 138. 8. Marini 135. 9. Miller 109. 10. Alex Márquez 108. 11. Quartararo 105. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 453 points. 2. KTM 253. 3. Aprilia 228. 4. Yamaha 125. 5. Honda 123.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 436 points. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.