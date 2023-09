Aleix Espargaró: mai stato pessimista, con un'unica eccezione

Almeno il problema del calore non dovrebbe affliggere l'Aprilia nel GP del Giappone di questo fine settimana, ma Aleix Espargaró non si aspetta miracoli con la RS-GP a Motegi. Pensa che la Honda possa fare meglio?

Anche se il Buddh International Circuit vicino a Nuova Delhi era nuovo per tutti, Aprilia ha vissuto un senso di déjà vu lo scorso fine settimana, quando il tour asiatico della Casa di Noale ha preso il via con prestazioni tutt'altro che ottimali, proprio come un anno fa oltreoceano, quando Aleix Espargaró e la RS-GP sono crollati.

Il 34enne spagnolo è passato dall'India al Giappone senza punti, dopo una caduta in volata e un ritiro tecnico domenica, ed è ora a 32 punti dal quarto classificato del campionato mondiale Brad Binder. Il due volte vincitore della stagione non crede che le temperature relativamente più fresche del Mobility Resort Motegi ("Fa caldo per gli standard di Motegi!") risolveranno tutti i suoi problemi. "Nelle gare molto calde facciamo fatica, abbiamo problemi con il caldo, è così da quattro o cinque stagioni. In termini di temperature della pista sarà meglio qui, ma in generale non è la nostra pista migliore".

In effetti, Aprilia non ha mai ottenuto un piazzamento superiore al 7° posto a Motegi (da Álvaro Bautista nel 2016, Aleix Espargaró nel 2017 e Maverick Viñales nel 2022).

I colleghi di marca di Espargaró, Maverick Viñales e Raúl Fernández, guardano comunque con grande fiducia al GP del Giappone. "Ok, allora dovremo stare con loro", ha sorriso Aleix. Poi ha chiarito: "Non sono né positivo né pessimista - non sono mai pessimista, a parte l'Austria. Ma se si guarda al tracciato [di Motegi], c'è più Austria che Argentina, se capite cosa intendo...".

"Naturalmente è bene essere positivi fin dalla testa. È una cosa, ma bisogna anche essere realisti", ha sottolineato Aleix Espargaró. "Questa è una pista stop-and-go e noi facciamo fatica a rallentare la moto - tutti e quattro i piloti Aprilia, questo è certo - e non abbiamo la coppia migliore del campo. Quindi è chiaro che non sarà facile".

Dopotutto, Aprilia dovrebbe essere un passo avanti nella messa a punto della RS-GP per circuiti come questo rispetto a un anno fa. "L'anno scorso abbiamo iniziato qui con il nostro assetto base dopo aver girato ad Aragón e abbiamo perso molto tempo. Quest'anno partiremo con un assetto che abbiamo cercato di elaborare come una sorta di "impostazione stop-and-go". Il bilanciamento e la distribuzione dei pesi sono un po' diversi, quindi speriamo che questo ci aiuti all'inizio", ha rivelato il tre volte vincitore della MotoGP.

Anche Aleix Espargaró fa riferimento all'esperienza dello scorso fine settimana: "A Buddh, su una pista con molti stop-and-go, sono stato molto competitivo in gara. Sono stato molto orgoglioso del passo che abbiamo fatto. Anche in Austria non è andata male. Non è ancora fantastico, ma è migliorato".

Mentre la RS-GP fatica sulle piste stop-and-go, la Honda si è presentata inaspettatamente forte in India, con Marc Márquez che ha concluso terzo nella Sprint e Joan Mir quinto nel Gran Premio. Cosa pensa il pilota ufficiale Aprilia che i giapponesi faranno nel GP di casa? "La Honda è una moto dove, dall'esterno, la mancanza di grip è il problema. Su una pista stop-and-go, dove non si usa a lungo la gomma posteriore, forse possono essere forti. Marc è uno dei migliori piloti - se non il migliore - sui freni. Penso che possano essere forti. Per questo, il GP di casa è sempre una buona motivazione".

Risultati MotoGP, Circuito di Buddh (24.9.):

1° Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn in 36:59.157 min.

2° Martin, Ducati, + 8,649 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 8,855

4° Binder, KTM, + 12,643

5° Mir, Honda, + 13.214

6° Zarco, Ducati, + 14.673

7° Morbidelli, Yamaha, + 16.946

8° Viñales, Aprilia, + 17.191

9° Marc Márquez, Honda, + 19.118

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 26.504

11° Nakagami, Honda, + 28.521

12° Oliveira, Aprilia, + 29.088

13° Pol Espargaró, KTM, + 29.728

14° Miller, KTM, + 31.324

15° Bradl, Honda, + 35.782

16° Pirro, Ducati, + 49.242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 giri in meno

- Bagnaia, Ducati, 8 giri in meno

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 giri indietro

- Augusto Fernández, KTM, 15 giri indietro

Risultati MotoGP Sprint, Buddh Circuit (23.9.):

1° Martin, Ducati, 11 giri in 19:18.836 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,405

4° Binder, KTM, + 2,904

5° Bezzecchi, Ducati, + 3.266

6° Quartararo, Yamaha, + 4.327

7° Miller, KTM, + 7.172

8° Viñales, Aprilia, + 8.798

9° Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10° Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11° Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12° Oliveira, Aprilia, + 15.415

13° Nakagami, Honda, + 17,437

14° Pirro, Ducati, + 23.714

15° Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

- Zarco, Ducati, 5 giri indietro

- Mir, Honda, 8 giri indietro

- Marini, Ducati, 1° giro non completato

- Pol Espargaró, KTM, 1° giro non completato

- Bradl, Honda, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 26 gare su 40:

1° Bagnaia, 292 punti. 2° Martin 279. 3° Bezzecchi 248. 4° Binder 192. 5° Aleix Espargaró 160. 6° Zarco 157. 7° Viñales 138. 8° Marini 135. 9° Miller 109. 10° Alex Márquez 108. 11° Quartararo 105. 12° Morbidelli 77. 13° Oliveira 69. 14° Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.



Campionato mondiale costruttori:

1. Ducati, 453 punti. 2° KTM 253. 3° Aprilia 228. 4° Yamaha 125. 5° Honda 123.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 436 punti. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.