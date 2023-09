Aleix Espargaró: Nunca foi pessimista, com uma exceção

Pelo menos o problema do calor não deverá afetar a Aprilia no GP do Japão deste fim de semana, mas Aleix Espargaró não está à espera de milagres com a RS-GP em Motegi. Será que ele acha que a Honda pode fazer melhor?

Apesar de o Circuito Internacional de Buddh, perto de Nova Deli, ser novo para todos, a Aprilia viveu uma sensação de déjà vu no passado fim de semana, com a digressão asiática do construtor de Noale a arrancar com tudo menos o seu melhor desempenho, tal como há um ano atrás, quando Aleix Espargaró e a RS-GP viram o seu desempenho cair a pique.

O espanhol de 34 anos viajou da Índia para o Japão sem pontos depois de uma queda no sprint e de uma desistência técnica no domingo, estando agora a 32 pontos do quarto classificado do Campeonato do Mundo, Brad Binder. O bicampeão da temporada não acredita que as temperaturas comparativamente mais frescas do Mobility Resort Motegi ("Está quente para os padrões de Motegi!") vão resolver todos os seus problemas. "Nas corridas muito quentes temos dificuldades, temos problemas com o calor, tem sido assim há quatro ou cinco épocas. Em termos de temperatura da pista vai ser melhor aqui, mas em geral não é a nossa melhor pista."

De facto, a Aprilia nunca terminou acima do 7º lugar em Motegi (por Álvaro Bautista em 2016, Aleix Espargaró em 2017 e Maverick Viñales em 2022).

Os colegas de marca de Espargaró, Maverick Viñales e Raúl Fernández, estão, no entanto, a encarar o GP do Japão com grande confiança. "Está bem, então vamos ter de ficar com eles", sorriu Aleix. Depois esclareceu: "Não estou nem positivo nem pessimista - nunca sou pessimista, exceto na Áustria. Mas se olharmos para o traçado [de Motegi], tem mais de Áustria do que de Argentina, se é que me entendem..."

"Claro que é bom ser positivo de cabeça. É uma coisa, mas também temos de ser realistas", sublinhou Aleix Espargaró. "Esta é uma pista de pára-arranca e estamos a lutar para abrandar a moto - todos os quatro pilotos da Aprilia, isso é certo - e não temos o melhor binário da pista. Por isso, é óbvio que não vai ser fácil".

Afinal de contas, a Aprilia deve estar um passo à frente na configuração do RS-GP para pistas como esta do que há um ano. "No ano passado começámos aqui com a nossa configuração base depois de termos rodado em Aragão e perdemos muito tempo. Este ano vamos começar com uma afinação que tentámos trabalhar como uma espécie de "afinação stop-and-go". O equilíbrio e a distribuição de peso são um pouco diferentes, por isso esperamos que isso nos ajude no início", revelou o três vezes vencedor de MotoGP.

Aleix Espargaró também se refere à experiência do último fim de semana: "Em Buddh, numa pista com muito stop-and-go, fui muito competitivo na corrida. Fiquei muito orgulhoso com o passo que demos. Na Áustria também não foi muito mau. Ainda não está fantástico, mas está melhor."

Enquanto a RS-GP se debate com pistas de pára-arranca, a Honda apresentou-se inesperadamente forte na Índia com Marc Márquez a terminar em terceiro no Sprint e Joan Mir em quinto no Grande Prémio. O que é que o piloto de fábrica da Aprilia pensa que os japoneses vão fazer no seu GP caseiro? "A Honda é uma moto em que, de fora, a falta de aderência é o problema. Numa pista de pára-arranca, onde não se usa o pneu traseiro durante muito tempo, talvez eles possam ser fortes. O Marc é um dos melhores pilotos - se não o melhor - nos travões. Penso que podem ser fortes. Para isso, o GP em casa também é sempre uma boa motivação."

Resultados MotoGP, Circuito de Buddh (24.9.):

1º Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn em 36:59.157 min.

2º Martin, Ducati, + 8,649 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 8,855

4º Binder, KTM, + 12,643

5º Mir, Honda, + 13,214

6º Zarco, Ducati, + 14,673

7º Morbidelli, Yamaha, + 16.946

8º Viñales, Aprilia, + 17.191

9º Marc Márquez, Honda, + 19.118

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 26,504

11º Nakagami, Honda, + 28,521

12º Oliveira, Aprilia, + 29.088

13º Pol Espargaró, KTM, + 29.728

14º Miller, KTM, + 31.324

15º Bradl, Honda, + 35,782

16º Pirro, Ducati, + 49,242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 voltas abaixo

- Bagnaia, Ducati, 8 voltas abaixo

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 voltas atrás

- Augusto Fernández, KTM, 15 voltas atrás

Resultados MotoGP Sprint, Circuito de Buddh (23.9.):

1º Martin, Ducati, 11 voltas em 19:18.836 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1,389 seg

3º Marc Márquez, Honda, + 2,405

4º Binder, KTM, + 2.904

5º Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6º Quartararo, Yamaha, + 4,327

7º Miller, KTM, + 7.172

8º Viñales, Aprilia, + 8,798

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10º Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11º Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12º Oliveira, Aprilia, + 15,415

13º Nakagami, Honda, + 17,437

14º Pirro, Ducati, + 23,714

15º Morbidelli, Yamaha, + 36,468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 voltas abaixo

- Zarco, Ducati, 5 voltas atrás

- Mir, Honda, 8 voltas atrás

- Marini, Ducati, 1ª volta não completada

- Pol Espargaró, KTM, 1ª volta não completada

- Bradl, Honda, 1ª volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 26 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 292 pontos. 2º Martin 279. 3º Bezzecchi 248. 4º Binder 192. 5º Aleix Espargaró 160. 6º Zarco 157. 7º Viñales 138. 8º Marini 135. 9º Miller 109. 10º Alex Márquez 108. 11º Quartararo 105. 12º Morbidelli 77. 13º Oliveira 69. 14º Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1. Ducati, 453 pontos. 2º KTM 253. 3º Aprilia 228. 4º Yamaha 125. 5º Honda 123.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 436 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.