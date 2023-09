Alex Rins "en forma" para Motegi: "Lo vemos como un test"

Alex Rins decidió viajar al GP de Japón con poca antelación después de pasar una revisión médica en Madrid el martes. El jueves, de hecho, recibió el visto bueno de los médicos de carrera en Motegi para volver a subirse a su moto de MotoGP el viernes por primera vez desde su grave caída en el sprint de Mugello el 10 de junio.

"Me siento bien y estoy contento de estar aquí", subrayó el piloto español de 27 años en el Mobility Resort de Motegi el jueves. "Hace dos días estuve en el hospital de Madrid y hablé con los médicos. Comparamos las radiografías y la diferencia era enorme respecto a las imágenes de hace un mes. El hueso es más fuerte y más estable, lo que son buenas noticias. Así que decidimos pasar al siguiente paso, y el siguiente paso es volver a subirme a una moto de MotoGP. No sabemos si será doloroso o no. He pasado el control médico de aptitud, ya veremos mañana".

Sobre el procedimiento de la revisión obligatoria con los médicos de carrera, el piloto del LCR Honda informó: "Los médicos de MotoGP lo siguen muy de cerca cuando un piloto se lesiona. También hablaron con mis médicos en Madrid. Luego estuve aquí con los médicos de pista y del Campeonato del Mundo, evaluaron la pierna y probaron algunos movimientos y la fuerza."

¿Así que el ganador de Austin no tuvo que saltar ni correr? "No, no tengo que correr encima de la moto", dijo entre risas.

Rins sigue apoyándose en una muleta en el paddock de Motegi. "Puedo andar más o menos con normalidad, pero rodar a 300 km/h es otra cosa", sabe. "El objetivo principal es ver si es doloroso o no", admite de cara a su primera sesión de MotoGP tras 110 días de reposo forzado. "Puede pasar que el dolor sea súper fuerte y no podamos continuar el sábado y el domingo. Eso puede pasar. Pero lo vemos como un test. Hemos venido a probarme. Este es otro paso adelante en mi rehabilitación".

"Es más por el dolor que por la fuerza", explicó el catalán. "Había perdido toda la fuerza muscular, pero ahora vuelvo a estar en buena forma, en buena forma para trabajar con pesas en el gimnasio, no sobre la moto", matizó a continuación. "Hacía mucho tiempo que no montaba en esta moto. Es cierto que mi masa muscular aún no es la misma, pero he estado entrenando normalmente en el gimnasio durante las últimas dos o tres semanas. Pilotar una MotoGP es una cosa completamente diferente".

Después de probar con una Fireblade en MotorLand Aragón a principios de este mes, donde el dolor seguía siendo demasiado, Rins está haciendo un nuevo intento sobre la RC213V. "En Aragón era muy doloroso en los cambios de dirección y en las curvas a derechas. Pero Aragón fue quizá demasiado agresivo: la curva 1, el cambio de dirección, dos curvas rápidas a la derecha... Ha pasado un mes desde ese test. Ya veremos".

Pero, ¿por qué tanta prisa, a pesar de que Rins no está luchando por un puesto en el Campeonato del Mundo y, además, dejará Honda al final de la temporada? "Quiero saber qué pasa con mi pierna", responde el seis veces ganador de MotoGP. "Los médicos me han hecho la misma pregunta y les he dicho que si podemos ver una diferencia ahora, quiero sentirla".

"Llevo unas semanas entrenando con normalidad, como ya he dicho, pero no podemos probar una MotoGP en casa. Desgraciadamente ahora estamos en Japón, es un largo camino -16 horas de avión- y quizás mañana me pegue fuerte el jet lag", intervino Rins con una sonrisa. "Pero es mejor recibir este feedback aquí en Japón que en Indonesia", se refería al próximo Gran Premio dentro de quince días.