Alex Rins "en forme" pour le Motegi : "Nous le considérons comme un test".

Alex Rins a décidé de se rendre au GP du Japon à la dernière minute, après un contrôle mardi à Madrid. Jeudi, il a effectivement reçu l'autorisation des médecins de course à Motegi pour enfourcher vendredi sa moto MotoGP pour la première fois depuis sa grave chute lors du sprint du Mugello le 10 juin.

"Je me sens bien et je suis heureux d'être ici", a souligné l'Espagnol de 27 ans jeudi au Mobility Resort Motegi. "Il y a deux jours, j'étais à l'hôpital à Madrid et j'ai parlé avec les médecins. Nous avons comparé les radiographies et la différence était énorme par rapport aux images prises il y a un mois. L'os est plus fort et plus stable, c'est une bonne nouvelle. Nous avons donc décidé de passer à l'étape suivante - et la prochaine étape est de remonter sur une moto MotoGP. Nous ne savons pas si ce sera douloureux ou non. J'ai passé le contrôle médical de condition physique et nous verrons demain".

Concernant le déroulement du contrôle obligatoire chez les médecins de course, le pilote LCR-Honda a rapporté : "Les médecins du MotoGP suivent de très près lorsqu'un pilote est blessé. Ils ont également parlé à mes médecins à Madrid. Ensuite, je suis venu ici avec les médecins du circuit et du championnat du monde, ils ont examiné la jambe et ont testé certains mouvements et la force".

Le vainqueur d'Austin n'a donc pas eu besoin de sauter ou de courir ? "Non, je n'ai pas besoin de courir sur la moto", a-t-il fait remarquer en riant.

Même dans le paddock de Motegi, Rins s'appuie toujours sur une béquille. "Je peux marcher plus ou moins normalement, mais rouler à 300 km/h, c'est une autre histoire", sait-il. "L'objectif principal est de voir si c'est douloureux ou non", a-t-il reconnu en évoquant sa première séance de MotoGP après 110 jours de repos forcé. "Il peut arriver que la douleur soit super forte et que nous ne puissions pas continuer samedi et dimanche. Cela peut arriver. Mais nous considérons cela comme un test. Nous sommes venus ici pour me tester moi-même. C'est un autre pas en avant dans ma rééducation".

"C'est plus une question de douleur que de force", a expliqué le Catalan. "J'avais perdu toute ma force musculaire, mais je suis maintenant de retour en bonne forme - une bonne forme pour travailler avec des poids à la salle de sport, pas sur la moto", a-t-il ensuite nuancé. "Je n'ai pas conduit cette moto depuis longtemps. Il est certain que ma masse musculaire n'est pas encore la même, mais je me suis entraîné normalement à la salle de sport ces deux ou trois dernières semaines. Mais piloter une moto MotoGP est une toute autre affaire".

Après un test sur une Fireblade au MotorLand Aragón au début du mois, où les douleurs étaient encore trop fortes, Rins fait une nouvelle tentative sur la RC213V. "En Aragón, c'était très douloureux dans les changements de direction et dans les virages à droite. Mais Aragón était peut-être aussi trop agressif - le virage 1, le changement de direction, deux virages rapides à droite... Un mois s'est écoulé depuis ce test. Nous verrons bien".

Mais pourquoi se presser alors que Rins ne se bat pas pour une place de choix au championnat du monde et que, de surcroît, il quittera Honda à la fin de la saison ? "Je veux un retour d'information sur ma jambe", a répondu le sextuple vainqueur du MotoGP. "Les médecins m'ont posé la même question et je leur ai dit : si nous pouvons voir une différence maintenant, je veux la sentir".

"Comme je l'ai dit, je m'entraîne normalement depuis quelques semaines déjà, mais nous ne pouvons pas tester une moto MotoGP à la maison. Malheureusement, c'est le Japon maintenant, c'est un long voyage - 16 heures d'avion - et peut-être que je serai durement touché par le décalage horaire demain", a lancé Rins en souriant. "Mais c'est mieux d'avoir ce retour ici au Japon qu'en Indonésie", a-t-il ajouté en faisant référence au prochain Grand Prix dans deux semaines.