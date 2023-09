Alex Rins "in forma" per Motegi: "Lo vediamo come un test".

110 giorni dopo la doppia frattura di tibia e perone, il pilota LCR Honda Alex Rins ha ottenuto il via libera per il suo ritorno in MotoGP giovedì a Motegi. Ma solo il tempo ci dirà se riuscirà a resistere per tutto il weekend.

Alex Rins ha deciso di recarsi al GP del Giappone con poco preavviso dopo un controllo a Madrid martedì. Giovedì ha ricevuto l'autorizzazione dai medici di gara a Motegi per tornare in sella alla sua MotoGP venerdì per la prima volta dopo il grave incidente in volata al Mugello del 10 giugno.

"Mi sento bene e sono felice di essere qui", ha sottolineato il 27enne spagnolo al Mobility Resort di Motegi giovedì. "Due giorni fa ero in ospedale a Madrid e ho parlato con i medici. Abbiamo confrontato le radiografie e la differenza era enorme rispetto alle immagini di un mese fa. L'osso è più forte e più stabile, e questa è una buona notizia. Abbiamo quindi deciso di passare alla fase successiva, che è quella di tornare a guidare una MotoGP. Non sappiamo se sarà doloroso o meno. Ho superato la visita medica di idoneità, poi vedremo domani".

Per quanto riguarda la procedura di controllo obbligatorio con i medici di gara, il pilota del Team LCR Honda ha riferito: "I medici della MotoGP seguono molto da vicino quando un pilota è infortunato. Hanno parlato anche con i miei medici a Madrid. Poi sono stato qui con i medici della pista e del Campionato del Mondo, che hanno valutato la gamba e testato alcuni movimenti e la forza".

Quindi il vincitore di Austin non ha dovuto saltare o correre? "No, non devo correre in bicicletta", ha detto ridendo.

Rins si appoggia ancora a una stampella nel paddock di Motegi. "Riesco a camminare più o meno normalmente, ma correre a 300 km/h è un'altra cosa", ha detto. "L'obiettivo principale è vedere se è doloroso o meno", ha ammesso, guardando alla sua prima sessione di MotoGP dopo 110 giorni di riposo forzato. "Può succedere che il dolore sia fortissimo e che non si possa continuare sabato e domenica. Può succedere. Ma per noi questo è un test. Siamo venuti qui per mettermi alla prova. Questo è un altro passo avanti nella mia riabilitazione".

"È più il dolore che la forza", ha spiegato il catalano. "Avevo perso tutta la forza muscolare, ma ora sono tornato in buona forma - in buona forma per lavorare con i pesi in palestra, non sulla moto", ha poi qualificato. "Non vado in bici da molto tempo. Sicuramente la mia massa muscolare non è ancora la stessa, ma nelle ultime due o tre settimane mi sono allenato normalmente in palestra. Guidare una MotoGP, però, è una cosa completamente diversa".

Dopo aver provato una Fireblade al MotorLand Aragón all'inizio del mese, dove il dolore era ancora troppo forte, Rins sta facendo un nuovo tentativo con la RC213V. "Ad Aragón era molto doloroso nei cambi di direzione e nelle curve a destra. Ma Aragón era forse troppo aggressiva: la curva 1, il cambio di direzione, due curve a destra veloci... È passato un mese da quel test. Vedremo".

Ma perché tanta fretta, anche se Rins non sta lottando per un posto di rilievo nel Campionato del Mondo e lascerà la Honda a fine stagione? "Voglio un feedback dalla mia gamba", ha risposto il sei volte vincitore della MotoGP. "I medici mi hanno fatto la stessa domanda e ho detto loro che se ora si vede una differenza, voglio sentirla".

"Mi sto allenando normalmente da qualche settimana, come ho detto, ma non possiamo testare una MotoGP a casa. Purtroppo ora siamo in Giappone, la strada è lunga - 16 ore di aereo - e forse domani sarò colpito dal jet lag", ha aggiunto Rins con un sorriso. "Ma è meglio ottenere questo feedback qui in Giappone che in Indonesia", riferendosi al prossimo Gran Premio che si terrà tra quindici giorni.