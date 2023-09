Alex Rins "apto" para Motegi: "Encaramos isto como um teste"

Alex Rins decidiu viajar para o GP do Japão em cima da hora depois de um check-up em Madrid na terça-feira. Na quinta-feira, recebeu autorização dos médicos da corrida em Motegi para voltar à sua moto de MotoGP na sexta-feira, pela primeira vez desde a grave queda no sprint em Mugello, a 10 de junho.

"Sinto-me bem e estou feliz por estar aqui", sublinhou o espanhol de 27 anos no Mobility Resort Motegi, na quinta-feira. "Há dois dias estive no hospital em Madrid e falei com os médicos. Comparámos as radiografias e a diferença era enorme em relação às imagens de há um mês. O osso está mais forte e mais estável, o que é uma boa notícia. Por isso, decidimos avançar para o próximo passo - e o próximo passo é voltar a montar uma moto de MotoGP. Não sabemos se vai ser doloroso ou não. Passei no exame médico, veremos amanhã".

Sobre o procedimento do controlo obrigatório com os médicos da corrida, o piloto da LCR Honda referiu: "Os médicos do MotoGP acompanham muito de perto quando um piloto se lesiona. Eles também falaram com os meus médicos em Madrid. Depois estive aqui com os médicos da pista e do Campeonato do Mundo, que avaliaram a perna e testaram alguns movimentos e a força."

Então o vencedor de Austin não teve de saltar ou correr? "Não, não tenho de correr em cima da bicicleta", disse com uma gargalhada.

Rins ainda está apoiado numa muleta no paddock de Motegi. "Consigo andar mais ou menos normalmente, mas andar a 300 km/h é outra coisa", sabe. "O principal objetivo é ver se é doloroso ou não", admitiu, olhando em frente para a sua primeira sessão de MotoGP após 110 dias de descanso forçado. "Pode acontecer que a dor seja muito forte e não possamos continuar no sábado e no domingo. Isso pode acontecer. Mas vemos isto como um teste. Viemos aqui para me testar. Este é mais um passo em frente na minha reabilitação".

"A dor é mais importante do que a força", explicou o catalão. "Tinha perdido toda a força muscular, mas agora estou de novo em boa forma - em boa forma para trabalhar com pesos no ginásio, não na bicicleta", qualificou. "Há muito tempo que não ando nesta bicicleta. De certeza que a minha massa muscular ainda não é a mesma, mas tenho treinado normalmente no ginásio nas últimas duas ou três semanas. Mas pilotar uma moto de MotoGP é uma coisa completamente diferente."

Depois de testar numa Fireblade no MotorLand Aragón no início deste mês, onde as dores ainda eram demasiado fortes, Rins está a fazer uma nova tentativa com a RC213V. "Em Aragón foi muito doloroso nas mudanças de direção e nas curvas à direita. Mas Aragón foi talvez demasiado agressivo - curva 1, mudança de direção, duas curvas rápidas à direita... Já passou um mês desde esse teste. Veremos".

Mas porquê a pressa, apesar de Rins não estar a lutar por um lugar de topo no Campeonato do Mundo e ainda por cima vai deixar a Honda no final da época? "Quero saber como está a minha perna", respondeu o seis vezes vencedor do MotoGP. "Os médicos fizeram-me a mesma pergunta e eu disse-lhes que se podemos ver uma diferença agora, quero senti-la."

"Tenho treinado normalmente há algumas semanas, como já disse, mas não podemos testar uma moto de MotoGP em casa. Infelizmente agora é o Japão, é um longo caminho - 16 horas de avião - e talvez amanhã seja atingido pelo jet lag," interveio Rins com um sorriso. "Mas é melhor ter este feedback aqui no Japão do que na Indonésia", referiu, referindo-se ao próximo Grande Prémio dentro de duas semanas.