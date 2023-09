Jack Miller (KTM): ¿Con el chasis de carbono al éxito?

Jack Miller logró un respetable séptimo puesto en el GP de la India el sábado, pero el domingo, tras una carrera turbulenta y dos percances en la curva 1 y más tarde en la primera vuelta, no pudo pasar del 14º lugar. El australiano de 28 años ganó su cuarta y hasta ahora última carrera de MotoGP en Motegi con la Ducati Lenovo 2022. Por ello, afronta este Gran Premio con grandes expectativas.

"Estoy deseando que llegue este fin de semana porque el éxito del año pasado sigue flotando en mi mente", señaló el piloto oficial de Red Bull-KTM, que es noveno en el Campeonato del Mundo, tras haber sido quinto después del GP de Jerez. "El domingo en la India no fue el día más ideal para mí. Pero aprendimos la lección. Eso es lo bueno de estos Grandes Premios en el extranjero, que puedes recuperarte unos días después. También pasas más tiempo durante la semana con tu equipo técnico y puedes hablar mucho".

"Tengo buenas sensaciones para el fin de semana, estoy deseando que llegue el primer entrenamiento y volver a luchar contra todos los chicos. Hemos tenido un par de grandes premios difíciles recientemente y estamos luchando mucho para volver a estar delante. Hemos probado muchas cosas con mi estilo de pilotaje en un momento en el que mis rivales han mejorado. Ahora sería bueno que pudiéramos encontrar un poco más de velocidad en general este próximo fin de semana".

SPEEDWEEK.com investigado: Brad Binder y Jack Miller comenzarán la primera sesión de entrenamientos del viernes con un chasis de carbono cada uno, que probaron brevemente en Misano. Después compararán el rendimiento con el anterior chasis de acero. Miller ya dejó caer el domingo en la India que espera nuevo material para Japón. "La pista se adapta bien a la KTM, eso debería ayudarnos aquí", dijo Thriller Miller.

A Jack Miller siempre le preguntan si está preocupado por su puesto en el equipo oficial KTM, porque el Grupo Pierer también tiene que dar cabida a Pol Espargaró, Augusto Fernández y Pedro Acosta, pero sólo dispone de cuatro plazas en total. Así que en GASGAS-Tech3 sobra un piloto para 2024.

"Me estoy esforzando y dando el máximo", asegura Jack Miller, evitando el tema. "Pero en estos momentos no me siento muy cómodo sobre la moto. Tengo la sensación de haber llegado a un límite. Pero podemos mejorarlo con pequeños cambios de puesta a punto en las motos. Estamos recibiendo piezas nuevas, pero también podemos progresar con la puesta a punto de la electrónica y demás. Por ejemplo, podemos cambiar el funcionamiento del freno motor, etc. Al principio de la temporada luchamos contra los de delante y conseguimos podios. Pero luego, poco a poco, fuimos teniendo más problemas, mientras que los rivales se hacían más fuertes. Por eso tenemos que volver a mejorar".

Por último, en cuanto a la situación en Pierer Mobility AG, Jack afirma claramente: "Tengo un contrato de fábrica como piloto titular para 2024."

"Nuestra moto funcionó muy bien aquí en Japón en 2022 con Brad Binder", sabe Miller. "Por supuesto que también me gusta esta pista, así que podemos mostrar un buen rendimiento aquí. Estamos haciendo todo lo posible para encontrar un poco más de "velocidad de curva" a mitad de curva."

Resultados MotoGP, Circuito de Buddh (24.9.):

1º Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn en 36:59.157 min.

2º Martin, Ducati, + 8.649 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 8,855

4º Binder, KTM, + 12,643

5º Mir, Honda, + 13.214

6º Zarco, Ducati, + 14,673

7º Morbidelli, Yamaha, + 16.946

8º Viñales, Aprilia, + 17.191

9º Marc Márquez, Honda, + 19.118

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 26.504

11º Nakagami, Honda, + 28.521

12º Oliveira, Aprilia, + 29.088

13º Pol Espargaró, KTM, + 29.728

14º Miller, KTM, + 31.324

15º Bradl, Honda, + 35.782

16º Pirro, Ducati, + 49.242

- Di Giannantonio, Ducati, 2 vueltas abajo

- Bagnaia, Ducati, 8 vueltas abajo

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 vueltas detrás

- Augusto Fernández, KTM, a 15 vueltas

Resultados MotoGP Sprint, Circuito de Buddh (23.9.):

1º Martin, Ducati, 11 rdsn en 19:18.836 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1.389 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2,405

4º Binder, KTM, + 2.904

5º Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6º Quartararo, Yamaha, + 4,327

7º Miller, KTM, + 7.172

8º Viñales, Aprilia, + 8.798

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 10.530

10º Di Giannantonio, Ducati, + 10.826

11º Augusto Fernández, KTM, + 11.456

12º Oliveira, Aprilia, + 15.415

13º Nakagami, Honda, + 17.437

14º Pirro, Ducati, + 23.714

15º Morbidelli, Yamaha, + 36.468

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 vueltas abajo

- Zarco, Ducati, 5 vueltas detrás

- Mir, Honda, 8 vueltas atrás

- Marini, Ducati, 1ª vuelta no completada

- Pol Espargaró, KTM, 1ª vuelta no completada

- Bradl, Honda, 1ª vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 26 de 40 carreras:

1º Bagnaia, 292 puntos. 2° Martin 279. 3° Bezzecchi 248. 4° Binder 192. 5° Aleix Espargaró 160. 6° Zarco 157. 7° Viñales 138. 8° Marini 135. 9° Miller 109. 10° Alex Márquez 108. 11° Quartararo 105. 12° Morbidelli 77. 13° Oliveira 69. 14° Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Rins 47. 17. Rins 48. 18. Rins 49. 15º Rins 47º 16º Marc Márquez 45º 17º Di Giannantonio 43º 18º Nakagami 40º 19º Pedrosa 32º 20º Raúl Fernández 29º 21º Bastianini 25º 22º Mir 16º 23º Pol Espargaró 11º 24º Savadori 9º 25º Folger 9º 26º Bradl 6º 27º Pirro 5º 27º Petrucci 5º.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1. Ducati, 453 puntos. 2. KTM 253. 3. Aprilia 228. 4. Yamaha 125. 5. Honda 123.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 436 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.